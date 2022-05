Tausche Glamour gegen Sumpf: Wenn Formel 1 auf Swamp-Buggy Racing trifft

Dann wurde es wirklich ernst und das erste Duell stand an: Verstappen vs. Wright. Letzterer legte einen guten Start hin, doch Verstappen holte gnadenlos auf und ging als Sieger über die Ziellinie. Dann trat Tsunoda gegen Lawrence in den Kampf. Der Japaner drückte das Gaspedal enthusiastisch durch und startete mit einem actionreichen Wheelie, während er durch das Wasser donnerte. Diese Aggression war aber gar nicht notwendig, denn Lawrence hatte seinen Buggy geflutet und konnte nicht mehr weiterfahren.

