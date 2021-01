"Design and Conquer": Matt Jones geht mit seinen Tricks an die Grenzen

In den Jahren, in denen sich das Freestyle-Mountainbiking zu dem entwickelt hat, was es heute ist, standen neue Tricks beinahe an der Tagesordnung. Mit jedem neuen Wettbewerb oder Edit versuchten die Fahrer, die Grenzen des Menschenmöglichen weiter und weiter auszuloten. Eine zusätzliche Rotation hier, eine neue Kombo da - die MTB-Freestyler landeten Tricks, die zuvor nur in Videospielen möglich schienen.

Mittlerweile ist das Phänomen der "World Firsts" selten geworden. Es ist nicht mehr genug, es anderen nachzumachen, einen Trick zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Die Fahrer müssen neue Perspektiven in ihrer Denkweise annehmen und Kreativität mit Leidenschaft zusammenbringen, um einen Trick zu kreieren, den zuvor noch keiner gesehen, geschweige denn, gestanden hat - selbst, wenn es monatelanges Training und hunderte Fehlversuche braucht.

Es gab viele Momente, an denen ich hinschmeißen wollte, da ich mich immer wieder fragte: 'Wann wird es endlich passieren?'

Wenn also ein Projekt verspricht, dass ein Athlet nicht einen, sondern gleich zwei Trick-Neuheiten präsentiert, dann spitzen die Leute die Ohren.

Die neue Red Bull TV-Serie "Design and Conquer" vom britischen Mountainbike-Slopestyle-Athleten Matt Jones folgt genau diesem Anspruch. Sie zeigt die Stunden der Hingabe, des Schmerzes und des Leids, die mit den vielen Versuchen des ersten "Gainer" und des ersten "Hitching-Post-Flip-to-Feet-to-Front-Flip" einhergehen. Schauplatz ist ein speziell dafür gebauter Kurs in Devon im Südwesten Englands.

Matt verlädt sein Bike in den Ford Ranger Raptor © Dave Mackison

Sieh dir im Player oben die erste Folge der vierteiligen Serie an, bevor Matt Jones selbst im Folgenden darüber spricht, warum dieses Projekt für ihn mental und physisch das Härteste war, was er jemals in Angriff genommen hat.

Gratuliere dir zur neuen Serie, Matt. Was war die Inspiration für dieses Projekt?

Der "Hitching-Post" von "Frames of Mind" kehrt zurück... © Eisa Bakos

Ich habe immer wieder neue Ideen und denke darüber nach, was auf dem Bike noch möglich ist. Normalerweise verschwinden die Ideen aber so schnell, wie sie gekommen sind. Ich weiß, dass es den perfekten Jump, an dem man diese Tricks umsetzen kann, da draußen nicht gibt. Dann ergab sich die Möglichkeit, einen Kurs zu bauen, wodurch ich die üblichen Slopestyle-Tricks neu denken und umsetzen konnte - ich konnte den Sport auf den nächsten Level bringen. Beide Tricks, die ich in der Serie versuche, spuken mir seit "Frames of Mind" im Kopf herum, also seit den letzten drei Jahren.

Er hat Angst, dass ein anderer Rider seine Tricks versuchen würde... © Eisa Bakos

Was hat dich davon abgehalten, sie zuvor zu versuchen?

Ich wollte sie in einer adäquaten Produktion unterbringen und nicht einfach als Instagram-Clip veröffentlichen. Mein Team und ich dachten, dass es jetzt an der Zeit sei, zu trainieren und das Ganze umzusetzen - vor allem den "Gainer". Das Konzept hatte ich schon lange im Kopf und ich wusste, dass ich den Abzug endlich betätigen musste. Ich war schon fast Paranoid, da ich Sorge hatte, dass ihn jemand vor mir machen würde. Der "Gainer" ist ein Slopestyle-Trick, den jeder versuchen kann. Ich kann es kaum glauben, dass das bis jetzt nicht passiert ist...dann aber wieder kann ich es glauben, da die Umsetzung sehr viel schwieriger war, als ich zunächst dachte.

Ist das das erste Mal, dass du mit deinem Bike in einem Swimming Pool trainieren musstest?

Ja, definitiv. Die Leute waren verwirrt. Manche fragten nicht nach, andere runzelten die Stirn. Wiederum andere wollen alles wissen. Der Pool war extrem hilfreich, aber er war nicht der Schlüssel zu dem Ganzen. Er half mir dabei zu verstehen, dass ich einen Backflip machen kann, während ich mich vorwärts bewege. Ich konnte meine Füße auf die Pedale stellen und einen Grip greifen, indem ich das Gewicht des Bikes ausnutzte. Im Großen und Ganzen gab es eine Menge, über das ich mir klar werden musste - und das dauerte eine halbe Ewigkeit!

Kriss Kyle, Matt und Jono auf der Wallride in Unit 23 © Dave Mackison 01 / 10

Es brauchte so viele Trainings-Sessions für den "Gainer", die es nicht alle in die Serie geschafft haben. Ich nahm mir den gesamten August und trainierte jeden Tag. Ich veränderte die Höhen des Gerüsts, passte meine Airbags an und suchte nach Möglichkeiten, das Ganze hinzukriegen. Bevor wir nach Devon reisten, hatte ich keinen einzigen gelandet. Dort gelang er mir einmal und ich werde ihn glaube ich kein zweites Mal machen.

Jono begleitete Matt beim Trip in Gee Athertons Dyfi Bike Park © Dave Mackison

Dein Bruder Jono war die gesamte Zeit an deiner Seite. War das eine Hilfe oder ein Hindernis?

Es war wirklich cool. Viele Leute werfen einen Blick von außen darauf und geben Rat, aber jemanden zu haben, der von Anfang an mit dabei ist, ist eine große Hilfe. Jono entwickelte ein gewisses Verständnis über diese Tricks - ähnlich, wie es sich bei mir einstellte. Es ist toll, jemanden dabei zu haben, der Dinge ähnlich sieht oder eben anders, aber immer mit einem gewissen Grundverständnis. Die meiste Zeit glaubte er mehr daran als ich, aber dann wieder ist er nicht derjenige, der sie machen muss...

Kriss Kyle zeigte Matt den Unit 23 Bike Park. © Dave Mackison

In der Serie stattest du Gee Atherton und Kriss Kyle einen Besuch ab, um dir einige Ratschläge zu holen. Bist du mit ihnen zuvor schon einmal gefahren?

Ja, aber ich hatte noch nie gesehen, wie Kriss den Unit 23 fährt. Er ist seine zweite Heimat. Das war wirklich "next Level"; er ist unglaublich da drin!

Matt perfektionierte den Body-Slide im Unit 23, dann ging es auf die Trails © Eisa Bakos

Hat dich Kyle mit dem Body-Slide kreativ inspiriert?

Der stammt aus meinem Kopf, aber ich dachte mir, dass es nett wäre, eine Verbindung zu ihm zu schaffen, nachdem ich ihn so performen gesehen hatte. Der Trick ist echt hart. Er funktionierte nicht so, wie er funktionieren sollte. Die Reibung, die durch dein gesamtes Körpergewicht und das Gewicht deines Bikes entsteht, ist Wahnsinn. Es war nicht einfach, aber am Ende gelang er mir.

Gee spricht darüber, wie er über die Jahre seinen Geist austrickste. © Dave Mackison

Welchen Rat gab dir Atherton im Hinblick auf die mentale Stärke?

Es klingt wie ein Cliché, aber es ist der Glaube daran, dass du die Angst und den Zweifel im Leben überwinden kannst. Das ist die Triebkraft, es zu versuchen. So denkt Gee Atherton über seine Rennsiege. Er hatte diese Rennen gewonnen, also kann es ihm noch einmal gelingen. Das ist ein interessanter Gedanke.

Ich hatte eine Menge Zweifel, da ich viele dieser Tricks noch nie gemacht hatte. Landest du auf dem Airbag, heißt das nicht, dass du einen solchen geschafft hast. Ich musste an meine Vision glauben. Ich dachte an diese Tricks, ich hatte die Bilder im Kopf, also wusste ich, dass sie möglich sind. All das verlangte mir mehr Energie ab, als ich dachte. Dadurch fühlt sich das Ganze aber mehr wie ein Sieg an. Andererseits war so viel Zeit notwendig, dass viele Tricks im Edit gar nicht zu sehen sind. Die muss ich mir für ein anderes Projekt aufsparen. Aber du kannst nicht alles haben - es ist immer dasselbe. Dennoch, ich bin unheimlich froh darüber, zwei super-kreative Tricks in einem Video zu haben.

Die Dreharbeiten hinterließen ihre Spuren - physisch wie mental. © Eias Bakos

War dieses Projekt härter, als dein letzter Edit, "Frames of Mind"?

Ja! Es wurde weniger ein rundes Mountainbike-Video als eine Art Experiment darüber, wie man diese Tricks entschlüsselt und umsetzen kann. Die Serie, die einen Blick hinter die Kulissen wirft, erschwerte die Sache noch einmal, da ich mir von Anfang an viel vornahm und das alles auf Band war. Ich musste liefern! Es gab keine Chance, den Plan abzuändern. Ich musste mein Versprechen halten - und genau dabei habe ich viel gelernt.

"Ich kann mich noch vor dem Frühstück in einem Double Flip verlieren" © Eisa Bakos

Auch dein Körper hat einiges abbekommen. Wie bereitest du dich darauf vor?

In "Frames of Mind" hatte ich die Erfahrung gemacht, dass du all diese Kalkulationen anstellen kannst, aber es dennoch nicht mit dem ersten Versuch klappen wird - aber irgendwann wird es klappen. Ich versuche in solchen Situationen einfach, geduldig zu bleiben, die Rückschläge wegzustecken und sie anzunehmen - immer mit dem Wissen, dass es irgendwann funktionieren wird. Es ist seltsam, das zu akzeptieren und gegen die Frustration anzukämpfen. Es gab viele Momente, an denen ich hinschmeißen wollte, da ich mich immer wieder fragte: "Wann wird es endlich passieren?" Jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe den perfekten Speed und die perfekte Rotation, passierte etwas, das dem entgegenwirkte. Dennoch, ich dachte mir, der nächste wird sitzen.

Für den "Hitching-Post"-Trick brauchst du den Fokus eines Seiltänzers und das Commitment eines Fallschirmspringers.

Der "Hitching-Post"-Trick ist ein seltsam technischer Move. Ich kann mich noch vor dem Frühstück in einen Double Flip verlieren, da ich mir selbst sage: "Mach es einfach". Aber mit dieser Strategie kam ich hier nicht weiter. Du brauchst den Fokus eines Seiltänzers und das Commitment eines Fallschirmspringers, um den Front Flip anzugehen. Du weißt aber nie, ob das Ganze voll aufgeht. Es ist diese seltsame Balance zwischen dem "Sich-Hingeben" und dem notwendigen Fokus, die ich bei einem anderen Trick noch nie so gespürt habe.

Als es dann passierte, passierte es einfach. Alles, was ich bis dahin machte, war so konstant, aber das Resultat viel jedes Mal anders aus und all das lag an der richtigen Position für einen Front Flip, bei dem ich mir nicht sicher war, ob ich ihn überhaupt landen würde. Das war hart wegzustecken. Ich hatte Probleme mit der ersten Hälfte des Tricks, die nicht einmal das Schwierigste daran war. Es gibt 350 Versuche, die gefilmt wurden, daneben machte ich hunderte andere Front Flips. So hart habe ich noch nie an etwas gearbeitet.

In der Serie reist Matt durch ganz Großbritannien. © Dave Mackison

Es brauchte zwei Trips zum Kurs, bis du den "Hitching-Post"-Trick landen konntest. Hast du bei der letzten Reise nach Devon zusätzlichen Druck gespürt?

Ich habe immer gewusst, dass er irgendwann passieren wird, aber ich dachte ernsthaft, dass die Zeit nicht ausreichen würde. Irgendwann war ich der Meinung, dass es tausende Versuche braucht, bis alles sitzt. Da wir im Winter filmten, war die Anzahl pro Tag aber begrenzt. Der Schlamm sorgte dafür, dass ich mein Bike, meine Schuhe, meine Reifen für jeden Versuch reinigen musste. Ich verlor das Vertrauen daran, aber ich verlor nicht meine Durchhaltekraft. Ich wusste, es würde passieren.

Während wir nach Devon reisten, dachte ich mir, dass wir das alles ins Jahr 2021 mitnehmen würden. Als es dann aber endlich soweit war, passierte alles auf seltsame Art und Weise. Normalerweise schaffte ich nur einen oder zwei Frontflips pro Tag, plötzlich waren es sechs in Folge. Irgendetwas hatte klickgemacht. Es ist ein seltsamer Trick - den ich nie wieder machen werde. Ich glaube auch nicht, dass ihn irgendjemand je versuchen wird.

Für den "720-No-Hander-to-Barspin" hatten wir keine Zeit mehr, aber ich habe ihn angekündigt, also mache ich ihn auch.

Denkst du, dass du einen dieser beiden Tricks im Wettbewerb oder in einem Edit wieder versuchen wirst?

Es wäre großartig, den "Gainer" im Contest hinzubekommen. Es ist so ein verrücktes Gefühl, kopfüber und blind auf dem Bike zu landen, ohne dass die Füße und Hände es zuvor berührt haben.

Es gibt einen Trick, der es nicht in den Cut geschafft hat - den "720-No-Hander-to-Barspin". Wirst du ihn noch einmal versuchen?