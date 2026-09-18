So pflügte sich Verstappen durch das Chaos bei „Max vs. 100“

Schon als die Ampeln ausgingen und damit der offizielle Startschuss für „ Max vs. 100 “ fiel, wurde klar, wie schwer es werden würde, Max Verstappen aufzuhalten. Vom 101. Startplatz aus machte sich der vierfache Formel-1-Weltmeister sofort daran, durch das Feld aus Sportler:innen, Content-Creators und Journalist:innen zu fliegen – und überholte innerhalb von nur Sekunden 10 Fahrer:innen.

Am Ende der ersten Runde hatte sich der Niederländer an 63 der 100 Starter:innen vorbeigeschlängelt, die zwischen ihm und der Spitze standen. Insgesamt brauchte er nur 14 Runden und 35 Minuten, um alle einzuholen. Wie hat er das also geschafft? Vom blitzschnellen Start bis hin zum Finden von Lücken, die andere nicht sehen konnten – das sind die Tricks, die ihm halfen, von Platz 101 auf 1 zu rasen.

Max Verstappen machte kurzen Prozess. © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Bunny-Hopping, um Schwung zu gewinnen

Vor dem Start konnten die Fans beobachten, wie Verstappen in seinem Kart mit Bunny-Hops auf und ab hüpfte. Durch das schnelle Auf- und Abhüpfen gewann sein Kart etwas mehr Schwung, sodass er schon von Beginn weg schneller beschleunigen konnte als seine Konkurrenz.

Quotation Das habe ich gelernt, als ich sieben Jahre alt war, in Mini-Karts. Max Verstappen

Er schoss schneller als alle anderen aus den Startlöchern, was einige Fans zu der Vermutung veranlasste, sein Kart sei leistungsstärker als die anderen. Doch alle Karts hatten die gleiche Leistung, und Verstappens Tempo beim Start war schlichtweg auf seine Rennerfahrung und seine schnellen Reaktionen zurückzuführen, während die anderen Fahrer:innen zudem darauf bedacht waren, nicht ineinander zu krachen.

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„Das habe ich gelernt, als ich sieben Jahre alt war, in Minikarts. Ich hatte stehende Starts und musste genau dasselbe machen. Es funktioniert", sagte er in seiner Pressekonferenz nach dem Rennen. Da weniger erfahrene Fahrer:innen am Start waren, war er der Einzige, der eine so einzigartige Taktik anwandte.

Verstappen wird sich wieder wie früher fühlen, wenn er in sein Kart steigt © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Beschleunigung hatte Priorität

Während sich einige Fahrer:innen zu Beginn auf enge Kurven konzentrierten, um andere zu überholen, positionierte sich Max sofort so, dass er unnötiges Lenken, Bremsen und Rutschen vermeiden konnte, und konzentrierte sich auf den Schwung.

Lücken sofort ausgenutzt

Max wartet nicht hinter langsameren Karts auf die richtige Überholgelegenheit. Anstatt dem Feld zu folgen, suchte er von Beginn an nach Freiräumen und nutzte Lücken, sobald sie aufgingen. Wenn sich der Verkehr staute, nutzte er seinen Geschwindigkeitsvorteil, um ganze Gruppen zu überholen, anstatt sie einzeln abzuholen. In der ersten Runde kletterte er von Platz 101 auf Platz 37.

Verstappens jahrelange Erfahrung im Kartsport kam voll zur Geltung. © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Sein Kart warf überflüssigen Ballast ab

Ein weiterer kleiner Vorteil ergab sich später im Rennen, als Teile von seinem Kart abfielen. Als er auf Platz sechs lag und die Top 5 vor ihm jagte, fiel eine Kamera vom Heck seines Karts. Obwohl er die Gewichtsreduzierung nicht brauchte, um das Rennen zu gewinnen, scherzte er mit den Moderator:innen über den Vorteil, den sie ihm verschaffte. „Seht ihr, das war taktisch", sagte er, sobald er merkte, dass die Kamera abgefallen war.

Er fing an, die Konkurrenz zu provozieren

Seine letzte Taktik zahlte sich besonders in der Schlussphase aus: Verstappen setzte die Fahrer vor ihm mit kleinen Provokationen zusätzlich unter Druck. Über das Mikrofon in seinem Helm konnte er mit ihnen sprechen, sobald er nah genug für einen Überholversuch war.

Verstappen lieferte sich ein paar freundschaftliche Sticheleien. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Sie müssen sich konzentrieren, sonst hole ich sie ein.

„Sie müssen sich konzentrieren, sonst hole ich sie ein“, ließ er seine Rival:innen wissen. Nach einem erfolgreichen Überholmanöver drehte er sich sogar noch einmal um und deutete mit einer Handbewegung an, als würde er mit dem gerade bezwungenen Fahrer sprechen.

Einer seiner Gegner war der YouTuber Zac Alsop, der sagte: „Sei doch nicht so", als der Niederländer ihn neckte. Verstappen zeigte daraufhin, wie ernst er die Veranstaltung nahm, und meinte: „Das ist doch kein Wohltätigkeitsrennen, oder?"

Für den Formel-1-Star war es eine tolle Rückkehr zum Kartsport. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dass Verstappen auch ein Kart-Rennen mit dem Ehrgeiz eines Formel-1-Profis angeht, überrascht kaum. Umso spannender war zu sehen, wie souverän er seine Erfahrung gegen weniger routinierte Leute ausspielte. Für angehende Racer dürfte dabei die eine oder andere Lektion dabei gewesen sein.