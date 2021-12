Weltmeistertitel in Zahlen: Die Statistik hinter Verstappens großem Triumph

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Max führte in dieser Saison insgesamt 652 Runden an, das sind 50,2% aller zusammengerechneten Rennrunden dieser Saison. Damit hat er im Vergleich mit Lewis Hamilton (297) doppelt so viele Führungsrunden auf dem Konto, während er auch die anderen neun Fahrer, denen es in diesem Jahr gelang, ein Rennen anzuführen, in der Summe (348) übertrumpft. Mehr als die Hälfte der 1239 Runden, die Max in seiner Karriere an der Spitze des Feldes zu finden war, belaufen sich damit auf diese Saison 2021. Und beim Finale in Abu Dhabi? Max übernahm in einer Runde die Führung - in der letzten und entscheidenden.