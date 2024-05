Mind Set Win: BMX-Star Saya Sakakibara über die Macht des Journallings

Für Saya Sakakibara ist das Führen eines Trainingstagebuchs der Schlüssel zu ihrer BMX-Karriere. Doch die australische Sportlerin erkannte die Vorteile dieser Technik erst, als sie sich mit ihren positiven und negativen Gefühlen auseinandersetzen und sie festhalten musste. Für sie ist das Tagebuchschreiben wie Magie, denn es hilft ihr, Probleme zu lösen und ihre Emotionen zu verarbeiten.

Das und vieles mehr erklärt die australische Meisterin in der neuesten Folge des Mind Set Win Podcasts, in der die 24-Jährige mit Moderatorin Lisa Ramuschkat spricht.

Zu Beginn der UCI World Cup Saison 2023 war Sakakibara gerade dabei, ihre Beziehung zum BMX-Rennsport wieder aufzubauen, nachdem sie im Jahr zuvor einen schweren Sturz gehabt hatte. Sie hatte das erste Rennen der Saison 2023 verloren, danach schrieb sie ihrem Trainer eine SMS und fragte: "Ist es schlimm, dass ich froh bin, dass ich es nicht ins Finale geschafft habe?", worauf ihr Trainer mit "irgendwie" antwortete. Wenn sie an diesen Moment zurückdenkt, weiß Sakakibara, dass sie in einer Phase war, in der sie hin- und hergerissen war zwischen dem Wunsch, BMX-Rennen zu fahren, und dem Kampf gegen die Angst, die sie damit verband.

Ein paar Wochen später gewann sie ihr erstes Rennen der Saison -- auf ebenjener Strecke, auf der sie im Jahr zuvor gestürzt war. "Als ich auf diesem Track gewonnen habe, konnte ich es einfach nicht glauben. Dort war ich im Jahr zuvor gecrasht und ich kam zurück, um wieder in die Spur zu finden; um erfolgreich zu sein", erklärt Sakakibara. Dieser Durchbruch zeigte ihr, dass sie endlich wieder an sich selbst glauben kann.

Es sind nicht nur ihre eigenen schweren Verletzungen, die sie fast zum Aufhören gebracht hätten, sondern auch der Unfall ihres Bruders Kai im Jahr 2020, der ebenfalls ein professioneller BMX-Sportler war, anschließend jedoch seine Karriere beenden musste. Kai lag sechs Wochen lang im Koma, eine Zeit, in der seine Familie über seine Zukunft im Ungewissen war. Während er sich auf einem beeindruckenden Weg der Genesung befand, verfolgte Saya weiterhin ihre Träume.

Saya Sakakibara © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Für Sakakibara kamen die Folgen des Unfalls und die Auswirkungen auf ihre eigene Karriere erst zwei Jahre später, nachdem sie den Wettbewerb, auf den die Geschwister hingearbeitet hatten, abgeschlossen hatte. "Es war eine schreckliche Zeit. Du hast keine Antworten. Ich glaube, ich hatte keine Zeit, alles zu verarbeiten", erklärt sie. "Danach brach alles zusammen und mir wurde klar, was ich wirklich verloren hatte."

Dies und ihre fünfte schwere Gehirnerschütterung brachten Sakakibara dazu, ihre BMX-Karriere in Frage zu stellen: "Als ich das Gefühl hatte: 'Okay, es ist soweit, ich höre wirklich auf', war es einfach dieser nagende Gedanke, der im Laufe der Tage und Wochen immer stärker wurde. Ich sagte mir: 'Okay, du bist noch nicht fertig. Du kannst jetzt nicht aufhören, das ist nicht die richtige Entscheidung'."

Die Angst, die Sakakibara immer noch täglich verspürt, ist etwas, mit dem sie lernen musste, umzugehen. Sie schreibt einen großen Teil ihres Erfolges dem Tagebuchschreiben zu, mit dem sie das Problem systematisch angehen kann. "Es fühlt sich einfach wie Magie an, man denkt nicht einmal darüber nach und am Ende hat man sein eigenes Problem gelöst", erklärt sie. Letztendlich ist das, was sie antreibt, das Gefühl der Erfüllung, wenn sie ein Rennen beendet hat: "Wenn du in dieser Situation dein Bestes gibst, egal wie du dich fühlst, und auf der anderen Seite ankommst, ist das ein unglaubliches Gefühl. Denn du weißt, wie es zuvor gewesen war, wie schwer es war und trotzdem hast du es geschafft."

Wie du dein Mindset mit Journalling verbessern kannst

In Teil B sprechen Moderatorin Lisa Ramuschkat und Sportpsychologe York-Peter über die Kraft des Journallings und darüber, wie sie beide es in ihrem Alltag einsetzen.

York-Peter hebt die Vielseitigkeit dieses mentalen Werkzeugs hervor, denn es kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, je nachdem, welche Fragen du beantworten möchtest. "Jeder kann es für den Zweck nutzen, für den er es braucht", erklärt der Sportpsychologe. Wenn du zum Beispiel fragst: "Für welche drei Dinge bin ich dankbar?", kannst du dich an die positiven Dinge in deinem Leben erinnern.

Das Wichtigste ist, dass du dein Ziel/Problem strategisch angehst, da du über die Wahl deiner Worte nachdenken musst. Er empfiehlt, für die Beantwortung der ausgewählten Fragen Stift und Papier zu verwenden, da dies den Prozess des Journals noch mehr verlangsamt und du dich ganz auf die Aufgabe konzentrieren kannst.

"Diese kleinen Fragen nehmen keine Zeit in Anspruch, aber sie haben eine starke Wirkung auf den Rest des Tages", erklärt York-Peter.

Hör dir das vollständige Gespräch zwischen Saya Sakakibara und Moderatorin Lisa in Teil A der diesjährigen Folge von Mind Set Win oben auf der Seite an. In Teil B erfährst du mehr über das Journalling und wie York-Peter und Lisa es für unterschiedliche Ziele einsetzen.