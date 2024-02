Mondo Classic 2024: 3 Erkenntnisse für die anstehende Saison

Zum dritten Mal in Folge lud der siebenfache Weltrekordhalter Armand Duplantis einige der weltbesten Stabhochspringer zu einem Wettkampf in seine Heimatstadt Uppsala in Schweden ein.

Das Mondo Classic ist ein Event, das den Stabhochsprung in den Mittelpunkt rückt. In der vollbesetzten Arena sind die Zuschauer nur wenige Zentimeter von den Athleten entfernt, um die aufregende Atmosphäre voll und ganz aufzusaugen, während die Athleten eine unglaubliche Höhe nach der anderen überwinden.

Scrolle nach unten, um dir die wichtigsten Eindrücke des Mondo Classic 2024 zu holen und sieh dir den vollständigen Replay an:

Livestream Erlebe, wie Armand Duplantis und die besten Stabhochspringer der Welt um die erste begehrte Trophäe des Jahres 2024 kämpfen.

01 Sechs Meter sind unglaublich tricky

Sechs Meter sind in vielerlei Hinsicht die goldene Höhe im Stabhochsprung. Eine Höhe, die Duplantis öfter übersprungen hat als jeder andere Athlet in der Geschichte des Sports. Dabei vergisst man leicht, wie schwierig es ist, diese Höhe zu überwinden. Bei den Mondo Classic 2024 wurde das wieder ins rechte Licht gerückt.

In typischer Duplantis-Manier übersprang er zu Beginn des Wettkampfs die ersten beiden Höhen von 5,67 m und 5,82 m. Danach gelangen ihm die 5,92 Meter mit einem Wackler. Insgesamt waren die Sprünge nicht so sauber wie sonst und Duplantis hatte untypischerweise Probleme, die folgende Höhe von 6,02 m zu überwinden. Es folgte in Fehlversuch, ein zweiter, ein dritter. Zum zweiten Mal in dieser Saison blieb Duplantis' Endhöhe unter sechs Metern.

Seit seinem Umzug im Jahr 2020 ist Uppsala zu Duplantis' Heimat geworden. © Richard Ström Mondos Anlauf ist schneller als je zuvor. © Richard Ström

Da sowohl Duplantis als auch der Amerikaner KC Lightfoot 5,92 m übersprangen, gewann am Ende derjenige, der die wenigsten Fehlversuche hatte, was in diesem Fall Duplantis war. Lightfoot's US-amerikanischer Landsmann Sam Kendricks wurde Dritter.

"Das Publikum war heute Abend unglaublich und hat uns so viel Energie gegeben. Es tut mir leid, dass ich für sie nicht höher springen konnte", sagte Duplantis. "Ich habe mich auf der Startbahn wirklich schnell gefühlt, und ich springe eigentlich nie schlecht, wenn ich mich schnell fühle. Aber heute war einer der seltenen Fälle, in denen ich viel niedriger gesprungen bin, als ich es hätte tun können."

Selbst an seinen schlechten Tagen ist Duplantis immer noch der Beste. © Richard Ström

Man kann von Duplantis wohl nicht jedes Mal Sechs-Meter-Sprünge erwarten, aber es ist schön zu sehen, dass er selbst an seinen schwächeren Tagen immer noch den Sieg davonträgt.

02 Stabhochsprung ist ein sehr technischer Sport

Es gibt technische Sportarten und dann gibt es extrem technische Sportarten. Stabhochsprung gehört definitiv zu letzteren. Ein sechs Meter hoher Überkopfsprung verlangt nach verblüffenden Fähigkeiten, da sind der Anlauf, das Aufstellen des Stabes, der Sprung und die verschiedenen verwendeten Geräte noch gar nicht mit eingerechnet. Jedes Teilchen des Puzzles ist eine Wissenschaft für sich.

Das beginnt schon bei der Ausrüstung. Die Stöcke zum Beispiel gibt es in verschiedenen Längen, Breiten und Steifigkeiten. Und die Athleten trainieren nicht einmal mit den Stöcken, die sie im Wettkampf verwenden, weil sie zu steif sind. Je steifer du bist, desto schwieriger ist der Sprung, aber auch desto höher. Dann ist da noch das große Gestell, das die Stange hält, die nach vorne und hinten geschoben werden kann, um die Tiefe der Stange zu verändern, wobei jeder Athlet seine eigene bevorzugte Tiefe hat.

Es gibt verschiedene Griffe, mit denen deine Hände an der Stange haften. © Richard Ström Duplantis maximiert den Druck auf den Stab. © Richard Ström

Auch die Länge des Anlaufs ist bei jedem Athleten unterschiedlich, denn es ist eine genaue Wissenschaft, wie viele Schritte und wie viel Geschwindigkeit er braucht, bevor er abhebt. Und dann ist da noch der Stabhochsprung selbst - mit der Frage danach, wie früh oder spät der Stab abzusenken ist, bevor er in der Box am Ende der Startbahn landet. Duplantis' Pole Plant unterscheidet sich tatsächlich von dem aller anderen. "Er dropt seine Pole früh auf der Startbahn und schiebt sie dann in die Box. Das macht sonst niemand", erklärt Duplantis' Vater und Trainer Greg. "Dadurch werden die Vibrationen beim Aufprall auf die Box gedämpft, was ihm einen Vorteil verschafft."

Nach dem Pole Plant folgen der Absprung und die Rückwärtsbewegung in der Luft. Hier kann der Sportler mit vielen Techniken und Körperpositionen spielen. Es folgen der Überschlag und die Landung - jede Phase ist genauso technisch wie die andere.

Ein neuer Dokumentarfilm mit Duplantis erscheint im April dieses Jahres. © Richard Ström Die Chance, einen Blick hinter die Kulissen seines Lebens zu werfen. © Richard Ström

03 Es gibt unzählige Talente

Wenn du acht der besten Athleten der Welt einlädst, erwartest du Großes und die 3.000 Zuschauer des Mondo Classic wurden nicht enttäuscht. Während der Show gab es viele aufregende und emotionale Momente und die Athleten erlebten sowohl Höhen als auch Tiefen.

Die Stabhochspringer ehrten den verstorbenen Shawn Barber. © Richard Ström

Der Norweger Pål Lillefosse hatte einen großartigen Abend, als er gleich im ersten Versuch 5,82 m hoch sprang und damit seine Hallenbestleistung um nur 1 cm verfehlte. Der Franzose Thibaut Collet rief ebenfalls eine Saisonbestleistung ab und schaffte die gleiche Höhe. Und um die nächste Höhe von 5,92 m in die richtige Perspektive zu rücken: Sowohl Lillefoss als auch Collet hätten neue Bestleistungen aufstellen müssen, um sie zu überwinden.

Ich glaube, Uppsala ist mein Lieblingsort zum Springen. Es ist eine Ehre, hier zu sein und an meine Grenzen zu gehen. Pål Lillefosse

Der amerikanische Athlet Chris Nilsen hingegen hatte nicht den Abend, den er erwartet hatte. Er ging als einer der Favoriten in den Wettkampf, nachdem er in dieser Saison bereits sechs Meter übersprungen hatte, aber er schaffte nur 5,67 m und schied vorzeitig aus dem Wettbewerb aus. Das Gleiche galt für den Australier Kurtis Marschall, der seinen Abend mit der gleichen Höhe beendete.

2024 wird ein großes Jahr für den Stabhochsprung, denn es stehen einige der berühmtesten Wettkämpfe in diesem Sport an. Da der Mondo Classic einer der ersten Wettkämpfe der Saison war, konnten die Athleten die Stärken und Schwächen der jeweils anderen ausloten. Auch wenn es diesmal nicht mit der goldenen Sechs-Meter-Höhe geklappt hat, hat der Wettbewerb doch gezeigt, wie viele Talente es derzeit in diesem Sport gibt. Eines ist sicher: Es wird ein aufregendes Jahr.

Lade dir unbedingt die kostenlose Red Bull TV App herunter und verfolge die Action auf all deinen Geräten! Hol dir die App hier