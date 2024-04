MeterMacher: Lauft beim Wings for Life World Run für andere - und für euch!

geht in seine nächste Runde. Wie immer unter dem Motto: Laufen für die, die es nicht können! 100 Prozent der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung. Beim Flagship Run in München und auf vielen weiteren Strecken auf der ganzen Welt enteilen Läufer:innen zeitgleich dem virtuellen Catcher Car. Das Ziel: So weit wie möglich laufen, bevor das Catcher Car die Teilnehmer:innen einholt. 30 Minuten nach dem Start um 11 Uhr (UTC) nimmt es die Verfolgung auf.

ein Bewusstsein schaffen möchte. Er unterstützt euch auf dem Weg zu einem gesunden Lifestyle. Die Teilnahme am Wings for Life World Run stellt dabei einen Baustein von vielen dar. Der MeterMacher ist euer Begleiter in Richtung gesünderes Leben. Mit einem motivierenden Prinzip: Meter sammeln und Erfolge feiern!

Dem virtuellen Catcher Car zu enteilen, lohnt sich am 5. Mai aus mehreren Gründen. Mit dem MeterMacher bewegt ihr euch in die richtige Richtung und arbeitet an eurer Gesundheit.

Beim MeterMacher gibt es verschiedene Möglichkeiten, sportlich aktiv zu sein. Ob zu Fuß, auf Rädern und Rollen, im Wasser oder am Ball: Ladet eure gesammelten Meter hoch und freut euch über eure Fortschritte. Nehmt an