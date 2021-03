Rallycross bei Polarlicht: Unwirkliche Spritztour im hohen Norden

Es ist alles so unvorhersehbar oben am Polarkreis.

Es ist alles so unvorhersehbar oben am Polarkreis.

Es ist alles so unvorhersehbar oben am Polarkreis.

Um das ambitionierte Projekt ins Rollen zu bekommen, wandte sich Ekström an den renommierten Sportfotografen Jaanus Ree. Der Berufsknipser aus Estland hat nicht nur ein geschultes Auge für das Einfangen von Rennwagen, sondern hat auch Erfahrung am Polarkreis.

Um das ambitionierte Projekt ins Rollen zu bekommen, wandte sich Ekström an den renommierten Sportfotografen Jaanus Ree. Der Berufsknipser aus Estland hat nicht nur ein geschultes Auge für das Einfangen von Rennwagen, sondern hat auch Erfahrung am Polarkreis.

Um das ambitionierte Projekt ins Rollen zu bekommen, wandte sich Ekström an den renommierten Sportfotografen Jaanus Ree. Der Berufsknipser aus Estland hat nicht nur ein geschultes Auge für das Einfangen von Rennwagen, sondern hat auch Erfahrung am Polarkreis.