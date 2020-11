Erfolg ist Kopfsache! Mentales Training für Anfänger

Stell dir eine wunderschöne, gelbe Zitrone vor, die du in den Händen hältst. Versuche, dir die Zitrone so bildhaft und real, wie möglich vorzustellen. Nun führst du diese Frucht an die Nase, ein leicht säuerlicher Geruch macht sich breit. Nun nimmst du die saftige Zitrone und schneidest sie in zwei Hälften. Der Saft rinnt über deine Finger und du riechst erneut daran. Nun kannst du den intensiven sauren Geruch deutlich wahrnehmen.

Starten wir mit einem Versuch: Stell dir eine wunderschöne, gelbe Zitrone vor, die du in den Händen hältst. Versuche, dir die Zitrone so bildhaft und real, wie möglich vorzustellen. Nun führst du diese Frucht an die Nase, ein leicht säuerlicher Geruch macht sich breit. Nun nimmst du die saftige Zitrone und schneidest sie in zwei Hälften. Der Saft rinnt über deine Finger und du riechst erneut daran. Nun kannst du den intensiven sauren Geruch deutlich wahrnehmen.

Starten wir mit einem Versuch: Stell dir eine wunderschöne, gelbe Zitrone vor, die du in den Händen hältst. Versuche, dir die Zitrone so bildhaft und real, wie möglich vorzustellen. Nun führst du diese Frucht an die Nase, ein leicht säuerlicher Geruch macht sich breit. Nun nimmst du die saftige Zitrone und schneidest sie in zwei Hälften. Der Saft rinnt über deine Finger und du riechst erneut daran. Nun kannst du den intensiven sauren Geruch deutlich wahrnehmen.

Jede Wirklichkeit entsteht in der Vorstellung

1. Ziele setzen

„A goal should scare you a little and excite you A LOT!“

Setzt dir Ziele, denn ohne eine konkrete Zielsetzung wirst du planlos herum irren! Wichtig ist, dass du diese ausformulierst und darauf achtest, dass sie auf jeden Fall realistisch sind. Es macht keinen Sinn, sich unerreichbare Zielsetzungen aufzuhalsen und dann an diesen zu verzweifeln. Steck dir kleine Ziele, die dich zwar fordern, aber nicht brechen. Setz dir kurz- und langfristige Ziele, auf die dich fokussieren kannst. Ein weiser Spruch lautet: „A goal should scare you a little and excite you A LOT!“ - frei nach diesem Motto kannst du jetzt an die Planung gehen.

Setzt dir Ziele, denn ohne eine konkrete Zielsetzung wirst du planlos herum irren! Wichtig ist, dass du diese ausformulierst und darauf achtest, dass sie auf jeden Fall realistisch sind. Es macht keinen Sinn, sich unerreichbare Zielsetzungen aufzuhalsen und dann an diesen zu verzweifeln. Steck dir kleine Ziele, die dich zwar fordern, aber nicht brechen. Setz dir kurz- und langfristige Ziele, auf die dich fokussieren kannst. Ein weiser Spruch lautet: „A goal should scare you a little and excite you A LOT!“ - frei nach diesem Motto kannst du jetzt an die Planung gehen.

2. Affirmationen finden

3. Visualisierung