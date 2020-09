MS Flight Simulator: Diese 9 Sehenswürdigkeiten muss man gesehen haben

Atemberaubend ist auch die Technik: Satelliten- und Wetterdaten in Echtzeit, gepaart mit neuesten Mappingtechnologien (und KI Learning Tools) erzeugen ein Gemisch, das so fotorealistisch wirkt, dass es einem ständig die Sprache verschlägt.

Cristo Redentor

Das Hollywood Zeichen

Berg Fuji

Um zum Berg (genauer: Vulkan) Fuji zu gelangen, müsst ihr vom Flughafen Shizuoka Japans Ostküste entlang fliegen. Dabei ist es gar nicht weit von Tokyo entfernt - begebt euch in die Luft und schaut euch nach dem Berg um. Ihr werdet ihn sogleich erspähen, in all seiner majestätischen Pracht ragt er über allem empor - selbst Stürme und dichte Wolkenfelder schaffen es nicht sein Antlitz zu verdecken.

Die Pyramiden von Gizeh

Wer kennt sie nicht: die berühmten Pyramiden von Gizeh - seit jeher geben sie der Menschheit Rätsel auf. War ihre Darstellung in Assassins Creed: Origins bereits imposant, trifft man hier auf die authentische Größe des Pyramiden-Komplexes am Rande der Wüste und staunt. Was zudem überrascht, ist, wie nah bereits die Vororte von Kairo in diesen Komplex reinragen und das Gelände mit Shops übersehen. Ob solch eine Ansicht je zur gewohnten Routine werden kann?

Manhattan