Behind the scenes: Auf dem Bike gegen die Streif!

macht keine halbe Sachen! Der Kitzbüheler hat sein Leben der Jagd nach Speed verschrieben und 2016 in der Atacama-Wüste in Chile mit 167,7 km/h den Geschwindigkeits-Weltrekord für Mountainbikes aufgestellt, der bisher ungeschlagen ist. Aber auch mit dem kalten Element kennt sich der 43-Jährige aus - 2007 hat er in den chilenischen Anden die die 210 km/h-Marke geknackt: und das mit seinem Serienbike auf Schnee!

Max Stöckl macht keine halbe Sachen! Der Kitzbüheler hat sein Leben der Jagd nach Speed verschrieben und 2016 in der Atacama-Wüste in Chile mit 167,7 km/h den Geschwindigkeits-Weltrekord für Mountainbikes aufgestellt, der bisher ungeschlagen ist. Aber auch mit dem kalten Element kennt sich der 43-Jährige aus - 2007 hat er in den chilenischen Anden die die 210 km/h-Marke geknackt: und das mit seinem Serienbike auf Schnee!

Max Stöckl macht keine halbe Sachen! Der Kitzbüheler hat sein Leben der Jagd nach Speed verschrieben und 2016 in der Atacama-Wüste in Chile mit 167,7 km/h den Geschwindigkeits-Weltrekord für Mountainbikes aufgestellt, der bisher ungeschlagen ist. Aber auch mit dem kalten Element kennt sich der 43-Jährige aus - 2007 hat er in den chilenischen Anden die die 210 km/h-Marke geknackt: und das mit seinem Serienbike auf Schnee!