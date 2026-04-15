Max Verstappen beim Auftritt in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie am 21. März 2026.
© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool
Motoring

So siehst du Max Verstappens erstes 24h-Rennen am Nürburgring

Der vierfache Formel-1-Weltmeister gibt 2026 sein Debüt am Nürburgring. Hier findest du alle Infos, wie du das Rennen live verfolgen kannst, den vollen Zeitplan und alle Termine für das Qualifying.
Von: Chris Magill
4 min readPublished on

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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen feiert sein Debüt beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und nimmt damit eines der anspruchsvollsten und legendärsten Langstreckenrennen im Motorsport in Angriff.

Deutschland

Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

NiederlandeNiederlande

Inhalt

  1. 1
    Was sind die 24h Nürburgring?
  2. 2
    So funktioniert die Veranstaltung
  3. 3
    Wie du das Rennen live verfolgen kannst
Der Langstreckensport begrüßt 2026 einen der berühmtesten Rennfahrer der Welt, wenn der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sein mit Spannung erwartetes Debüt bei den legendären ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gibt. Um seine Leidenschaft für den Rennsport und seine ständige Suche nach neuen fahrerischen Herausforderungen zu unterstreichen, wird sich der Niederländer mit dem Verstappen Racing Team auf der extrem anspruchsvollen Strecke messen.
Zusammen mit seinen drei GT-Profi-Teamkollegen - Dani Juncadella, Jules Gounon und Lucas Auer - wird Verstappen im April und Mai an einer Reihe von Qualifikationsturnieren teilnehmen, bevor das Team am 16. Mai ein 24-Stunden-Rennen auf einer Strecke bestreitet, die für ihre Kurven, Höhenunterschiede und ständig wechselnden Bedingungen bekannt ist. Innerhalb eines Augenblicks können diese von klarem Himmel hin zu Regen oder Nebel wechseln.
Die Fans können die spannende Action live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal verfolgen.
Max Verstappen schnallt seinen Rennhelm vor der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie im März 2026 an

Max Verstappen schnallt sich am Nürburgring an

© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Quotation
Die 24h Nürburgring sind ein Rennen, das schon lange auf meiner Bucket List steht.
Max Verstappen
01

Was sind die 24h Nürburgring?

Die 24h Nürburgring auf einen Blick
  • Premiere im Jahr 1970
  • Streckenlänge von 25,378 km
  • Bis zu 190 teilnehmende Fahrzeuge
  • Rund 280.000 Zuschauer:innen live vor Ort (2025)
  • Einzigartiges, offenes Reglement
  • Termin für 2026: 14.-17. Mai
Die 24h Nürburgring sind ein berühmtes Langstreckenrennen, das jährlich in Deutschland auf der legendären Nürburgring Nordschleife stattfindet. Das Konzept ist einfach, aber anspruchsvoll: Die Teams fahren 24 Stunden lang ununterbrochen Rennen, wobei sich drei oder vier Fahrer:innen die Aufgaben teilen und das Ziel ist, die meisten Runden zu absolvieren.
ABT Sportsline mit Mirko Bortolotti bei den 24h Nürburgring 2025.

ABT Sportsline bei den 53. 24h Nürburgring 2025

© ABT Sportsline

Das Rennen, das als eine der härtesten Ausdauerprüfungen des Motorsports bekannt ist, nutzt eine Kombination aus der Nordschleife und der modernen GP-Strecke, so dass eine Runde von etwa 25 km entsteht - eine der längsten im Motorsport. Mit über 150 Kurven, dramatischen Höhenunterschieden und engen Abschnitten mit sehr wenig Spielraum für Fehler ist die Strecke an sich schon herausfordernd genug, aber die Fahrer:innen müssen auch mit den ständig wechselnden Wetterbedingungen zurechtkommen, die Tag und Nacht herrschen und oft Regen, Nebel und wechselnde Temperaturen beinhalten - manchmal sogar innerhalb einer einzigen Runde.
Als ob das nicht schon genug wäre, sorgt die große Anzahl an Autos, die gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sind, für einen weiteren einzigartigen Aspekt dieses legendären Rennens. Hochleistungs-GT3-Fahrzeuge - Verstappen wird einen Mercedes AMG GT3 fahren - treten neben viel langsameren, seriennahen Autos an, was bedeutet, dass die Fahrer:innen ständig mit Verkehr und großen Geschwindigkeitsunterschieden zu kämpfen haben. Das alles sorgt für ein chaotisches, aber spannendes Umfeld, in dem Aufmerksamkeit und Renngeschick genauso wichtig sind wie Geschwindigkeit.
Grello / Manthey EMA bei den 53. ADAC RAVENOL 24h 2025.

Besonders bei Nacht entfaltet die Nordschleife eine einzigartige Atmosphäre

© Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

02

So funktioniert die Veranstaltung

Qualifikationsrennen im April (18./19. April)
Die "Generalprobe" einen Monat vor der Veranstaltung besteht aus zwei vierstündigen Rennen, bei denen die besten Teams für das Hauptrennen im Mai testen können. Am Samstag, den 18. April, läuft Rennen 1 - ein etwa vierstündiges Langstreckenrennen - bis in den Abend hinein, damit die Teams wertvolle Erfahrungen mit wechselnden Licht- und Streckenbedingungen sammeln und gleichzeitig Strategie und Zuverlässigkeit testen können.
Am Sonntag findet das Top-Qualifying statt, ein fokussierter Shootout, bei dem die Spitze der Startaufstellung festgelegt wird, bevor Rennen 2 -- ein weiteres Langstreckenrennen, das normalerweise bei Tageslicht ausgetragen wird - beginnt. Hier können die Teams ihre Leistung anhand der Daten vom Samstag verfeinern, was das Wochenende zu einem wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf das Hauptevent macht.
Qualifikationsrennen im Mai (14.-15. Mai)
Das Rennwochenende beginnt am Donnerstag, den 14. Mai, wenn in mehreren Sessions auf der gesamten Strecke die Startpositionen festgelegt werden und die Teams die Möglichkeit haben, ihr Setup zu verfeinern, auch bei Nacht. Am Freitag findet das Top-Qualifying statt, bei dem die schnellsten Autos in kurzen Shootouts über die Pole-Position und die ersten Startreihen entscheiden, mit sauberen Runden unter hohem Druck.
Das letzte Rennen (16./17. Mai)
Nach den letzten Systemchecks im Warm-up starten Verstappen und seine Teamkollegen auf der Nürburgring Nordschleife zum 24-Stunden-Rennen, wo sie sich in ein volles Feld verschiedener Klassen einreihen. Das Rennen beginnt um 15:00 Uhr und die Fans können alles live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal verfolgen.
Max Verstappens Rennwagen für die 24h Nürburgring 2026 beim Reveal in Meppen

Max Verstappens Bolide für die 24h Nürburgring 2026

© Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

03

Wie du das Rennen live verfolgen kannst

Die Qualifikationsrennen im April und das Finalrennen am 16. und 17. Mai werden live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal übertragen. Hier ist, wann du einschalten kannst:
  • 18. April - Qualifikationsrennen 1 - 17 Uhr
  • 19. April - Top-Qualifying - 10:30 Uhr
  • 19. April - Qualifikationsrennen 2 - 12:30 Uhr
  • 16. Mai - Finalrennen - 15:00 Uhr

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Max Verstappen feiert sein Debüt beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und nimmt damit eines der anspruchsvollsten und legendärsten Langstreckenrennen im Motorsport in Angriff.

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Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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