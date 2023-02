"Mind Set Win": Wie Lucy Charles-Barclay ihre mentale Power findet

Als Triathletin, die regelmäßig an Ironman-Events teilnimmt, muss Lucy Charles-Barclay die Motivation, zu trainieren und in drei verschiedenen Disziplinen auf höchstem Level zu performen, beständig aufrechterhalten...

...und das, obwohl sie im Laufe ihrer achtjährigen Karriere bereits einige Rennen gewonnen und sich sogar einen Weltmeistertitel geholt hat. Vor diesem Hintergrund Tag für Tag jene Motivation zu finden, sich bis an seine Limits zu pushen, ist keine einfache Aufgabe, so viel ist klar.

ln dieser Episode von "Mind Set Win" holst du dir einen Einblick darüber, wie wir alle mentale Fitness entwickeln können. Charles-Barclay teilt mit dem Host Cédric Dumont ihre Erfahrung mit dem Scheitern, dem Wiedergewinn und dem Erhalt ihrer kraftvollen Motivation.

Die komplette Episode des Podcasts hörst du hier:

Lies weiter, um einige ausgewählte Highlights einer faszinierenden Episode zu entdecken.

01 Sich neuen Abenteuern zu öffnen, kann die Richtung des eigenen Lebens verändern

Charles-Barclay geht im Laufe des Podcasts darauf ein, wie die spontane Entscheidung, sich für einen Ironman anzumelden, ihr dabei half, jene Leidenschaft für Ausdauersportarten zurückgewinnen, die sie im Schwimmsport im Laufe der Zeit verloren hatte. Zu diesem Zeitpunkt besaß sie nicht einmal ein Fahrrad, aber es war gerade dieser Umfang der Herausforderung, der ihr die Motivation gab, es den Leuten zu beweisen.

"Ich erinnere mich an den Moment, an dem ich das Rennen beendete...Von da an wusste ich, dass ich das weiterhin machen muss", erinnert sie sich.

02 Der Genuss ist der zentrale Kern des Motivationslevels

Lucy befindet sich durchschnittlich 4 bis 6 Stunden in der Woche im Pool © James Mitchell/Red Bull Content Pool

"Ich habe es genossen, weil alles neu war und sich alles anders und spannend anfühlte", meint die 29-Jährige.

Nachdem sie neue, unterhaltsame Möglichkeiten entdeckt hatte, sich sowohl mental als auch physisch bis ans Limit zu pushen, fühlte sich Charles-Barclay so motiviert wie nie. Sie entdeckte, dass der tägliche Genuss an dem, was man tut, ganz organisch zum Erfolg führen kann.

"Eine Gruppenfahrt auf dem Bike am Wochenende fühlte sich nicht wie Training an. Daneben war das Schwimmen im Freien wie ein Hobby für mich; ich habe all das einfach nur genossen."

03 Indem man sich von den möglichen Folgen abgrenzt, kann sich die Performance verbessern

"Meine Performance wurde immer besser, je mehr ich den Druck herausnahm. Dadurch habe ich diese Liebe wieder gefunden", erklärt Charles-Barclay weiter.

Acht Stunden sind eine lange Zeit -- wenn man sich dabei permanent Gedanken über das Ergebnis macht, baut das zusätzlichen inneren Druck auf und nimmt Energie. Im Zuge der Pandemie war sie ein Jahr lang dazu gezwungen, keine Rennen zu bestreiten. Sie nutzte diese Zeit, um ihre Ziele zu überdenken, was letztendlich dazu führte, dass sie genau dadurch mit neuer Energie an ihre Sache heranging.

"Wahrscheinlich war das das beste Jahr meiner Karriere, weil ich mir dachte: 'Welche Bedeutung hat das Ergebnis schon?' Klar, ich wollte gut abschneiden, aber falls es nicht so sein sollte...was machte das schon?"

Meine Performance verbesserte sich, nachdem ich den Druck rausgenommen hatte. Lucy Charles-Barclay

04 Mehr ist nicht immer besser

Charles-Barclay gesteht, dass sie vor allem in der Frühphase ihrer Karriere immer wieder glaubte, im Training nicht genug geleistet zu haben; selbst an jenen Momenten, an denen sich ihr Körper anfühlte, als wäre er kurz vor dem Kollaps. Erst seit Kurzem erlaubt sie sich, relaxter an die Sache heranzugehen und Frieden zu finden, ohne einen überfüllten Trainingsplan zwanghaft umsetzen zu müssen.

"Du kannst als Athletin nur so viel leisten, wie in dir steckt. Ich wurde besser, indem ich auf meinen Körper hörte und bewusst wahrnahm, wann ich nicht mehr konnte", stellt sie am Ende klar.

Noch tiefgreifendere Infos -- inklusive einiger simpler Übungen, die du zuhause umsetzen kannst -- holst du dir in "Mind Set Win" .