© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappens Podiums-Serie: So läuft seine Formel 1-Saison 2026
Max Verstappens Podiums-Serie seit Juni weist nur eine Ausnahme auf. Hier siehst du, wie seine jüngsten Ergebnisse im Vergleich zur Formel-1-Meisterschaftswertung 2026 abschneiden.
Max Verstappen wurde Zweiter beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku und sicherte sich damit seinen siebten Podiumsplatz in der Saison 2026. Dieses Ergebnis ist zudem sein sechster Podiumsplatz in den letzten acht Rennen – nur der Tabellenführer, Kimi Antonelli, hat in diesem Zeitraum mehr Podiumsplätze erzielt.
Die Podiums-Serie des Niederländers begann beim Heimrennen von Oracle Red Bull Racing in Österreich. Sechs Mal wurde er Zweiter oder Dritter, die anderen beiden Rennen beendete er vorzeitig (DNF).
01
Was Verstappen über seinen zweiten Platz in Aserbaidschan sagt
„Ja, wir hatten ein gutes Rennen … Ich war nah dran, aber es hat nicht ganz gereicht“, sagte Verstappen bei der Pressekonferenz nach dem Rennen in Baku, nachdem der Niederländer beim Großen Preis von Aserbaidschan erneut gezeigt hatte, wie nah er an der Spitze dran ist. Diesmal kam er in Baku nur 0,196 Sekunden hinter George Russell ins Ziel, nachdem er in der Schlussphase zum Mercedes-Fahrer aufgeschlossen hatte – was zu einem der knappsten Siegabstände in der Formel 1 dieses Jahrhunderts führte.
Er fügte hinzu: „Das Auto hat sich das ganze Wochenende über sehr gut angefühlt“. Die Vorfreude auf das Rennen in Malaysia am 4. Oktober ist dadurch umso größer.
Positiv ist auch, dass Baku das erste Mal in dieser Saison war, dass beide Oracle Red Bull Racing-Fahrer auf dem Podium landeten. Verstappen hält fest: „Ja, genau das will das Team. Also das Ergebnis maximieren, und ich glaube, das haben wir heute geschafft. Das ist also sehr gut. Die Zusammenarbeit mit Isack im Team läuft wirklich gut, und wir müssen einfach so weitermachen.“
Position
Fahrer
Team
Punkte
1
Kimi Antonelli
Mercedes
302
2
George Russell
Mercedes
236
3
Lewis Hamilton
Ferrari
199
4
Lando Norris
McLaren
186
5
Charles Leclerc
Ferrari
179
6
Max Verstappen
Red Bull
163
7
Oscar Piastri
McLaren
120
8
Isack Hadjar
Red Bull
86
9
Liam Lawson
Racing Bulls
59
10
Pierre Gasly
Alpine
41
02
Die Zahlen hinter Verstappens Saison
Verstappen liegt auf Platz sechs der Fahrerwertung, 139 Punkte hinter Kimi Antonelli an der Tabellenspitze. Er hat in dieser Saison die meisten Podiumsplätze aller Nicht-Mercedes-Fahrer und liegt mit George Russell bei insgesamt sieben gleichauf.
Ohne Ausfälle beträgt Verstappens durchschnittliche Platzierung derzeit 3,6, verglichen mit 3,54 für Mercedes-Pilot Russell und 2,71 für Antonelli. Seit dem Großen Preis von Österreich, ohne Ausfälle, liegt Verstappens durchschnittlicher Zielplatz bei 2,33, verglichen mit 3,0 bei Russell und 3,88 bei Antonelli.
03
Die Situation in der Meisterschaft
Mit sechs Podiumsplätzen in seinen letzten acht Rennen hat Verstappen in der jüngsten Rennserie weiterhin Punkte geholt, während das Team weiter an der Entwicklung seines Pakets arbeitet.
Mit Isack im Team läuft es wirklich gut, und wir müssen einfach so weitermachen.
„Manchmal profitieren wir ein bisschen vom Pech anderer. Wir versuchen auch, das Maximum herauszuholen und manchmal vielleicht sogar etwas über uns hinauszuwachsen. Und das ist gut so. Das ist das Einzige, was wir im Moment tun können“, sagte Verstappen nach dem GP von Spanien Mitte September.
„Ich plane definitiv kein Comeback“, erklärte Verstappen Reportern in Madrid.
Als Nächstes steht der Grand Prix von Bahrain im F1-Kalender 2026 auf dem Programm, der in Sepang, Malaysia, stattfindet, gefolgt von acht weiteren Rennen, bevor die Saison zu Ende geht.
Über den Autor