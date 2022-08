Sim x Reality: Erlebe Max Verstappens einzigartige VR-Fahrt durch Belgien

In unserem unterhaltsamen, fiktionalisierten Clip beginnt die Action in der Factory des

Die Fahrer starten in ein tiefes Tal, arbeiten sich durch die berühmte Eau Rouge und weiter hinein in die belgischen Hügel, während sie Kurven wie Rivage, Pouhon und Banchimont auf den Punkt treffen müssen. Die Bus-Stopp-Schikane schließt das Ganze ab, bevor es zurück über die Start-Ziellinie geht. Die Piloten bekommen es hier mit der längsten Strecke der Saison zu tun, während uns die Geschichte der prestigeträchtigen F1-Location tief in die Ära von Jackie Stewart und Niki Lauda eintauchen lässt. Die Liste jener Fahrer, die hier schon mehrmals einen Sieg davongetragen haben, liest sich wie das "Who's who" der Giganten des F1-Sports: Schumacher, Senna, Raïkkönen, Hamilton und Vettel sind nur einige darunter.

Die Fahrer starten in ein tiefes Tal, arbeiten sich durch die berühmte Eau Rouge und weiter hinein in die belgischen Hügel, während sie Kurven wie Rivage, Pouhon und Banchimont auf den Punkt treffen müssen. Die Bus-Stopp-Schikane schließt das Ganze ab, bevor es zurück über die Start-Ziellinie geht. Die Piloten bekommen es hier mit der längsten Strecke der Saison zu tun, während uns die Geschichte der prestigeträchtigen F1-Location tief in die Ära von Jackie Stewart und Niki Lauda eintauchen lässt. Die Liste jener Fahrer, die hier schon mehrmals einen Sieg davongetragen haben, liest sich wie das "Who's who" der Giganten des F1-Sports: Schumacher, Senna, Raïkkönen, Hamilton und Vettel sind nur einige darunter.

Die Fahrer starten in ein tiefes Tal, arbeiten sich durch die berühmte Eau Rouge und weiter hinein in die belgischen Hügel, während sie Kurven wie Rivage, Pouhon und Banchimont auf den Punkt treffen müssen. Die Bus-Stopp-Schikane schließt das Ganze ab, bevor es zurück über die Start-Ziellinie geht. Die Piloten bekommen es hier mit der längsten Strecke der Saison zu tun, während uns die Geschichte der prestigeträchtigen F1-Location tief in die Ära von Jackie Stewart und Niki Lauda eintauchen lässt. Die Liste jener Fahrer, die hier schon mehrmals einen Sieg davongetragen haben, liest sich wie das "Who's who" der Giganten des F1-Sports: Schumacher, Senna, Raïkkönen, Hamilton und Vettel sind nur einige darunter.