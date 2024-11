Wie der bislang beste Max Verstappen seinen vierten WM-Titel gewann

Mittlerweile sollten wir wissen: Max hat nicht aufgegeben. Er hat gekämpft, Vollgas gegbeen und die perfekte Strategie entwickelt, um zum vierten Mal Fahrerweltmeister in der Formel 1 zu werden. Zum vierten Mal in Folge. Und das in einer neuen Rekordzeit: Bei keinem anderen Fahrer in der Geschichte der Formel 1 verging weniger Zeit zwischen dem ersten und dem vierten WM-Titel .