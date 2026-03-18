Neuer Weltrekord! Duplantis springt beim Mondo Classic über 6,31 Meter

Armand "Mondo" Duplantis sorgt für den nächsten historischen Moment in der Leichtathletik: Beim "Mondo Classic" in Uppsala katapultiert sich der schwedische Ausnahmeathlet über 6,31 Meter – neuer Weltrekord im Stabhochsprung! Vor ausverkaufter Kulisse in der IFU-Arena stellt der Olympiasieger damit bereits den 15. Weltrekord seiner Karriere auf – und erstmals gelingt ihm dieses Kunststück vor den Fans seines Heimatvereins Upsala IF. Anschließend erklärte er, warum dieser Rekord etwas ganz Besonderes war.

15 Weltrekorde und noch lange nicht fertig. © Adam Klingeteg

01 Mondo holt seinen 15. Weltrekord

Duplantis ist der unbestrittene GOAT des Stabhochsprungs. Mit nur 26 Jahren hat er bereits 15 Weltrekorde aufgestellt und die 6-Meter-Marke öfter übersprungen als jeder andere in der Geschichte. Er ist mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister und dreimaliger Weltsportler des Jahres - gibt es da überhaupt noch etwas, das er erreichen kann?

Eigentlich gab es nur eine Sache. Bisher hatte er den Weltrekord noch nicht vor seinem Heimpublikum in Uppsala gebrochen. Bis jetzt.

Nach 5,65 m, 5,90 m und 6,08 m im ersten Versuch übersprang Duplantis zum Abschluss des Abends die neue Rekordhöhe von 6,31 m im ersten Versuch.

"Das ist mein Zuhause. Das bedeutet mir so viel", sagte er anschließend.

Er wandte sich an das Publikum in seinem Heimatverein Upsala IF und sagte: "Jedes Mal, wenn ich auf der Bahn stehe, repräsentiere ich euch. Ich repräsentiere mich, meine Familie und euch. Ich bin so stolz, dass ich das vor euch tun kann."

Das ist mein Zuhause. Armand Duplantis

Duplantis bedankte sich bei dem heimischen Publikum in Uppsala. © Adam Klingeteg Nichts übertrifft das Weltrekordgefühl. © Adam Klingeteg

02 Mondo's 22 Schritte

Für diesen Wettbewerb änderte Duplantis seine Anlauftechnik und erhöhte sie auf 22 Schritte - etwas, das er kaum geübt hat. Es war ein riskanter Schritt, der sich aber auszahlte.

"Mondo ist ein hervorragender Sprinter und 22 Schritte geben ihm die Möglichkeit, seine Geschwindigkeit zu nutzen", erklärte sein Vater und Trainer Greg Duplantis nach der Show im schwedischen Fernsehen.

"Ich glaube, er wird noch höher springen, viel höher", fügte er hinzu.

Die 6,31 m sind endlich übersprungen. © Adam Klingeteg

03 Mondo Classic 2026: Was ist passiert?

Das Mondo Classic kehrte nach Uppsala zurück und brachte die besten Stabhochspringer der Welt in Duplantis' Heimat - die IUF-Arena. Der Wettkampf selbst bot den ganzen Abend über qualitativ hochwertige Sprünge.

Der Grieche Emmanouil Karalis reiste in bestechender Form an, nachdem er Ende Februar bei den griechischen Hallenmeisterschaften starke 6,17 Meter übersprungen hatte. Doch an diesem Abend blieb ihm die magische 6-Meter-Marke verwehrt. Stattdessen rückte der Norweger Sondre Guttormsen in den Fokus: Zum dritten Mal in seiner Karriere meisterte er die von vielen als "Traumhöhe“ bezeichnete Marke. An der nächsten Höhe von 6,08 Metern biss sich jedoch auch der Norweger die Zähne aus – ein Versuch, der sich als zu große Herausforderung erwies.

So blieb einmal mehr Armand Duplantis als letzter Athlet im Wettbewerb. Und dann tat er, was er am besten kann: Er flog höher als alle vor ihm.

04 Ergebnis Mondo Classic 2026

Armand Duplantis: 6,31 m Sondre Guttmorsen: 6,00 m Zachery Bradford: 5,90 m