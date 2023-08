Das sind die besten Formel 1-Rennen von Max Verstappen

fackelte bei seinem Debüt in der Formel 1 nicht lange: Ab Tag eins bewies er sich als eines der größten Talente seiner Generation. Dem nicht genug, auf seinem Weg an die Spitze des Motorsports brach er einen Rekord nach dem anderen -- und so viel ist klar: Er ist damit noch lange nicht fertig! Wir liefern dir einen Überblick über seine besten Rennen in einem Formel 1-Auto, angefangen bei den dominanten Rennen an der Front bis hin zu jenen Performances, durch die er sich gnadenlos seinen Weg durch die Konkurrenz pflügte.

bekannt -- bekanntgegeben wurde, kam man einem solchen ziemlich nahe. Er sei zu jung und habe nicht genug Erfahrung für die Königsklasse, so die einhellige Meinung im Paddock. Er war 17 Jahre und 166 Tage alt, als er debütierte, beinahe zwei Jahre jünger als Jaime Alguesuari, der den Rekord als jüngster Debütant in der Formel 1 gehalten hatte. Daneben war Verstappen zuvor über die Formel 3 nicht hinausgekommen. Noch vor Verstappens erstem Rennen in der F1 wetzte die Formel 1-Welt ihre Messer...

So etwas wie einen Konsens gibt es in der Formel 1 in der Regel nicht, als jedoch Max Verstappen für die Saison 2015 als neuer Fahrer von Toro Rosso -- heute als

Doch der Niederländer ignorierte all die Geräusche im Hintergrund und feierte ein exzellentes Debüt, in dem er sich als Elfter qualifizierte und in den Punkterängen mitfuhr, bevor er einen Motorschaden erlitt. Dann kam das zweite Saisonrennen, der Große Preis von Malaysia, wo er sich als Sechster qualifizierte und das Rennen als Siebenter beendete. Dabei ließ er auch seinen Teamkollegen Carlos Sainz und die Red Bull-Piloten

Mit relativ wenig Vorbereitungszeit setzte sich Verstappen in den RB12 und gewann das Rennen. Klassisch Verstappen spielte er den Erfolg im Nachhinein herunter, meinte, es sei okay gewesen und er habe Glück gehabt, dass sich die Mercedes-Piloten gegenseitig ausgeschaltet haben. Und auch die "gute" Strategie im Vergleich zur "nicht so guten" von Daniel Ricciardo habe dazu beigetragen. Es bleibt aber ein Fakt, dass er seinen Debüt-Sieg holte, indem er zwei schnelle Ferraris in einem neuen Auto von sich hielt und das, obwohl er noch nicht wusste, was all die Knöpfe auf seinem Lenkrad zu bedeuten hatten. Schwierigere Bedingungen sind kaum vorstellbar, und dennoch wurde Max Verstappen zum jüngsten Sieger eines Grand Prix' in der

In diesen 14 Runden aber arbeitete sich Verstappen bis auf Platz drei vor, indem er dort den Grip fand, wo die anderen diesen sträflich vermissten. Er war schlicht nicht aufzuhalten und es sah fast so aus, als würde Verstappen auf einem anderen Untergrund fahren als seine Konkurrenz. Er war in den Bremszonen unheimlich präzise und bei den Überholmanövern gnadenlos. Hier spielte er seine gesamten Star-Qualitäten aus.

In diesen 14 Runden aber arbeitete sich Verstappen bis auf Platz drei vor, indem er dort den Grip fand, wo die anderen diesen sträflich vermissten. Er war schlicht nicht aufzuhalten und es sah fast so aus, als würde Verstappen auf einem anderen Untergrund fahren als seine Konkurrenz. Er war in den Bremszonen unheimlich präzise und bei den Überholmanövern gnadenlos. Hier spielte er seine gesamten Star-Qualitäten aus.

In diesen 14 Runden aber arbeitete sich Verstappen bis auf Platz drei vor, indem er dort den Grip fand, wo die anderen diesen sträflich vermissten. Er war schlicht nicht aufzuhalten und es sah fast so aus, als würde Verstappen auf einem anderen Untergrund fahren als seine Konkurrenz. Er war in den Bremszonen unheimlich präzise und bei den Überholmanövern gnadenlos. Hier spielte er seine gesamten Star-Qualitäten aus.

Nach einem Power-Unit-Penalty startete er damals von Platz 16 weg und verbrachte den Nachmittag damit, seine Rivalen zu überholen. In Runde 21 führte er, bevor er mit einem zweiten Stopp in Runde 37 pokerte. Das kostete ihm 20 Sekunden, doch hatte er 19 Runden und ein schnelles Auto zur Verfügung, um etwas daraus zu machen. Er schluckte Bottas und setzte sich auf P4; vier Runden waren an diesem Punkt noch zu fahren und er hatte seine Augen fest auf Räikkönen gerichtet. Die Crowd (und die Garage) ging in Jubelstürme auf, als er drei Kurven vor Schluss das Überholmanöver absolvierte. Schade, dass es letztlich nicht zählte, doch war die Gesamtperformance in diesem Rennen wirklich überragend.

Nach einem Power-Unit-Penalty startete er damals von Platz 16 weg und verbrachte den Nachmittag damit, seine Rivalen zu überholen. In Runde 21 führte er, bevor er mit einem zweiten Stopp in Runde 37 pokerte. Das kostete ihm 20 Sekunden, doch hatte er 19 Runden und ein schnelles Auto zur Verfügung, um etwas daraus zu machen. Er schluckte Bottas und setzte sich auf P4; vier Runden waren an diesem Punkt noch zu fahren und er hatte seine Augen fest auf Räikkönen gerichtet. Die Crowd (und die Garage) ging in Jubelstürme auf, als er drei Kurven vor Schluss das Überholmanöver absolvierte. Schade, dass es letztlich nicht zählte, doch war die Gesamtperformance in diesem Rennen wirklich überragend.

Nach einem Power-Unit-Penalty startete er damals von Platz 16 weg und verbrachte den Nachmittag damit, seine Rivalen zu überholen. In Runde 21 führte er, bevor er mit einem zweiten Stopp in Runde 37 pokerte. Das kostete ihm 20 Sekunden, doch hatte er 19 Runden und ein schnelles Auto zur Verfügung, um etwas daraus zu machen. Er schluckte Bottas und setzte sich auf P4; vier Runden waren an diesem Punkt noch zu fahren und er hatte seine Augen fest auf Räikkönen gerichtet. Die Crowd (und die Garage) ging in Jubelstürme auf, als er drei Kurven vor Schluss das Überholmanöver absolvierte. Schade, dass es letztlich nicht zählte, doch war die Gesamtperformance in diesem Rennen wirklich überragend.