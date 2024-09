Born To Fly: Wie Armand Duplantis' Coming-of-Age-Geschichte verfilmt wurde

Born to Fly entstand durch eine glückliche Fügung. Ich war 21 und lebte wieder bei meinen Eltern, was meine Mutter liebevoll als meinen "permanenten Aufschub" des Studiums bezeichnete.

Die Dinge liefen nicht so, wie ich es geplant hatte. Ich hatte lange davon geträumt, John Singleton nachzueifern - mit einem Spielfilm und Auszeichnungen in jungen Jahren --, aber die Realität setzte sich schnell durch. Ich brauchte etwas Neues, an dem ich arbeiten konnte und das mich inspirierte. Etwas, das mich beflügeln und motivieren würde, Risiken einzugehen. Wie Bilbo Beutlin brauchte ich ein Abenteuer.

Dieses Abenteuer wurde "Born to Fly", ein Dokumentarfilm über einen jungen Stabhochspringer aus meiner Heimatstadt namens Armand 'Mondo' Duplantis . Das Projekt war der Impulsgeber, es führte mich innerhalb von fünfeinhalb Jahren in sechs verschiedene Länder, in denen ich häufig mit inzwischen eingestellten Fluggesellschaften flog und auf vielen Böden schlief. Und alles begann wie in einem Film, als ich eines Morgens im Jahr 2017 die Lokalzeitung las.

Der Zeitungsartikel beschrieb die Erfolge eines Highschool-Stabhochspringers aus unserer Stadt, der Juniorenweltrekordhalter war. Ich erinnerte mich an den Nachnamen Duplantis, denn jeder in unserer Stadt kannte die Athletenfamilie, die in ihrem Hinterhof eine ganze Stabhochsprunggrube gebaut hatte; wir wussten nur nicht viel über sie.

Duplantis als Kind mit einer Stange © Duplantis Family

Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es hatte etwas Magisches an sich, dass ein Kind sich auf den Weg machte, um in einem so obskuren Sport wie dem Stabhochsprung der Beste zu sein. Von Anfang an hielt ich Mondo für ein absolutes Wunderkind -- für jemanden, der in etwas brilliert, was nur wenige verstehen.

Als Erstes nahm ich Kontakt zu Mondos Vater Greg auf, der mir Mondos Telefonnummer gab. Ich schrieb Mondo einen Text in der Länge einer Novelle, in dem ich ihm erklärte, warum er mir erlauben sollte, seine Geschichte in Echtzeit festzuhalten, und dass dies später einen unglaublichen Film ergeben würde. Als Teenager war Mondo nicht gerade wortreich in seiner Antwort. Seine Antwort lautete einfach: "Ich meine, klar, denke ich."

Ich nahm diese milde Reaktion und machte weiter. Ich war dabei, einen Dokumentarfilm zu drehen.

Der Film nahm sehr schnell ein Eigenleben an. In den ersten zwei Jahren ging ich einfach mit meiner Kamera zur High School, die sich in der Nähe meines Elternhauses befand, fand Mondo nach dem Schlussgong auf der Laufbahn und fing an zu filmen. Ich wusste nicht wirklich, was ich aufnehmen sollte, und das sah man mir peinlicherweise auch an. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Perlen eingefangen.

Die Geschichte ist eine Coming-of-Age-Saga, die sich zwischen einem Jungen und seinem Vater abspielt. Brennan Robideaux, Regisseur von Born To Fly

Mir fiel sofort Mondos Intensität auf, vor allem ihm selbst gegenüber. Nach jedem Sprung war es offensichtlich, dass er jedes noch so kleine Detail herunterbrach, was zu einem Kernthema des Films wurde. Mondo hatte von Kindesbeinen an ein "Gespür" für dieses einzigartige Ereignis. Er war nie in der Lage, es genau zu beschreiben, aber beim Springen greift etwas in ihm, das ihn bis heute verfolgt. Wenn das "Gefühl" bei einem Sprung nicht stimmt, muss er im Geiste aufschlüsseln, was falsch gelaufen ist.

Beim Stabhochsprung kommt es auf jede Phase des Sprungs an und es gibt buchstäblich Hunderte von Wiederholungen, die während dieser 10 Sekunden stattfinden. Jede Bewegung deines Körpers, jeder Schritt auf der Anlaufbahn, die Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Stab, das möglichst genaue Aufsetzen, die Armhaltung, die Rumpfkraft und die Körperbeherrschung - all das spielt bei jedem Sprung eine Rolle. Stabhochsprung ist eine sehr technische Disziplin, aber es braucht mehr als eine gute Technik, um gut zu sein. Herausragende Athleten haben ein "Gefühl" für das, was sie tun, und die Fähigkeit, dieses Gefühl in ihre Leistung umzusetzen -- so wie Mondo es schon von Anfang an hatte.

Als die Dreharbeiten weitergingen, kamen immer mehr Schichten dieser Geschichte zum Vorschein. Es wurde mehr als nur die Dokumentation des Erfolgs eines jungen Wunderkinds. Die Geschichte ist eine Coming-of-Age-Saga, die sich zwischen einem Jungen und seinem Vater abspielt.

Greg Duplantis war in seinen besten Jahren einer der besten Stabhochspringer Amerikas. Er brach mehrere Highschool-Weltrekorde und war auf dem besten Weg, Olympiasieger zu werden. Doch seine Geschichte endete früher als erhofft, da er sich aufgrund schlechter Leistungen bei den United States Olympic Trials nicht für das Olympiateam der Vereinigten Staaten qualifizieren konnte - dem wohl härtesten Wettkampf der Welt, bei dem ein einziger Tag deine gesamte Zukunft bestimmen kann. Sein Lebenstraum, ein amerikanischer Olympionike zu werden, endete nach vier gescheiterten Teilnahmen. Das war das Ende von 12 Jahren voller Hingabe, Training und einer lebenslangen Vorbereitung.

Duplantis ist in den USA aufgewachsen, dennoch vertritt er Schweden. © Adam Klingeteg

Und dann gab es da noch die Geschichte von Mondos Mutter Helena, einer talentierten schwedischen Siebenkämpferin, die mit einem Leichtathletik-Stipendium in die USA kam, wo sie Greg kennenlernte. Wie ihr Mann war auch sie vom Sport besessen - und das übertrug sich voll und ganz auf ihre Kinder. Sie trieben nicht nur Sport wie die meisten anderen Kinder - der Sport verzehrte sie.

Als das örtliche College seine alte Stabhochsprunganlage zum Verkauf anbot, war die Verlockung zu groß. Die Familie Duplantis kaufte sie und baute sie in ihrem bescheidenen Hinterhof wieder auf. Sie wurde zu ihrem Spielplatz.

Helenas Hintergrundgeschichte machte mir auch klar, dass die meisten Leichtathletikwettkämpfe in Europa stattfinden. Wenn ich seine Geschichte festhalten wollte, bedeutete das, dass ich in absehbarer Zukunft mehrmals im Jahr nach Übersee reisen musste.

Born to Fly zu drehen war eine Erfahrung, von der mein jüngeres Ich nur träumen konnte. Brennan Robideaux

Die ersten vier Jahre auf sich allein gestellt zu sein, war sehr hart, und ich habe mich durch die ganze Welt geschleppt. In dieser Zeit konnte ich es mir nicht leisten, mehr als einen Koffer mitzunehmen, also packte ich unvernünftig wenig Kleidung ein, um so viel wie möglich an Kameraausrüstung mitzunehmen. Es gab keine Assistenten, keine PAs, keine Fahrer und keine Produzenten. Nur ich, meine übergroße Kameratasche und ziemlich stinkende Wäsche reisten zu so vielen Wettbewerben, Übungen und Veranstaltungen, wie ich mir leisten konnte.

Oft wurden mir unverschämte Gebühren berechnet, weil mein Handgepäck überladen war. Mir wurde klar, dass die Fluggesellschaften zwar das Gewicht meines Gepäcks, nicht aber mein eigenes Gewicht diskriminieren konnten, was zu einer lächerlichen Technik führte, die ich jahrelang anwendete. Ich fing an, einen großen Mantel zu tragen und stopfte jedes Objektiv, jedes Kabel, jedes Mikrofon und jede Batterie in meine Taschen. Nach dem Einchecken ging ich sofort in eine Toilettenkabine und packte mein Handgepäck um. Leider müssen die Billigflieger meinen Trick durchschaut haben, denn sie setzten eine zweite Verteidigungslinie ein, indem sie das Gepäck nicht nur beim Einchecken, sondern auch beim Einsteigen in das Flugzeug wogen. So musste ich meine gesamte Ausrüstung während des mehrstündigen Fluges tragen. Ich werde nie den Gesichtsausdruck der Flugbegleiterin vergessen, als sie mein Handgepäck wog, einen Blick auf mein aufgeblähtes Ich warf - ich kann nur vermuten, dass es aussah wie zwei übereinander gestapelte Kinder in einem Trenchcoat - und mit den Augen rollte, bevor sie mich durchwinkte.

Mondos Geschichte ist von echter Entschlossenheit geprägt. © Duplantis Family

Im Nachhinein gehören die Schwierigkeiten zu meinen schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten. Eine weitere Challenge zu Beginn war einfach meine Einstellung: Ich bin den ganzen Weg nach Europa gereist, nur um einen Tag festzuhalten, den Mondo verloren hat. Damals war das für mich verheerender als für ihn. Ich hatte so wenig Geld zur Verfügung, dass ich mir Sorgen machte, ob mein Traum, dieses Wunderkind zu dokumentieren, das finanzielle Risiko wert war, das ich einging. Rückblickend erkenne ich natürlich, wie wichtig jedes Hindernis für die Geschichte war. Der Reiz von Born to Fly liegt darin, dass es die Echtzeit-Kämpfe eines Sportlers einfängt, der der Beste sein will. Und der Weg dorthin ist nicht einfach nur gepflastert. Es ist eine 1.000-Meilen-Wanderung in ungezähmtem Land. Etwas, das Jahre dauert, um es zu schaffen. Es ist eine wahre Heldenreise, und ich konnte sie festhalten.

Ich war sowohl bei den Tiefpunkten als auch bei den Höhepunkten dabei. Mondos Geschichte ist von echter, unbändiger Entschlossenheit geprägt. Manchmal hielten ihn diese Entschlossenheit und seine Hartnäckigkeit zurück, aber sobald er in der Lage war, alle Punkte zu verbinden - die geistige Reife, die körperliche Stärke und den aufrichtigen Wunsch, der Beste zu sein --, schrieb er sich in die Geschichte ein.

Duplantis ist jetzt Weltrekordhalter. © Adam Klingeteg

Im letzten Jahr bildete sich ein Team um mich herum, es wurde Budget zur Verfügung gestellt und der kleine Independent-Film, für den ich meine Ersparnisse ausgegeben hatte, wurde zu einem großen Projekt - die Dokumentation der Coming-of-Age-Geschichte eines der größten Sportler unserer Generation.

Die Produktion von "Born to Fly" war eine Erfahrung, von der mein jüngeres Ich nur träumen konnte.