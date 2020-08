Auf der E3 2019 angekündigt, haben viele von uns nach dem ersten Trailer eine simple Klopperei erwartet – klassisches Game mit Lizenz eben. Endlich verraten die Entwickler aber mehr, lassen uns in das Spiel eintauchen und so erfahren wir, dass in diesem Koop-Game weit mehr drinnen steckt, als zunächst vermutet.