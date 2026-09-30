Der zweitplatzierte Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Oracle Red Bull Racing feiert am 13. September 2026 auf dem Podium beim Formel-1-Grand-Prix von Spanien in Madrid, Spanien.
© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Max Verstappens Podiums-Serie: So läuft seine Formel 1-Saison 2026

Max Verstappens Podiums-Serie seit Juni weist nur eine Ausnahme auf. Hier siehst du, wie seine jüngsten Ergebnisse im Vergleich zur Formel-1-Meisterschaftswertung 2026 abschneiden.
Von: Tom Hopkins
3 min readUpdated on

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Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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Inhalt

  1. 1
    Was Verstappen über seinen zweiten Platz in Aserbaidschan sagt
  2. 2
    Die Zahlen hinter Verstappens Saison
  3. 3
    Die Situation in der Meisterschaft
Max Verstappen wurde Zweiter beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku und sicherte sich damit seinen siebten Podiumsplatz in der Saison 2026. Dieses Ergebnis ist zudem sein sechster Podiumsplatz in den letzten acht Rennen – nur der Tabellenführer, Kimi Antonelli, hat in diesem Zeitraum mehr Podiumsplätze erzielt.
Die Podiums-Serie des Niederländers begann beim Heimrennen von Oracle Red Bull Racing in Österreich. Sechs Mal wurde er Zweiter oder Dritter, die anderen beiden Rennen beendete er vorzeitig (DNF).
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Was Verstappen über seinen zweiten Platz in Aserbaidschan sagt

Max Verstappen feiert nach dem Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan 2026 auf dem Baku City Circuit gemeinsam mit seinem Teamkollegen Isack Hadjar auf dem Podium.

Beide Fahrer von Oracle Red Bull Racing schafften es in Baku aufs Podium

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

„Ja, wir hatten ein gutes Rennen … Ich war nah dran, aber es hat nicht ganz gereicht“, sagte Verstappen bei der Pressekonferenz nach dem Rennen in Baku, nachdem der Niederländer beim Großen Preis von Aserbaidschan erneut gezeigt hatte, wie nah er an der Spitze dran ist. Diesmal kam er in Baku nur 0,196 Sekunden hinter George Russell ins Ziel, nachdem er in der Schlussphase zum Mercedes-Fahrer aufgeschlossen hatte – was zu einem der knappsten Siegabstände in der Formel 1 dieses Jahrhunderts führte.
Er fügte hinzu: „Das Auto hat sich das ganze Wochenende über sehr gut angefühlt“. Die Vorfreude auf das Rennen in Malaysia am 4. Oktober ist dadurch umso größer.

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Positiv ist auch, dass Baku das erste Mal in dieser Saison war, dass beide Oracle Red Bull Racing-Fahrer auf dem Podium landeten. Verstappen hält fest: „Ja, genau das will das Team. Also das Ergebnis maximieren, und ich glaube, das haben wir heute geschafft. Das ist also sehr gut. Die Zusammenarbeit mit Isack im Team läuft wirklich gut, und wir müssen einfach so weitermachen.“

Position

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes

302

2

George Russell

Mercedes

236

3

Lewis Hamilton

Ferrari

199

4

Lando Norris

McLaren

186

5

Charles Leclerc

Ferrari

179

6

Max Verstappen

Red Bull

163

7

Oscar Piastri

McLaren

120

8

Isack Hadjar

Red Bull

86

9

Liam Lawson

Racing Bulls

59

10

Pierre Gasly

Alpine

41

02

Die Zahlen hinter Verstappens Saison

Max Verstappen, George Russell und Kimi Antonelli bei der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft am Red Bull Ring in Spielberg, Österreich, am 28. Juni 2026.

Verstappens Statistik kann sich durchaus mit den Mercedes-Piloten messen

© Jörg Mitter/Red Bull Ring

Verstappen liegt auf Platz sechs der Fahrerwertung, 139 Punkte hinter Kimi Antonelli an der Tabellenspitze. Er hat in dieser Saison die meisten Podiumsplätze aller Nicht-Mercedes-Fahrer und liegt mit George Russell bei insgesamt sieben gleichauf.
Ohne Ausfälle beträgt Verstappens durchschnittliche Platzierung derzeit 3,6, verglichen mit 3,54 für Mercedes-Pilot Russell und 2,71 für Antonelli. Seit dem Großen Preis von Österreich, ohne Ausfälle, liegt Verstappens durchschnittlicher Zielplatz bei 2,33, verglichen mit 3,0 bei Russell und 3,88 bei Antonelli.
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Die Situation in der Meisterschaft

Mit sechs Podiumsplätzen in seinen letzten acht Rennen hat Verstappen in der jüngsten Rennserie weiterhin Punkte geholt, während das Team weiter an der Entwicklung seines Pakets arbeitet.
Third-placed Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Italy, September 6, 2026 in Monza, Italy.

Max Verstappen came in third at the Austrian Grand Prix

© Alex Bierens de Haan/Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
Mit Isack im Team läuft es wirklich gut, und wir müssen einfach so weitermachen.
Max Verstappen
„Manchmal profitieren wir ein bisschen vom Pech anderer. Wir versuchen auch, das Maximum herauszuholen und manchmal vielleicht sogar etwas über uns hinauszuwachsen. Und das ist gut so. Das ist das Einzige, was wir im Moment tun können“, sagte Verstappen nach dem GP von Spanien Mitte September.
„Ich plane definitiv kein Comeback“, erklärte Verstappen Reportern in Madrid.
Als Nächstes steht der Grand Prix von Bahrain im F1-Kalender 2026 auf dem Programm, der in Sepang, Malaysia, stattfindet, gefolgt von acht weiteren Rennen, bevor die Saison zu Ende geht.

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Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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