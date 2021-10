Melty Blood: Type Lumina - Tipps von Fighting Game-Profi Shanks

So dominiert Shanks die Dragon Ball FighterZ Szene Der spanische DBFZ Spieler Shanks steht in der …

Der erste Schritt den ihr tun müsst, bevor ihr Melty Blood: Type Lumina lernen könnt, ist es, einen Charakter zu wählen. Momentan stehen euch 14 unterschiedliche Kämpfer zur Verfügung. Jeder kommt mit seinen eigenen Stärken, Schwächen, Move-Sets und Strategien. Solltet bereits Erfahrungen mit dem Genre haben, rät Shanks dazu, einen Charakter zu wählen, der dem Spielstil entspricht, mit dem ihr euch bereits wohl fühlt. Solltet ihr gerne Set-Play und Oki bevorzugen, ist zum Beispiel das Maid-Duo Hisui & Kohaku eine gute Wahl. Fans von Neutral-Game und Zoning werfen einen Blick auf Red Arcueid. Da ihr so keine neue Strategie entwickeln müsst, könnt ihr euch direkt auf die neuen Mechaniken des Spiel konzentrieren.

Anfängern rät er die unterschiedlichen Charaktere einfach einmal auszuprobieren. Der Mission-Mode des Spiels ist dafür optimal. Melty Blood: Type Lumina führt euch hier durch die Special-Moves und ersten Combos zu jedem Kämpfer. Im Normalfall merkt man als Einsteiger schnell, wenn es “Klick” macht. Oft weil einem das Design und die Moves des Fighters zusagen. Hat man seine Auswahl auf diese Weise auf einen, oder ein paar Charaktere heruntergebrochen, kann man mit diesen mehr Zeit verbringen, um eine finale Entscheidung zu treffen. Dabei ist es noch nicht wichtig die Feinheiten des Kämpfers zu verstehen. Es geht lediglich darum heraus zu finden, was sich für einen “richtig” anfühlt.

Allerdings rät Shanks Einsteigern vor allem zu offensiven Charakteren. Dieses sind wesentlich leichter zu lernen als defensive. Selbst bei solchen, die einen ausgeglichenen Spielstil bieten, rät er eher zu denen, die primär in die Offensive gehen.

The Art of Street Fighting

Neben den drei Angriffs-Buttons (A, B und C) steht euch noch der D-Knopf zur Verfügung. Dieser aktiviert ein Schild. Sollte euer Gegner mit einem Angriff in dieses Schild hineinschlagen, stehen euch unterschiedliche Folge-Aktionen zur Verfügung, um eine Parade auszuführen. Drückt ihr den A-Knopf, startet ihr einen direkten Konter. Mit B teleportiert ihr euch hinter den Gegner. Aber vorsicht, euer Kontrahent kann hier ebenfalls mit einem Schild antworten, sollte er eure Absicht korrekt lesen.

Aktuell wirkt es so, als würde Shield einen großen Teil des Wake-Up-Games von Melty Blood: Type Lumina einnehmen. Durch die starke, defensive Option wirkt es oft so, als würde der Aggressor hier im Nachteil sein, da er die System-Mechaniken respektieren muss, die dem verteidigenden Spieler zur Verfügung stehen.

Wenn ihr noch über mindestens 50% eures Mondes verfügt, könnt ihr einen Moon Drive aktivieren. Dies könnt ihr jederzeit tun, solange ihr nicht gerade getroffen werdet. Euer Mond färbt sich rot und wird Stück für Stück aufgebraucht. In dieser Zeit verbessern sich die Bewegungs-Optionen eures Charakters, ihr ladet Super-Meter auf und verstärkt eure Moon Skills.

Moon Drive ist eine vielseitige Mechanik, die sowohl defensiv, als auch offensiv eingesetzt werden kann. Da der Bildschirm bei der Aktivierung kurz pausiert, könnt ihr einen Blick darauf erhaschen, was euer Gegner gerade tut und entsprechend reagieren. Da Moon Drive außerdem dafür genutzt werden kann, um eure aktuelle Aktion abzubrechen, kann er für erweiterte Combos oder Pressure genutzt werden.

Lernt das Spiel in eurem Tempo

Da Melty Blood: Type Lumina hier wirklich komplexe System-Mechaniken bietet, rät Shanks dazu, diese Stück für Stück in das eigene Gameplay zu integrieren. Besonders Anfänger sollten nicht versuchen alles auf einmal zu verstehen. Viele Spieler versuchen sofort alle komplizierten Dinge in ihr Gameplay einzubauen und schaffen es darum nicht ein solides Fundament aufzubauen.

Fighting Games sollten einen langsam an ihre Mechaniken heranführen und einen nicht mit Informationen überschütten. Neue Spieler müssen nicht alles über ein Spiel wissen, wenn sie es zum ersten Mal spielen. Außerdem muss man auch mal die Reise [,einen neuen Titel zu lernen] genießen, ohne alles zu überstürzen

Shield und Parry: Auch wenn es sehr leicht ist das Schild zu aktivieren, so ist es nicht einfach die unterschiedlichen Follow-Ups sinnvoll zu nutzen. Es ist auch einfach sich zu Beginn zu stark auf diese Mechanik zu stützen und dadurch andere defensive Optionen wie Reversals, oder blocken, zu vernachlässigen.

Moon Skills: Da euer Charakter über eine limitierte Anzahl an Moon Skills verfügt, die auch leicht auszuführen sind, bietet es sich an, dass ihr euch diese einmal verinnerlicht. Oft bieten diese mehr Schaden und Reichweite.

