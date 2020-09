So meistert ihr die Bosskämpfe in Marvels Avengers

Jeder Avenger trifft im Laufe der Kampagne auf individuelle Endgegner. Leider handelt es sich nicht immer um ikonische Superschurken, der bombastischen Inszenierung tut dies jedoch keinen Abbruch.

In bestimmten Missionen werdet ihr mit einem vorbestimmten Helden in ein 1 vs 1 Duell mit dem jeweiligen Schurken geschickt, während in anderen Missionen die Bösewichter anhand eurer Superhelden-Konstellation ausgewählt werden. So oder so, nachfolgend findet ihr alle wichtigen Tipps und Strategien, um jeden Boss zu besiegen.

Black Widow vs Taskmaster

Der Kampf gegen Taskmaster gleicht mehr einem Tutorial als einem Bosskampf © Square Enix

Wahrscheinlich habt ihr diesen Kampf bereits während der Beta gespielt. Er dient (eher) dazu, euch zu zeigen, wie die Bosskämpfe in Marvel's Avengers funktionieren.

Wenn der Taskmaster auf Black Widow zurast, müsst ihr zur Seite ausweichen und ihm in den Rücken schießen. Auf diese Weise vermindert ihr seinen Lebensbalken zu einem guten Teil. Weicht auch weiterhin aus, stellt jedoch auf Nahkampf um und wechselt zwischen leichten und starken Attacken beim Angriff, damit der Taskmaster nicht allzuviel blocken kann.

Danach wird der Kampf etwas anspruchsvoller, da Taskmaster schwieriger zu treffen ist. Dennoch, sobald er sein Schild nach euch wirft, weicht aus und schießt auf ihn, während er auf sein rückkehrendes Schild wartet. Im finalen Teil werdet ihr dazu angeleitet, Black Widows "Invisibility" Power einzusetzen - dann ist es nur noch ein kurzer Prozess.

Hulk vs Abomination

Lasst Abomination nicht aus den Augen © Square Enix

In der ersten Mission tretet ihr mit Hulk gegen Abomination an. Zu Beginn solltet ihr Hulks Kraft im Nahkampf ausnützen und Abominations blauen und roten Attacken ausweichen. Nützt ruhig Hulks Specialmoves aus, aber hebt euch den Ultimate für später auf.

In der zweiten Phase bleibt die Taktik unverändert, jedoch müsst ihr euch jetzt vor den elektrischen Säulen fernhalten, um keinen Schaden zu nehmen. Bringt euren Ultimate an und gelangt zu finalen Phase.

In der neuen Stage solltet ihr auf Fernangriffe setzen, da Abomination stark austeilt. Ab und zu könnt ihr reinrollen und ein paar schwere Attacken austeilen, aber nur wenn ihr ein passendes Fenster dafür seht.

Black Widow vs Monica

Monica hört sich nicht gefährlich an, doch das trügt © Square Enix

Am besten bekämpft man Monica aus der Ferne und im Bereitsein ihren roten Attacken schnell ausweichen zu können. Auf hohem Schwierigkeitsgrad ist es ein zermürbender Kampf, vor allem wenn die Roboter in Wellen auf euch losgehen.

Jedesmal wenn ihr Monica ein gutes Stück Lebensenergie abgeschlagen habt, zieht sie sich zurück und lässt ihre Roboter die Drecksarbeit machen. Ihr könnt die "Veil of Shadows" Fähigkeit einsetzen, um mit den Robotern klar zu kommen, doch hebt euch die anderen Fähigkeiten für Monica selbst auf.

Hauptsache ihr weicht während allen Phasen ihrer "Charge-" Attacke aus. Am besten lockt ihr sie in eine Ecke und weicht spät aus, um sie für schwere Angriffe in Position zu bringen. Sie ist nicht besonders vielfältig, jedoch sehr stark. Deswegen solltet ihr eure Specials nur auf sie richten und nicht bei den Robotern verschwenden.

Kamala vs Tarleton

Tarleton ist nicht schwer, wenn ihr das Ausweichen beherrscht © Square Enix

Tarleton ist aufgrund seiner regulären Lebensleiste kein Bossgegner, doch dafür irrsinnig gefährlich. Er startet sehr nah bei Kamala - nutzt deswegen ein "High Five" (falls vorhanden), um ihn zurückzudrängen.

Auch ohne High Five solltet ihr schnell zurückweichen und einiges an Distanz halten. Tarleton schießt in langanhaltenden Salven und der beste Weg ihnen auszuweichen ist seitlich in großer Entfernung. Benutzt Fernangriffe und achtet auf seinen Vorstoß zu euch, diesem weicht ihr aus und schlägt mit schweren Attacken auf seine Rückseite. Entweder wiederholt sich dieser Zyklus noch einmal oder ihr schafft es beim ersten Vorstoß.

Jeder Beliebige vs Warbot

Warbot kann in der Nähe sehr unangenehm sein © Square Enix

Auswahl: Hulk

In diesem Kampf bringt ihr mittels Fernangriffen Warbot in eine geeignete Position, am dann im Nahkampf Schaden anzurichten. Deswegen fällt die Wahl auf Hulk und seinem hohen Nahkampf-Schaden.

Konzentriert euch zuerst auf die Beine von Warbot. Hulks Wurfattacke ist dafür bestens geeignet. Danach stürmt ihr rein und attackiert die Blende am Kopf, nur so könnt ihr dem Ding Schaden zufügen.

Die Taktik von zuerst Fern- und dann Nahkampf bleibt bis zum Schluss gleich. Als nächstes attackiert ihr anstatt der Beine die Flanken des Bots mit Fernangriff. Im Squad können das die anderen Avengers übernehmen, während Hulk für den Schaden beim Nahkampf verantwortlich ist. In der Finalphase müssen zuerst alle Schwachpunkte angegriffen werden, bevor Hulk den endgültigen Schlag an der Blende ausübt.

Jeder Beliebige vs Warship

Beim Warship müsst ihr zuerst die Schwachpunkte ausmachen © Square Enix

Auswahl : Iron Man oder Black Widow

Als erstes solltet ihr die zahlreichen Luftlöcher und Motoren auf den Seiten des Schiffes zerstören. Verwendet die "Tactical Vision" um alle zu entdecken und feuert aus der Ferne.

In der zweiten Phase müsst ihr auf das Deck, um weitere Maschinen und Hardware auszuschalten. Das dauert zwei Runden lang. Bleibt am besten in sicherer Entfernung und helft euren Kameraden die Bodentruppen zu erledigen.

Iron Man ist hier dank seiner Flugfähigkeit die bessere Wahl, da es mit ihm leichter ist, die zu zerstörenden Maschinen zu finden.

Avengers vs MODOK

MODOKs verschiedene Phasen bieten Überraschungen der unangenehmen Art © Square Enix

In der finalen Auseinandersetzung kämpfen alle Avengers gegen MODOK. Das hat jeder von ihnen zu tun:

Iron Man: Falls ihr seine Laser freigeschalten habt, vewendet sie anstatt Raketen und Pulsar, da sie weitaus mehr Schaden anrichten. MODOK wird mit Hilfe von vier Motoren herumfliegen, diese gilt es zu zerstören.

Captain America: Cap wird auf altmodische Weise mit einem Doppelsprung MODOKs (rotleuchtendem) Arm ausweichen müssen. Ansonsten feuert euer Schild auf ihn, bis er zu Boden geht. Greift nun seine Maschinerie auf der Rückseite an. Dies geht ein paar Runden so, also habt Geduld.

Thor: Thors wichtigste Aufgabe hier ist seinen Ultimate aufzuladen. Deswegen solltet ihr euch von den großen Robotern fernhalten, damit sie euch nicht greifen und den Ultimate zurücksetzen. Wenn die Roboter sich widerum heilen, heißt es Angreifen.

Hulk: Hulk muss hier nicht sonderlich eingreifen, sondern Überlebende retten - und bisschen regulär kämpfen.

Black Widow: Ihre Pistolen leisten hier gute Dienste, da MODOK nur Schaden nimmt, wenn man ihm in den Kopf schießt. MODOK hat drei Angriffsmuster, die eher zufällig ausgelöst werden. Der erste violette Angriff folgt Black Widow. Nutzt das Areal also in vollem Umfang aus und springt darüber. Als zweites schießt er eine Attacke über das ganze Feld und folgt ihr. Hier müsst ihr folglich zweimal ausweichen. Als nächstes wirft er violette Orbs in eure Richtung, die euch bei Treffern erstarren lassen. Diesen müsst ihr unbedingt ausweichen.