Mind Set Win: OG-Esportler "Ceb" Debs über Vertrauen und Selbstbewusstsein

"Vertrauen ist alles." Mit diesen Worten betont Sébastien "Ceb" Debs, wie wichtig Vertrauen für die optimale Performance eines Teams ist.

Der legendäre Dota 2-Spieler ist Teil eines der erfolgreichsten und inspirierendsten Teams , die jemals gebildet wurden, und einer der wichtigsten Faktoren für ihren Erfolg war das unerschütterliche Vertrauen ineinander.

Ceb war die treibende Kraft hinter der Kultivierung dieser Mentalität bei OG Esports, und was der Franzose auf seiner unglaublichen Reise gelernt hat, verrät er nun im "Mind Set Win"-Podcast .

Vertrauen in einer Gruppe aufzubauen -- sei es mit Kolleg:innen, Freunden, Familie oder im Sportteam -- ist alles andere als einfach! In dieser Folge erfahren wir deshalb von Moderatorin Kate Courtney , wie Ceb seine speziellen Techniken anwendet und wie die gleiche Denkweise unsere eigenen Beziehungen stärken und das Vertrauen in die Teams in unserem Lebens steigern kann.

Nachdem wir uns mit den fünf C's beschäftigt haben -- compassion, commitment, competency, connection und contribution -- erfahren wir, wie wir durch die bewusste und gezielte Anwendung, Beziehungen innerhalb einer Gruppe beeinflussen und ein Team zum Erfolg führen können.

"Vertrauen ist keine Einbahnstraße und wenn man intensiv daran arbeitet, kann es dazu führen, dass die Gesamtleistung eines Teams mehr ist als die Summe ihrer Teile", sagt Courtney.

Vor OG hat es noch kein Team geschafft The International zwei Mal zu holen © Valve Corporation

Episode 19 Übung

Mit dieser Übung lernen wir, unsere Selbstwahrnehmung zu verbessern. Courtney geht mit uns die fünf C's durch und hilft uns dabei, sie in unseren täglichen Beziehungen anzuwenden.

1. Compassion/Empathie – Denke an eine Situation, in der eine andere Person einen Fehler gemacht hat. Hast du dich über sie geärgert oder hast du dich in die Person hineinversetzen können und verstanden, wie sich diese Person dabei gefühlt haben muss? Hättest du mehr Rücksicht nehmen können?

2. Commitment/Engagement – Wenn dich andere gebraucht hätten, hast du dich gemeldet oder sie ignoriert? Was waren deine Gründe?

3. Competency/Kompetenz – Es ist völlig in Ordnung, jemanden um Hilfe zu bitten, aber die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, müssen darauf vertrauen können, dass du deine Aufgaben erfüllst. Vermittelst du ihnen das Gefühl, dass sie auf dich zählen können?

4. Connection/Beziehungen – Nimmst du dir ausreichend Zeit, die Menschen kennenzulernen, mit denen du zusammenarbeitest? Es ist wichtig, sich auch außerhalb der unmittelbaren Ziele Zeit zu nehmen, um seine Mitmenschen kennenzulernen, denn nur so kann man Vertrauen aufbauen.

5. Contribution/Beitrag – Lässt du deinen Worten Taten folgen? Alle anderen Punkte sind wertlos, wenn du deine Versprechen nicht konsequent einhältst!

Wenn man intensiv daran arbeitet, Vertrauen aufzubauen, kann es dazu führen, dass die Gesamtleistung eines Teams mehr ist als die Summe ihrer Teile. Kate Courtney

In den Jahren 2018 und 2019 schrieb das Team von OG Esports Geschichte, indem sie ihren Titel beim prestigeträchtigen Dota 2-Turnier The International verteidigte.

Neben ihrem herausragenden Talent, ihrer Hingabe und ihren Fähigkeiten war vor allem eines wichtig, um das beste Dota 2-Team der Welt zu werden: Vertrauen.

"Du musst deinen Teamkollegen zeigen, dass sie dir vertrauen können", sagt Ceb. "Es herrscht so viel Druck. Es wird immer Momente geben, in denen man versucht ist, jemandem nicht zu vertrauen, aber so funktioniert kein gutes Team!"

Sébastien 'Ceb' Debs ist ein bedeutender Name in der Welt von Dota 2 © Red Bull Um auf dem höchsten Level konkurrieren zu können, muss es einen Safe Space geben.

Ein Moment bei ihrem historischen Sieg sticht besonders hervor. Ein Moment, in dem sich das Team von OG durch ihr gegenseitiges Vertrauen vom Rest der Welt abhob und sich so den Weg zum Titel ebnete.

Im Finale 2018 entschied sich Ceb für einen Hero, mit dem das Team in der Vergangenheit keine guten Leistungen erbracht hatte. Seine Teamkollegen hatten viele Gründe, seine Entscheidung in Frage zu stellen und an ihm zu zweifeln. Alles stand auf dem Spiel.

"Ich erwartete Reaktionen wie 'Komm schon, bist du dir sicher?' Stattdessen haben sie keine Sekunde an mir gezweifelt und mir einfach vertraut."

Ein weiterer Vorteil, den Ceb im Vertrauensaufbau sah, war, dass er dadurch auch seine eigene Performance steigern konnte. Indem er blind darauf vertrauen konnte, dass seine Teamkollegen ihr Bestes geben, hatte er genug Raum, seine Gedanken auf sich selbst und die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.

Er fügt hinzu: "Dota ist das, was mir in meinem Leben am meisten bedeutete, aber ich habe gelernt, loszulassen und anderen zu vertrauen."

Mehr findest du in "Mind Set Win" heraus -- inklusive einiger einfacher Übungen, die du zu Hause umsetzen kannst.