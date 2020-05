Monsterjagd im Klötzchen-Look: Minecraft Dungeons

Minecraft goes Dungeoncrawler

Auch wer noch nie etwas mit der Welt des Gamings zu tun hatte, dürfte den Begriff „ Minecraft “ schon einmal gehört haben. Immerhin genießt das bereits 2009 veröffentlichte Open-World-Aufbauspiel Kult-Status und ist seit vielen Jahren fest in der Popkultur verankert . Mit Minecraft Dungeons wagt sich das Spin-Off zum Mega-Erfolg jetzt auf neues Terrain: Minecraft goes Dungeoncrawler – aber wie viel Spaß macht das überhaupt?

Kerker-Klopperei im Kötzchen-Look

Was Minecraft Dungeons von seinem großen Vater geerbt hat, ist die kunterbunte Klötzchen-Optik. Das Action-Rollenspiel bleibt mit seinem knallig bunten Pixel-Look der Vorlage treu, doch statt entspanntem Rohstoffsammeln dreht sich diesmal alles um einen fiesen Bösewicht samt untoter Armee .

