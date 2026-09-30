Max Verstappens Podiums-Serie: So läuft seine Formel 1-Saison 2026

„Ja, wir hatten ein gutes Rennen … Ich war nah dran, aber es hat nicht ganz gereicht“, sagte Verstappen bei

, nachdem der Niederländer beim Großen Preis von Aserbaidschan erneut gezeigt hatte, wie nah er an der Spitze dran ist. Diesmal kam er in Baku nur 0,196 Sekunden hinter George Russell ins Ziel, nachdem er in der Schlussphase zum Mercedes-Fahrer aufgeschlossen hatte – was zu einem der knappsten Siegabstände in der Formel 1 dieses Jahrhunderts führte.