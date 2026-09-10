Max vs. 100: Wer sind die Fahrer:innen, gegen die Verstappen antritt?
- Was: Max Verstappen tritt in einem Kart-Wettkampf gegen 100 Kart-Fahrer:innen an.
- Wer: Der vierfache F1-Weltmeister Max Verstappen gegen ein gemischtes Feld aus Profi-Athlet:innen, Sportler:innen, Content-Creators, Streamern und Persönlichkeiten.
- Wo: Silverstone, Großbritannien.
- Wann: 16. September 2026.
- Die Herausforderung: Max startet vom Ende des Feldes und muss versuchen, alle 100 Konkurrent:innen zu überholen, bevor die Zeit abläuft.
- Das Teilnehmer:innenfeld: Die 100 Fahrer:innen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was das Event zu viel mehr als einem herkömmlichen Rennspiel macht.
- So kannst du zuschauen: Die Veranstaltung wird weltweit live über Disney+ übertragen.
Bisher bestätigte Fahrer:innen
Fahrer:in
Land
Großbritannien
Deutschland
Großbritannien
André da Silva Montoito
Portugal
Deutschland
USA
Österreich
Großbritannien
Spanien
Großbritannien
Großbritannien
Brian Manuel Otero
Mexiko
Großbritannien
Frankreich
Großbritannien
Finnland
Großbritannien
Dave Rosenburg
Irland
Großbritannien
Portugal
Saudi Arabien
USA
Türkei
Niederlande
Großbritannien
Costa Rica
USA
USA
Frankreich
Italien
Irland
Slowenien
Großbritannien
Südafrika
Indien
USA
USA
Mexiko
Schweiz
Großbritannien
Polen
USA
Deutschland
USA
Brasilien
Großbritannien
China
Großbritannien
Frankreich
Griechenland
Kanada
Großbritannien
Großbritannien
Australien
Hong Kong
Kasachstan
Kroatien
Nuri Amiraslan
Chile
Italien
Ungarn
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dominikanische Republik
Lettland
Frankreich
Tschechische Republik
Indien
Südkorea
Schweden
Großbritannien
Großbritannien
Neuseeland
Indien
Brasilien
Großbritannien
Venezuela
Spanien
USA
USA
Großbritannien
Uruguay
Norwegen
Großbritannien