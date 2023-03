Kitesurfer Airton Cozzolino über Träume entdecken und verwirklichen

Cédric Dumont A vastly experienced skydiver and BASE jumper, Belgium's Cédric Dumont is always travelling the world in search of new adventures.

Airton Cozzolino Italian kitesurfer Airton Cozzolino Lopes is a supremely talented waterman, adept at a variety of disciplines on the waves.

Podcast hat Airton Cozzolino eine einfache Botschaft an seine Fans und seine Gemeinschaft in der Heimat: "Hört niemals auf zu träumen."

Von seinen frühen Träumen auf dem Meer zu sein, bis hin zu seiner aktuellen Vision den Red Bull King of the Air strapless (eine Form des Kitesurfens, bei der der Fahrer nicht an das Brett gebunden ist) zu gewinnen, hat Cozzolino immer die Kraft des Träumens genutzt, um seine Ziele zu erreichen.

In Folge 12 von Mind Set Win erfährt der Moderator Cédric Dumont, wie Airton viele seiner Träume in die Realität umgesetzt hat. Und gibt uns so einen Rahmen an die Hand, den wir alle befolgen können, um unsere eigenen Träume zu strukturieren und in die Tat umzusetzen.

Hört euch den Podcast oben an und lest weiter, um zu erfahren, wie ihr die Übung zu Hause durchführen könnt...

Dumont erzählt in der Episode: " Begriffe wie "träumen", "glauben", "erreichen" sagen uns, dass Erfolge immer mit dem so wichtigen Funken einer Idee beginnen."

Sein Engagement und seine Leidenschaft, weiterhin als Strapless-Fahrer am Kitesurfen teilzunehmen - obwohl ihm viele in seinem Umfeld sagten, er würde seine Möglichkeiten einschränken - halfen ihm, einer der fortschrittlichsten und angesehensten Athleten in seinem Sport zu werden.

Cozzolino beschreibt, wie er "an seine Grenzen gehen" musste, um mit anderen Fahrern mithalten zu können. Und verrät die Antwort auf die Frage, die ihm am häufigsten gestellt wird. Warum wählt er strapless?

1. Du musst darauf vorbereitet sein, dass ein Traum zu jeder Tageszeit in Deinem Gehirn aufflackern kann, also mach dir eine Telefonnotiz oder trage immer ein Stück Papier bei dir.

4. Suche dir eine entspannte Umgebung, befreie dich von allen Ablenkungen und atme tief durch. Schreibe alles auf, was du eines Tages gerne tun würdest, egal wie verrückt es dir vorkommt. Überarbeite nichts! Visualisiere die Worte, genieße den Moment und erlaube deinen Träumen, dich in jede Richtung zu führen.

