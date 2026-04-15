So siehst du Max Verstappens erstes 24h-Rennen am Nürburgring

Der Langstreckensport begrüßt 2026 einen der berühmtesten Rennfahrer der Welt, wenn der vierfache Formel-1-Weltmeister

sein mit Spannung erwartetes Debüt bei den legendären ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gibt. Um seine Leidenschaft für den Rennsport und seine ständige Suche nach neuen fahrerischen Herausforderungen zu unterstreichen,

der

mit dem Verstappen Racing Team auf

.