Freiheit auf zwei Brettern: Die 4 besten Videos von Mathilde Gremaud

ist die Tochter eines leidenschaftlichen Ski-Rennfahrers und wuchs in La Roche auf, einem Dorf am Fusse des Berges La Berra. Das Skigebiet lag quasi vor ihrer Haustüre und es verwundert nicht, dass Mathilde mit zwei Jahren bereits auf den Brettern stand.

Was sie in der

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

Music What‘s New In Your Playlist, Mathilde Gremaud?

Music What‘s New In Your Playlist, Mathilde Gremaud?

zu landen, die Freiheit, im Kollektiv bisher unentdeckte Gipfel zu erkunden und die Freiheit, in diesen magischen Zustand einzutreten, in dem nichts anderes zählt, als die beiden Bretter an ihren Füßen.

Mathilde Gremauds "Switch Double Cork 1440"

Get fit for Skiing - mit Fabian Bösch

Get fit for Skiing - mit Mathilde Gremaud und Fabian Bösch

The Collective