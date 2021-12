Jüngster Formel 1-Sieger aller Zeiten. Hollywood hätte es nicht besser inszenieren können... gleich bei seinem ersten Start für Red Bull Racing hat Max seinen ersten Sieg gefeiert . Passiert ist das am 15. Mai 2016 beim Grand Prix von Spanien in Barcelona und MV#33 war 18 Jahre und 228 Tage jung. Der Erfolg hat ihm auch die Titel „Jüngster Fahrer auf dem Podest“ und „Jüngster Führender in einem GP“ beschert.