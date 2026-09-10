Teilnehmer des „Max vs 100“-Rennens in Silverstone, Großbritannien, am 22. Juli 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Max vs. 100: Wer sind die Fahrer:innen, gegen die Verstappen antritt?

Bei „Max vs 100“ wird der niederländische F1-Star versuchen, in einer massiven Kart-Challenge in 30 Runden 100 andere Fahrer:innen zu überholen. Wir stellen dir das Line-Up vor.
Von: Thomas Peeters
2 min readPublished on

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Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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Inhalt

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    Bisher bestätigte Fahrer:innen
Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird es mit einem ganz anderen Starter:innenfeld zu tun haben, wenn er in Silverstone gegen 100 Kart-Pilot:innen antritt. Das Line-Up für „Max vs 100“ – ein einmaliges Kart-Rennen, das am 16. September stattfindet – besteht aus einer bunten Mischung aus Sportstars, Streamern, Content-Creators, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt, die alle dasselbe Ziel haben: den vierfachen Formel-1-Weltmeister hinter sich zu lassen.
„Max vs 100“ auf einen Blick
  • Was: Max Verstappen tritt in einem Kart-Wettkampf gegen 100 Kart-Fahrer:innen an.
  • Wer: Der vierfache F1-Weltmeister Max Verstappen gegen ein gemischtes Feld aus Profi-Athlet:innen, Sportler:innen, Content-Creators, Streamern und Persönlichkeiten.
  • Wo: Silverstone, Großbritannien.
  • Wann: 16. September 2026.
  • Die Herausforderung: Max startet vom Ende des Feldes und muss versuchen, alle 100 Konkurrent:innen zu überholen, bevor die Zeit abläuft.
  • Das Teilnehmer:innenfeld: Die 100 Fahrer:innen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was das Event zu viel mehr als einem herkömmlichen Rennspiel macht.
  • So kannst du zuschauen: Die Veranstaltung wird weltweit live über Disney+ übertragen.
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Bisher bestätigte Fahrer:innen

Für Deutschland gehen der Esports-Athlet, Moderator, Streamer und Youtuber Amar Al Naimi, der Ultramarathonläufer Arda Saatci und der Leichtathlet Leo Neugebauer an den Start. Jonathan Balchin a.k.a. AustrianKiwi wird Österreich und die Influencerin Julia Haller wird die Schweiz vertreten.
Sebastian Job beim „Max vs 100“-Rennen in Silverstone, Großbritannien, am 22. Juli 2026.

Die 100 Fahrer:innen werden außerdem um ihre eigene Platzierung kämpfen

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Fahrer:in

Land

Aidan Heslop

Großbritannien

Amar (Amar Al Naimi)

Deutschland

Amber Gill

Großbritannien

André da Silva Montoito

Portugal

Arda Saatci

Deutschland

Austin Sprinz

USA

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Österreich

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Großbritannien

Bea Eguiraun

Spanien

Bella James

Großbritannien

Billy Bolt

Großbritannien

Brian Manuel Otero

Mexiko

Caedrel (Marc Lamont)

Großbritannien

Charles André Alexandre

Frankreich

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Großbritannien

Daniel Ahola

Finnland

Dantic (Daniel Moss)

Großbritannien

Dave Rosenburg

David Egan (Drift Games)

Irland

Developer Adam (Adam Powell)

Großbritannien

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal

Dyler

Saudi Arabien

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

USA

Enis Kirazoğlu

Türkei

Fresia Aria

Niederlande

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Großbritannien

Germán Rodezel

Costa Rica

GoKartGod

USA

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

USA

Helydia (Tansel Celia)

Frankreich

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italien

James Doyle

Irland

Janja Garnbret

Slowenien

Joe Tasker

Großbritannien

John-Marc van Wyk

Südafrika

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

Indien

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

USA

Josh Richards

USA

Juank Pérez

Mexiko

Julia Haller

Schweiz

Kalia Lai

Großbritannien

Karol Zdęba

Polen

Larry Chen

USA

Leo Neugebauer

Deutschland

Lethal Shooter (Chris Matthews)

USA

Leticia Bufoni

Brasilien

Manny (Emmanuel David Brown)

Großbritannien

Mars (Zhang Jing)

China

Matt Jones

Großbritannien

Melanie Buffetaud

Frankreich

Mike Dokas

Griechenland

Molly Carlson

Kanada

Molly Marsh

Großbritannien

Nate Saunders

Großbritannien

Nathan Lust

Australien

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong

nnnurdaylet

Kasachstan

Nugato (Ilija Ravlic)

Kroatien

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chile

Paky TWC (Patrick Tremolada)

Italien

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Ungarn

Pieface23 (Jack McDermott)

Großbritannien

Pol Tarres

Spanien

Qucee

Niederlande

QueenB (Rebecca Evans)

Großbritannien

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

Dominikanische Republik

Roberts Vītols

Lettland

Sarah Lezito

Frankreich

Shredded Fox (Jan Liška)

Tschechische Republik

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

Indien

Si Hyun Park

Südkorea

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Schweden

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Großbritannien

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

talkSPORT (Joseph Brophy)

Großbritannien

Taylor Serage

Neuseeland

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

Indien

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brasilien

TGFBro (Romell Henry)

Großbritannien

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela

TheGrefg (David Canovas)

Spanien

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

USA

Tommo McCluskey

USA

Tyrique Hyde

Großbritannien

Vale Sulca

Uruguay

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Norwegen

Zac Alsop

Großbritannien

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Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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