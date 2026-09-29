F1-Check: Isack Hadjar im Vergleich zu Verstappens ehemaligen Teamkollegen

Nach einer herausragenden Rookie-Saison bei Visa Cash App Racing Bulls wechselte Isack Hadjar für 2026 zu Oracle Red Bull Racing an die Seite des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen .

Es ist einer der härtesten Plätze in der Formel 1, aber Hadjar hat einen beeindruckenden Start hingelegt. Ein Podiumsplatz in Monaco und eine konstante Serie von Platzierungen unter den ersten Sechs haben ihm eine Vertragsverlängerung für 2027 eingebracht, was bedeutet, dass er auch in der nächsten Saison an der Seite von Verstappen fahren wird. Wie schneidet Hadjar also im Vergleich zu den Fahrern ab, die zuvor mit Max in einer Boxenteam standen?

01 Isack Hadjar

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 11 (alle zusammen mit Verstappen)

Beste Startposition: 3

Beste Platzierung: 3

Erreichte Punkte: 71

Hadjar kam 2026 nach einer herausragenden Rookie-Saison bei Visa Cash App Racing Bulls zu Oracle Red Bull Racing und wurde damit der elfte Absolvent des Red Bull Junior-Programms, der für das Seniorenteam an den Start ging.

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Er hinterließ sofort Eindruck, als er bei seinem Red Bull Racing-Debüt beim Grand Prix von Australien den dritten Startplatz belegte. Sein bestes Ergebnis folgte in Monaco, wo er mit einem dritten Platz sein erstes Podium für das Team holte, bevor er eine Serie von sieben Top-6-Platzierungen in Folge hinlegte.

Gegen Verstappen anzutreten, bleibt eine gewaltige Herausforderung. Bei den bisher elf Grand Prix, die sie gemeinsam bestritten haben, führt Verstappen sowohl im Qualifying als auch in den Rennen mit 8:3 gegen Hadjar. Dennoch hat Hadjar in seiner ersten Saison mit dem Team genug Tempo und Konstanz gezeigt, um sich seine Zukunft an der Seite des vierfachen Weltmeisters zu sichern

Oracle Red Bull Racing hat Hadjars Vertrag bis 2027 verlängert und hält damit das gleiche Fahrerduo für eine weitere Saison zusammen. Über seine Fortschritte im Team sagte Hadjar: „Ich versuche ständig, zuzuhören, zu lernen und mich jeden Tag weiter zu verbessern, was mich nur noch mehr auf das freuen lässt, was vor uns liegt.“

Isack Hadjar, der neue Fahrer von Oracle Red Bull Racing © Khalil Musa/Red Bull Content Pool Quotation Ich versuche ständig, zuzuhören, zu lernen und mich jeden Tag weiter zu verbessern – und das macht mich nur noch neugieriger auf das, was vor mir liegt Isack Hadjar

Head-to-head Isack Hadjar Max Verstappen Qualifying 3 8 Rennen 3 8 Poles 0 0 Podiums 1 4 Siege 0 0

Max Verstappens Teamkollegen

Schauen wir uns an, wie sich der vierfache F1-Weltmeister Max Verstappen im Vergleich zu seinen ehemaligen Teamkollegen schlägt…

02 Yuki Tsunoda

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 22 (alle gemeinsam mit Verstappen)

Beste Startposition: 6

Beste Platzierung: 6

Erreichte Punkte: 33

Max Verstappen und Yuki Tsunoda machen einen Witz © Getty Images/Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda sprang zu Beginn der Saison 2025 als Fahrer für den RB21 ein © Getty Images/Red Bull Content Pool Im Gespräch mit den Fans in Brasilien © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda durchlief vier komplette Saisons beim Team aus Faenza, nachdem er in den Nachwuchsserien beeindruckt hatte. Tsunoda begann mit neun Jahren mit dem Kartfahren und beeindruckte Honda so sehr, dass sie ihn für das „Honda Formula Dream Project“ unter Vertrag nahmen. Er gewann zwei Titel in Folge in der F4, bevor er Japan verließ, um mit dem Red Bull Junior Team in der F3 und F2 zu fahren.

Im Jahr 2020 holte er drei Siege und sieben Podiumsplätze und wurde Dritter in der F2-Meisterschaft, womit er sich den Aufstieg in die F1 sicherte. 2021 gab er sein Debüt bei Scuderia AlphaTauri und erzielte beim Grand Prix von Abu Dhabi in dieser Saison mit Platz vier sein bestes Ergebnis. Tsunoda kam 2025 mit einer beeindruckenden Form zu Red Bull Racing, nachdem er sich beim Großen Preis von Australien als Fünfter qualifiziert und beim Großen Preis von China den sechsten Platz im Sprint belegt hatte.

Der Rest der Saison 2025 gestaltete sich jedoch schwierig, und nachdem er durch Isack Hadjar ersetzt worden war, übernahm der japanische Fahrer für 2026 die Rolle des Test- und Ersatzfahrers bei Red Bull.

Head-to-head Yuki Tsunoda Max Verstappen Qualifying: 1 21 Rennen: 1 21 Poles: 0 8 Podiums: 0 15 Siege: 0 8

03 Liam Lawson

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 2 (beide an der Seite von Verstappen)

Beste Startposition: 19

Beste Platzierung: 12

Erzielte Punkte: 0

Liam Lawson ist ein cooler Typ © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson und Verstappen in einem entspannten Moment © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen und Lawson präsentieren die Rennanzüge für 2025 © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Der Neuseeländer Liam Lawson wurde nach einigen vielversprechenden Einsätzen für die Racing Bulls Ende des Vorjahres ab Beginn der Saison 2025 als Teamkollege von Verstappen verpflichtet, hatte aber in den ersten beiden Rennen Schwierigkeiten, den neuen RB21 in den Griff zu bekommen, und wurde zurück ins Schwesterteam versetzt, wo Tsunoda seinen Platz einnahm. Der ehemalige Teamchef Christian Horner erklärte die Entscheidung. „Es war schwer mitanzusehen, wie Liam in den ersten beiden Rennen mit dem RB21 zu kämpfen hatte, und deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, einen vorzeitigen Wechsel vorzunehmen … Das ist eine rein sportliche Entscheidung.“

Trotz dieses schwierigen Starts sind Lawsons Referenzen beeindruckend. Er gab sein Debüt als Ersatz für Daniel Ricciardo, bevor er den Australier gegen Ende der Saison 2024 ablöste. Außerdem bewies er seine Schnelligkeit bei einem einmaligen Test für Red Bull Racing in Silverstone in jenem Jahr und überzeugte das Team davon, ihn als Nachfolger von Sergio Pérez zu befördern. Doch mit nur 11 Rennstarts war Lawson der unerfahrenste Fahrer, der seit Robert Doornbos im Jahr 2006 einen Platz beim Team aus Milton Keynes ergatterte.

Head-to-head Liam Lawson Max Verstappen Qualifying: 0 2 Rennen: 0 2

04 Carlos Sainz

Team: Scuderia Toro Rosso

Grand Prix: 56 (23 davon an der Seite von Max)

Beste Startposition: 5 (1x)

Beste Platzierung: 4 (1 Mal)

Erreichte Punkte: 112

F1-Neulinge: Carlos Sainz und Max Verstappen © Marco Campelli/Red Bull Content Pool Carlos Sainz und Max Verstappen geben ihr F1-Debüt in Australien © Getty Images/Red Bull Content Pool Teamkollegen Max Verstappen und Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Rivalität zwischen Carlos Sainz und Max Verstappen war schon immer heftig. Als sie beim Großen Preis von Australien 2015 ihr F1-Debüt für die Scuderia Toro Rosso feierten, wurde diese Rivalität noch verschärft durch die Tatsache, dass beide wussten, dass sie um einen Platz bei Red Bull Racing konkurrierten. Der damalige Inhaber dieses Platzes, Daniil Kvyat, wusste unterdessen, dass er gute Leistungen zeigen musste, um seinen Platz in der Box gegenüber von Ricciardo zu behalten. Alle vier waren über das Red Bull Junior Team in die Formel 1 gekommen und kannten sich gut. Im Jahr 2015 brachten die beiden eine Rekordausbeute an Punkten nach Faenza zurück: 49 davon stammten von Verstappen – darunter zwei beeindruckende vierte Plätze – und 18 von Sainz. Nach einem schwierigen Heimrennen für Kvyat beim Großen Preis von Russland 2016 wurde Verstappen für den Großen Preis von Spanien zu Red Bull Racing befördert, wo er seinen ersten F1-Sieg holte. Ricciardo hatte einen neuen Teamkollegen…

Head-to-head Carlos Sainz Max Verstappen Qualifying: 11 12 Rennen: 9 12

05 Daniel Ricciardo

Team: Scuderia Toro Rosso

Grand Prix: 39

Beste Startposition: 5 (1 Mal)

Beste Platzierung: 7 (2 Mal)

Erreichte Punkte: 30

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 100 (58 davon zusammen mit Max)

Beste Startposition: 1 (3 Mal)

Beste Platzierung: 1 (7 Mal)

Erreichte Punkte: 956

Team/Teamkollegen: Daniel Ricciardo und Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo und Max Verstappen auf den Straßen von Tokio © Maruo Kono/Red Bull Content Pool Siegerteam: Daniel Ricciardo und Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Der beliebte und kontaktfreudige Daniel Ricciardo war für Max Verstappen eher ein großer Bruder als ein Rivale und half dem Teenager dabei, sich an das Leben im Rampenlicht zu gewöhnen. Als Teamkollegen von 2016 bis 2018 spornten sich beide gegenseitig an, auf der Strecke ihr Bestes zu geben. Ricciardo ist der einzige Teamkollege, der Verstappen geschlagen hat, und das gleich zweimal in ihren ersten beiden gemeinsamen Saisons – 2016 belegte der Australier den dritten Platz in der Gesamtwertung. Doch 2018 legte der Niederländer noch eine Schippe drauf und setzte sich deutlich ab: Er holte elf Podiumsplätze, Ricciardo nur zwei. Da er sich eine Zukunft als Nummer-zwei-Fahrer vorstellte, entschied sich der Australier für einen Wechsel und ersetzte Sainz zunächst bei Renault und später bei McLaren, bevor er nach Faenza zurückkehrte.

Head-to-head Daniel Ricciardo Max Verstappen Qualifying: 25 33 Rennen: 24 32 Poles: 3 0 Podiums: 19 22 Siege: 4 5

06 Pierre Gasly

Team: Toro Rosso/AlphaTauri

Grand Prix: 96

Beste Startposition: 2 (1 Mal)

Beste Platzierung: 1 (1 Mal)

Erreichte Punkte: 268

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 12

Beste Startposition: 4 (x1)

Beste Platzierung: 4 (1 Mal)

Erreichte Punkte: 64

Für Toro Rosso stand Pierre Gasly zusammen mit Max auf dem Podium © Getty Images/Red Bull Content Pool Pierre Gasly und Max Verstappen in Zandvoort © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool Carlos Sainz gratuliert Pierre Gasly zum Sieg in Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pierre Gasly hat beim Red Bull Junior Team beeindruckt – er ist dessen erfolgreichster Fahrer in der Nachwuchsserie – und nach seinem Aufstieg in die Formel 1 bei Toro Rosso sein Tempo unter Beweis gestellt. Doch als er 2019 zu Red Bull Racing wechselte, musste Gasly sofort durchstarten und solide Punkte einfahren. Der Franzose hatte Mühe, den RB15 in den Griff zu bekommen. Als charakterstarker und talentierter Rennfahrer war es schwer, in die Fußstapfen von Ricciardo zu treten, und da Mercedes beide Meisterschaften dominierte, brauchte Red Bull Racing einen punktebringenden Spitzenfahrer an der Seite von Verstappen – und konnte nicht darauf warten, dass Gasly sich erst einmal einfinden würde. Nach 12 Grand Prix war Gasly wieder in Faenza. Das hätte die Karriere der meisten Fahrer aus der Bahn werfen können, doch der sympathische Franzose kämpfte sich zurück und fand zu seiner alten Form zurück – beim Großen Preis von Brasilien 2019 wurde er Zweiter hinter seinem ehemaligen Teamkollegen Verstappen. 2021 holte er in Monza den zweiten Grand-Prix-Sieg des italienischen Teams auf heimischem Boden – oder den ersten und einzigen für das umbenannte AlphaTauri Racing. Nachdem er sich erneut bewiesen hatte, wechselte er zu Alpine.

Head-to-head Pierre Gasly Max Verstappen Qualifying: 1 11 Rennen: 1 11 Poles: 0 1 Podiums: 0 5 Siege: 0 2

07 Alex Albon

Team: Scuderia Toro Rosso

Grand Prix: 12

Beste Startposition: 9 (1 Mal)

Beste Platzierung: 6. (1 Mal)

Erreichte Punkte: 16

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 26

Beste Startposition: 4 (x4)

Beste Platzierung: 3 (2 Mal)

Erreichte Punkte: 197

Alex Albon ist bereit, für Red Bull an den Start zu gehen © Getty Images/Red Bull Content Pool Alex Albon und Max Verstappen machen eine Pause für ein Selfie © Getty Images/Red Bull Content Pool Alex Albon und Max Verstappen in Mexiko © Getty Images/Red Bull Content Pool

Alex Albon und Max Verstappen kannten sich schon aus ihrer Zeit im Kartsport. 2010 schlug Albon Verstappen beim KF3-Weltcup (ein junger Pierre Gasly wurde Vierter), obwohl Verstappen ihn in der WSK Euro Series besiegte und die WSK World Series gewann. Er schaffte 2019 den Sprung vom Red Bull Junior Team in die Formel 1 – als erster thailändischer Fahrer seit Prinz Bira im Jahr 1954 – und ersetzte nach nur 12 Starts bei Toro Rosso zur Saisonmitte Gasly bei Red Bull Racing. Fleißig und bescheiden holte er regelmäßig Punkte. Wenn es ein Problem gab, dann war es, dass Albon in allen bis auf zwei seiner 26 Rennen für Red Bull Racing das Podium verpasste, während Verstappen sich weiter verbesserte und den Abstand zwischen ihnen vergrößerte. Das Team begann, nach einem Fahrer zu suchen, der helfen könnte, Doppelsiege einzufahren, Rennen zu gewinnen und Verstappen im Titelkampf den Rücken freizuhalten. Für die Saison 2021 wurde Albon zugunsten von Pérez zum Reserve- und Testfahrer versetzt. Albon nahm es gelassen hin und leistete wichtige Arbeit am Simulator, um die Autos und Strategien vorzubereiten, die Verstappen zu seinem ersten Weltmeistertitel verhalfen. Albon betreute außerdem Yuki Tsunoda und fuhr gemeinsam mit Lawson in der DTM, bevor er zu Williams wechselte.

Head-to-head Alex Albon Max Verstappen Qualifying: 1 25 Rennen: 9 17 Poles: 0 2 Podiums: 2 15 Siege: 0 3

08 Sergio Pérez

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 90

Beste Startposition: 1 (3 Mal)

Beste Platzierung: 1 (5 Mal)

Erreichte Punkte: 932

Sergio Perez feiert seinen zweiten Sieg beim Grand Prix von Aserbaidschan © Getty Images/Red Bull Content Pool Siegerteam: Sergio Pérez und Max Verstappen im Jahr 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max und Sergio heizen dem Publikum ein © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nachdem Red Bull Racing für 2021 zwei junge Fahrer als Partner für Max Verstappen befördert hatte, entschied sich das Team für eine neue Strategie und holte einen erfahrenen Fahrer an Bord. Mit Sergio Pérez hatten sie einen Fahrer, der bereits seit 10 Saisons im Rennsport aktiv war. Er hatte 11 Podiumsplätze vorzuweisen, darunter einen Rennsieg, und hatte als Teamleiter dazu beigetragen, Force India in eine neue Ära zu führen – zunächst als Racing Point und nun als Aston Martin. In seinen vier Meisterschaftssaisons bei Red Bull Racing belegte er im Titelrennen den vierten, dritten und zweiten Platz. Im Jahr 2023 trug er dazu bei, die dominanteste Team-Saison in der Geschichte der Formel 1 zu gestalten. Doch 2024 kam er mit dem RB20 einfach nicht zurecht und kämpfte sich nur auf den achten Gesamtrang vor. Schlimmer noch: Das Team verlor die Konstrukteurswertung, was das Schicksal des Mexikaners besiegelte. Da er mehr Grand Prix an der Seite von Verstappen gefahren war als jeder andere – und dabei größere Erfolge feierte –, war es an der Zeit, Platz für einen jüngeren Fahrer zu machen.

Head-to-head Sergio Pérez Max Verstappen Qualifying: 11 79 Rennen: 11 79 Poles: 3 47 Podiums: 18 53 Siege: 5 53

Zur Erinnerung: Max Verstappen (bis zum Ende der Saison 2025)

Grand Prix: 233

Beste Startposition: 1 (48 Mal)

Beste Platzierung: 1 (71 Mal)

Team: Scuderia Toro Rosso

Grand Prix: 23

Beste Startposition: 5 (1 Mal)

Beste Platzierung: 4 (x2)

Team: Red Bull Racing

Grand Prix: 209

Beste Startposition: 1 (48 Mal)

Beste Platzierung: 1 (71 Mal)

Fahrer-Weltmeisterschaften: 4

Konstrukteurs-Weltmeisterschaften: 2