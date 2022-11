Matthias Walkner: "Ich habe bereits umgeswitcht auf Dakar-Vorbereitung"

01 Trainingsprogramm für Champions

Nach meiner Schulteroperation im August geht es mir jetzt wieder sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen besser sein könnte, ist die Beweglichkeit der Schulter. Aber nach 20 Jahren ständigem Spannungsaufbau zwischen mir und meinem Bike ist mein Bewegungsapparat grundsätzlich ein bisschen eingeschränkt und versteift.

Ich hab' mich ja schon im März verletzt, aber erst nach den Red Bull Romaniacs war klar, dass ich definitiv eine Operation brauche. Die Bestätigung habe ich mir bei den Romaniacs geholt, wo die körperliche Anforderung vergleichbar mit einer Rallye ist: Du sitzt 4 bis 6 Stunden pro Tag am Motorrad und hast einen extrem intensiven Pulsbereich von im Schnitt 140 bis 150.

Red Bull Romaniacs: Platz 3 + eine Gewissheit

Ich bin jetzt im Trainingszentrum in Thalgau stationiert. Dort fangen wir um 8 Uhr an mit Physiotherapie, um Muskulatur zu mobilisieren, aufzuwärmen und zu dehnen. Nach einer knappen Stunde beginnt dann das eigentliche Training. Am Anfang war es mehr Reha mit Terrabändern, weil wir alles ein bisschen durchbewegen wollten. Jetzt ist es schon ein richtiges Training – von Koordinationsübungen unter Belastung, um meine geistige Flexibilität anzuregen, über Radfahren oder Mobilisationsübungen, die ein bisschen in Richtung Yoga gehen, bis hin zum klassischen Krafttraining: 3 Durchgänge mit 15 Wiederholungen.

Für die Abwechslung machen wir einmal einen Rumpf-Tag, einen Oberkörper-Tag oder dann wieder einen Tag für die unteren Extremitäten. Das planen wir immer am Montag und stimmen das immer ab mit der Zeit, die ich am Motorrad verbringe. Bei schönem Wetter nehmen wir das Training in Thalgau ein bisschen raus, damit es nicht ganz so intensiv ist, und der Fokus mehr auf dem Bike-Training liegt.

02 Surfen auf der Erfolgswelle

Bin ich mental noch in der Reha oder schon voll im Training? Das ist tagesabhängig. Wenn es meiner Schulter schlecht geht und ich ein bisschen down bin, dann ist es für mich mehr Aufbau. Seit ich aber wieder Motorrad fahre, also seit knapp 2 Wochen, bin ich eigentlich umgeswitcht auf Dakar-Vorbereitung .

Wo ich Moment leistungstechnisch stehe, kann ich schwer sagen. Aber ein guter Anhaltspunkt ist für mich die XBowl-Arena in Stegenwald . Auf meiner Hausstrecke kenne ich meine Rundenzeiten, ich bin da ja schon hunderttausende Runden gefahren – und ich bin noch nie schneller gefahren als jetzt. Wie das dann in einer offenen Wüste mit Navigieren ausschaut, ist jetzt schwer zu sagen. Aber wenn 100% der bestmögliche Matthias Walkner sind, dann sehe ich mich jetzt bei 80 bis 85 %. Mir geht es am Bike wirklich gut, ich bin echt schnell, ich hab Kraft, ich bin extrem fit und hab echt eine Freude.

Die vergangenen 12 Monate sind extrem gut gelaufen für mich: Ich habe den WM-Titel Cross Country geholt, bin bei der Dakar um den Sieg mitgefahren, die Abu Dhabi-Challenge ist gut gelaufen, genauso wie die Romaniacs. Ich habe gesehen, was alles möglich ist, und ich habe gespürt, in welcher guten Form ich mich befinde – und dann habe ich mir gedacht, dass ich auf dieser Welle echt weitersurfen möchte! Zum Glück haben die Verletzung und die notwendige Pause keinen großen Hund reingehaut. Ab dem 3. Tag zurück auf dem Motorrad habe ich bemerkt: Woah!!! Ich kann immer noch extrem schnell fahren.

03 Neue Ernährung: Einmal volltanken, bitte!

Ich bin jetzt wieder voll im Motorrad-Training drinnen. Mitte November war für mich eine Deadline, weil da fliegen wir mit KTM zu einem großen Test nach Nevada in den USA und wenn ich da nicht teilnehmen hätte können, wäre es zach geworden für die Dakar. Wenn ich nicht genug fahren kann, werde ich unruhig, weil dann fehlt mir echt etwas. Aber jetzt bin ich entspannt und ich freue mich, dass ich 3 bis 4 Wochen früher als geplant angefangen habe mit dem Motorrad-Training.

Ich habe übrigens meine Ernährung umgestellt. Ich versuche jetzt viel öfter zu essen, dafür aber kleinere Portionen, damit ich den Blutzuckerspiegel lange aufrechterhalten kann und nie in dieses Tal der Müdigkeit komme. Einfach erklärt bedeutet das: Ich tanke meinen Körper in der Früh voll, im Laufe des Tages tanke ich immer nur nach und höre am Abend relativ leer auf.

Im Moment esse ich mindestens fünfmal am Tag , wenn ich viel trainiere, sogar siebenmal. Aber eine Mahlzeit kann auch eine Hand voll Studentenfutter sein, eine halbe Banane oder zwei Bissen Apfel. Mein Körper soll einfach irgendwas zum Arbeiten haben, um den Stoffwechsel anzuregen. Und der Körper soll auch wissen: Okay, ich bekomme eh noch etwas, ich muss nicht auf Speichern umstellen... denn das legt sich dann alles in unnötigem überschüssigem Fett an.