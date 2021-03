Erstes Rennen, erstes Podium: Max Verstappen holt sich in Bahrain Platz 2

Max Verstappen sicherte sich beim Saison-Opener in Bahrain den zweiten Platz nach einem spannenden strategischen Schlagabtausch zwischen Red Bull Racing und Mercedes. Am Ende setzte sich Lewis Hamilton durch und krönte sich zum ersten Saisonsieger.

Verstappen selbst ging von der Pole-Position weg ins Rennen und führte das 56-Runden-Rennen 28 Runden lang an. Am Ende entschieden 0,7 Sekunden über den Ausgang - und das, obwohl der holländische Fahrer Hamilton vier Runden vor Schluss überholte. Leider überquerte er dabei die Track-Limits in Kurve 4, womit er den siebenfachen Weltmeister wieder passieren lassen musste.

Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas rundete das Podium ab, ging aber bereits mit 37 Sekunden Rückstand auf Hamilton und Verstappen über die Ziellinie. Die beiden fuhren in einer eigenen Liga, was für die kommenden Rennen der Saison viel verspricht!

Verstappens neuer Teamkollege bei Red Bull Racing Honda, Sergio Pérez , war das ganze Wochenende über vom Pech verfolgt, doch holte der Mexikaner noch das Beste heraus. Sein Auto gab bereits in der Warm-Up-Lap den Geist auf, womit er von der Boxengasse aus starten musste. Von dort weg zeigte er aber eine hervorragende Fahrt. Er beendete das Rennen eindrucksvoll auf Platz 5 und wurde zum Fahrer des Tages gewählt. Ähnliche Gustostückchen an Überholmanövern legte aber auch der Rookie Yuki Tsunoda auf die Strecke, der damit gleich bei seinem Debüt einen starken neunten Platz einfuhr und für sein Team von Scuderia AlphaTauri zwei erste gute Punkte sicherte.

Der RB16B von Red Bull Racing ist zu Saisonbeginn "on-point"! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen sagt der Konkurrenz den Kampf an

Die Pole-Position von Verstappen am Samstag - mit einen starken Vorsprung von drei Zehnteln auf Hamilton - bewies, dass die gute Pace von Red Bull Racing bei den Testfahrten kein leeres Versprechen war. Der Holländer war zu Beginn des Rennens auch bestens unterwegs, bis in Runde 13 dann das strategische Ass ausgespielt und Hamilton früher als erwartet in die Box geholt wurde.

Nur 16 Runden vor Schluss saugte sich Verstappen nach einem blitzschnellen Boxenstopp von 1,9 Sekunden wieder an Hamilton heran. In Runde 53 blies er dann zum Angriff, überholte Hamilton und ließ ihn wieder passieren, da er dabei die Track-Limits überfahren hatte. Die Reifen waren nach dem aggressiven Duell am Ende, wodurch Verstappen bis zum Ende des Rennens nicht mehr an Hamilton herankam und mit Platz 2 vorliebnehmen musste.

Verstappen holte sich sein 43. Podium. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zwar zeigte sich der Holländer enttäuscht vom verpassten Sieg, doch kann er dem Duell auch Positives für die anstehenden Renen abgewinnen:

"Es ist natürlich schade, aber man muss auch das Positive sehen. Wir liefern uns mit ihnen einen Schlagabtausch, also denke ich, dass das ein guter Start ins neue Jahr ist."

"Sie haben den Undercut gemacht und wir sind bei unserer Strategie geblieben, was für mich in Ordnung war, das Problem ist nur, dass es mit diesen Autos so schwer ist zu überholen. Ich hatte diese eine Chance, habe dabei aber die Strecke verlassen. Also gab ich die Position wieder ab und versuchte es erneut. Meine Reifen waren aber nicht mehr in der Lage, ein weiters Überholmanöver zu starten."

For Real: Max Verstappen

Sergio Pérez ist der König der Ergebniskorrektur

Sergio Pérez biss sich durch das gesamte Feld. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Letzten Dezember in Bahrain fand sich Pérez nach einem Dreher in der ersten Runde am letzten Platz wieder. Am Ende gelang es ihm aber, den Grand Prix für Racing Point zu gewinnen, was ihm auch diesen Sonntag das nötige Selbstvertrauen gab, den Sprint nach vorne anzugehen - und das, obwohl sein Auto in der letzten Kurve der Warm-Up-Lap den Geist aufgab.

Nach nur eineinhalb Test-Tagen, an denen er den RB16B kennenlernen musste, und dem ersten Rennen, das er von der Boxengasse aus starten musste, konnte es nur nach oben gehen. Checo wusste seine herausragenden Skills im Reifenmanagement, garniert mit einigen großartigen Überholmanövern, perfekt zu nutzen, womit er das Rennen noch auf Platz 5 beendete und zum Fahrer des Tages gewählt wurde.

"Wenn wir bedenken, wie wir gestartet sind...Ich brachte die Reifen auf Temperatur und plötzlich war alles schwarz. Ich war kurz davor, aus dem Auto zu steigen. Das Wichtigste heute waren die Kilometer, die ich zurückgelegt habe. Die Dinge machten Runde für Runde immer mehr Sinn und mein Verständnis für das Auto wird immer besser und besser."

"Wir haben eine lange Saison vor uns. Ich muss einfach mein Ding durchziehen und den Prozess Schritt für Schritt durchziehen. Irgendwann macht es klick und wenn das passiert ist, werden wir wirklich stark sein."

Yuki Tsunoda verschwendet keine Zeit

Jeder, der Tsunodas rapide Entwicklung in der Formel 2 mitverfolgt hat, war wohl nicht überrascht, dass der Japaner schon im ersten Qualifying in der Formel 1 sein Zeichen setzte. So gelang ihm in Q1 die zweitbeste Zeit hinter Verstappen.

Der 20-Jährige zeigte sich dennoch enttäuscht, als er es am Samstag nicht in die Top-10 schaffte und er gestand sich ein, dass er in der ersten Runde des Rennens zu umsichtig unterwegs war, womit er gleich zu Beginn auf Platz 15 zurückgereicht wurde. Von da an aber legte Tsunoda ein ernsthaftes Tempo an den Tag, überholte den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso und beendete das Rennen auf dem starken neunten Platz.

Yuki Tsunoda konnte dem Hype am Tag des Rennens gerecht werden. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Ich bin wirklich glücklich darüber, Punkte eingefahren zu haben, aber ich war in der ersten Runde zu vorsichtig, also musste ich anschließend einige Positionen zurückerobern. Die Performance war nicht bei 100 Prozent. Aber ich habe das erste Rennwochenende genossen. Die Überholmanöver waren wirklich gut und ich habe viel dabei gelernt."

Weniger gut war Bahrain zu Pierre Gasly , dessen Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis nach seiner beeindruckenden Qualifying-Performance schnell zunichte gemacht wurden. Nachdem er in Kurve 4 mit Daniel Ricciardo zusammenstieß, verlor er seinen Frontflügel. Der Boxenstopp in Kombination mit den notwendigen Reparaturarbeiten verfrachteten ihn ans Ende des Feldes und vier Runden vor Schluss stellte er das Auto ab.

Ferrari und McLaren - Eine alte Rivalität neu entfacht

Ferrari (238 Siege) und McLaren (182 Siege) sind die beiden erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Formel 1. Am Sonntag in Bahrain hauchten die Fahrer diesem Duell neues Leben ein. Lando Norris landete nur neun Sekunden hinter Bottas auf dem vierten Platz, während Charles Leclerc den Ferrari auf den sechsten Platz steuerte. Daniel Ricciardo holte sich bei seinem Debüt mit McLaren den siebten Platz, während für Carlos Sainz bei seinem ersten Rennen in rot Platz acht übrigblieb.

Weniger optimal verliefen die Debüts in den anderen Teams. Fernando Alonso musste sein Auto abstellen, nachdem seine Hinterrad-Bremsen streikten, während Sebastian Vettel schon das ganze Wochenende über Probleme hatte und im Rennen selbst mit Esteban Ocon kollidierte, womit der viermalige Weltmeister sein erstes Rennen im Aston Martin auf Platz 15 beendete.

Nächste Mission: Imola

Die Formel 1 startete so in die neue Saison, als wäre sie nie weggewesen - was mitunter auch damit zu tun hat, dass in Bahrain drei Rennen der letzten vier ausgetragen wurden. Ein willkommene Abwechslung in der Szenerie lässt aber nicht lange auf sich warten: