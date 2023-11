Die 6 besten Marvel Snap Decks

PRISM Wir werfen einen Blick hinter die Bildschirme und finden heraus, was Menschen in die Welt der Spiele treibt.

Mit ihr feiert das Lockdown-Deck ein längst überfälliges Comeback. Die Idee dahinter ist recht simpel: Sperrt eine oder zwei Lanes , in denen ihr in Führung liegt ab und gewinnt damit das Spiel.

Gerade zum Start einer neuen Saison in Marvel Snap, in der die Meta noch völlig offen ist, braucht ihr Decks, die immer funktionieren . Eines davon ist das klassische Dracula Discard-Deck, dessen Ziel (und Spielweise) sehr simpel sind:

Apocalypse so oft aus eurer Hand abwerfen, wie möglich. Der hat nämlich den einzigartigen Effekt, dass er nach dem Abwurf mit 4 zusätzlicher Stärke in eure Hand zurückkehrt. Morbius hingegen erhält +2 Stärke für jede abgeworfene Karte und kann, genau wie Dracula, eine Lane allein dominieren.

Ähnlich verhält es sich mit Zerstören-Decks rund um den „Merc with a Mouth“ Deadpool. Das Besondere an dieser 1/1-Karte ist, dass er, wenn er zerstört wird, mit doppelter Stärke auf eure Hand zurückkehrt.

Diesen Effekt gilt es, dank Karten wie Forge (eure nächste Karte erhält +2 Stärke), Nico Minoru (mit Glück derselbe Effekt) und anderen Zerstören-Karten so oft wie möglich auszunutzen. Death wird dabei am Ende sogar kostenlos , während Knull die kombinierte Stärke aller zerstörten Karten eine Lane allein dominiert.

Eine interessante Kombination besteht zudem in Forge + Lady Deathhawk . Letztere zerstört alle Karten in einer Lane, die weniger Stärke haben als sie. In Verbindung mit Forge sind das 6 Stärke, womit sie sogar Ms Marvel kontert .

Wenn möglich, solltet ihr in eine Lane im zweiten Zug Armor legen und in einer anderen im dritten Zug Sauron platzieren.

