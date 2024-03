Molly Picklum: Die australische Surferin im Porträt

Da sie nur einen Steinwurf vom Meer entfernt aufwuchs, verbrachte Molly den größten Teil ihrer Wochenenden am Strand. "Die Küste war nur 10 Autominuten entfernt -- meine Eltern liebten den Strand immer schon", erinnert sie sich. Das Surfen war ein zufälliges Hobby, denn ihre Eltern, die so viel Zeit wie möglich am Meer verbrachten, stellten die junge Molly eines Tages einfach auf ein Surfboard. "Ich wurde einfach auf ein Surfboard gestellt."

Da sie nur einen Steinwurf vom Meer entfernt aufwuchs, verbrachte Molly den größten Teil ihrer Wochenenden am Strand. "Die Küste war nur 10 Autominuten entfernt -- meine Eltern liebten den Strand immer schon", erinnert sie sich. Das Surfen war ein zufälliges Hobby, denn ihre Eltern, die so viel Zeit wie möglich am Meer verbrachten, stellten die junge Molly eines Tages einfach auf ein Surfboard. "Ich wurde einfach auf ein Surfboard gestellt."

Da sie nur einen Steinwurf vom Meer entfernt aufwuchs, verbrachte Molly den größten Teil ihrer Wochenenden am Strand. "Die Küste war nur 10 Autominuten entfernt -- meine Eltern liebten den Strand immer schon", erinnert sie sich. Das Surfen war ein zufälliges Hobby, denn ihre Eltern, die so viel Zeit wie möglich am Meer verbrachten, stellten die junge Molly eines Tages einfach auf ein Surfboard. "Ich wurde einfach auf ein Surfboard gestellt."

Ihre zufällige Einführung in den Sport nahm eine Wendung, als ihre Mutter nach der Trennung von Mollys Vater mit einem Surfschullehrer zusammenkam. Molly verbrachte unzählige Wochenenden damit, im Wasser herumzupaddeln und in der Surfschule zu helfen. "Ich war extrem involviert in die Surfschule und seinen Unterricht -- und ich liebte das." Dieser frühe Kontakt zum Surfen war aber mehr als nur reines Vergnügen: Es war der Beginn einer tief verwurzelten Leidenschaft, die ihre Zukunft prägen sollte.

Ihre zufällige Einführung in den Sport nahm eine Wendung, als ihre Mutter nach der Trennung von Mollys Vater mit einem Surfschullehrer zusammenkam. Molly verbrachte unzählige Wochenenden damit, im Wasser herumzupaddeln und in der Surfschule zu helfen. "Ich war extrem involviert in die Surfschule und seinen Unterricht -- und ich liebte das." Dieser frühe Kontakt zum Surfen war aber mehr als nur reines Vergnügen: Es war der Beginn einer tief verwurzelten Leidenschaft, die ihre Zukunft prägen sollte.

Ihre zufällige Einführung in den Sport nahm eine Wendung, als ihre Mutter nach der Trennung von Mollys Vater mit einem Surfschullehrer zusammenkam. Molly verbrachte unzählige Wochenenden damit, im Wasser herumzupaddeln und in der Surfschule zu helfen. "Ich war extrem involviert in die Surfschule und seinen Unterricht -- und ich liebte das." Dieser frühe Kontakt zum Surfen war aber mehr als nur reines Vergnügen: Es war der Beginn einer tief verwurzelten Leidenschaft, die ihre Zukunft prägen sollte.

mehr als nur ein Sport - es ist eine Quelle der Freiheit und des inneren Friedens. Ihr Lieblingsplatz ist zu Hause, wo sie am liebsten alleine in den Wellen ist, um den Kopf frei zu bekommen. "Das ist der wahre Grund, warum wir surfen: wegen der Freiheit, die man spürt, wenn man surft", sagt sie. Das Spannende am Surfen ist die Unvorhersehbarkeit. "Du weißt nie, was dich erwartet."

Mollys Kampfgeist wurde durch Vorbilder wie Tyler Wright, Sally Fitzgibbons und Layne Beachley angefacht. Im Alter von 14 Jahren nahm sie bereits an Pro-Contests im Juniorenbereich teil und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Rising Star Award in Layne Beachleys Surfcamp. Mit dem Support ihrer Eltern und der Betreuung durch den Weltklasse-Coach Glen "Micro" Hall ging es mit Mollys Karriere unaufhaltsam bergauf. "Er hat mich immer unterstützt, nicht nur beim Surfen. Bei ihm geht es immer auch darum, welche Person wir werden."

Mollys Kampfgeist wurde durch Vorbilder wie Tyler Wright, Sally Fitzgibbons und Layne Beachley angefacht. Im Alter von 14 Jahren nahm sie bereits an Pro-Contests im Juniorenbereich teil und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Rising Star Award in Layne Beachleys Surfcamp. Mit dem Support ihrer Eltern und der Betreuung durch den Weltklasse-Coach Glen "Micro" Hall ging es mit Mollys Karriere unaufhaltsam bergauf. "Er hat mich immer unterstützt, nicht nur beim Surfen. Bei ihm geht es immer auch darum, welche Person wir werden."

Mollys Kampfgeist wurde durch Vorbilder wie Tyler Wright, Sally Fitzgibbons und Layne Beachley angefacht. Im Alter von 14 Jahren nahm sie bereits an Pro-Contests im Juniorenbereich teil und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Rising Star Award in Layne Beachleys Surfcamp. Mit dem Support ihrer Eltern und der Betreuung durch den Weltklasse-Coach Glen "Micro" Hall ging es mit Mollys Karriere unaufhaltsam bergauf. "Er hat mich immer unterstützt, nicht nur beim Surfen. Bei ihm geht es immer auch darum, welche Person wir werden."

Abseits der Wellen ist Mollys Leben eine Mischung aus Ehrgeiz und Bodenständigkeit. Sie liebt Touch Football und war auch dort extrem talentiert, bevor sie sich mit 14 Jahren entschied, sich auf das Surfen zu konzentrieren. "Surfen war für mich viel schwieriger, deshalb hat es mich einfach fasziniert", erklärt sie. "Ich bin so stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben und die Hoffnung und das Vertrauen in mich selbst nicht verloren habe."

Abseits der Wellen ist Mollys Leben eine Mischung aus Ehrgeiz und Bodenständigkeit. Sie liebt Touch Football und war auch dort extrem talentiert, bevor sie sich mit 14 Jahren entschied, sich auf das Surfen zu konzentrieren. "Surfen war für mich viel schwieriger, deshalb hat es mich einfach fasziniert", erklärt sie. "Ich bin so stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben und die Hoffnung und das Vertrauen in mich selbst nicht verloren habe."

Abseits der Wellen ist Mollys Leben eine Mischung aus Ehrgeiz und Bodenständigkeit. Sie liebt Touch Football und war auch dort extrem talentiert, bevor sie sich mit 14 Jahren entschied, sich auf das Surfen zu konzentrieren. "Surfen war für mich viel schwieriger, deshalb hat es mich einfach fasziniert", erklärt sie. "Ich bin so stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben und die Hoffnung und das Vertrauen in mich selbst nicht verloren habe."