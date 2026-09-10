Max vs. 100: Wer sind die Fahrer:innen, gegen die Verstappen antritt?

Der vierfache Formel-1-Weltmeister

wird es mit einem ganz anderen Starter:innenfeld zu tun haben, wenn er in Silverstone gegen 100 Kart-Pilot:innen antritt. Das Line-Up für

– ein einmaliges Kart-Rennen, das am 16. September stattfindet – besteht aus einer bunten Mischung aus Sportstars, Streamern, Content-Creators, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt, die alle dasselbe Ziel haben: den vierfachen Formel-1-Weltmeister hinter sich zu lassen.