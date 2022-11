MotoGP-Saison 2022: KTM ist Vizeweltmeister 💪🥳

Sensationeller Beginn, durchwachsene Saisonmitte, ganz starkes Finish – das war das Jahr 2022 für Red Bull KTM Factory Racing in der MotoGP. In Summe darf der Rennstall aus Österreich eine großartige Saison feiern. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Truppe rund um Teamchef Francesco Guidotti beeindruckend zugelegt: 2022 haben Brad Binder und Miguel Oliveira gemeinsam 337 WM-Punkte geholt, 2021 waren es 245. Das bedeutet Platz 2 in der Teamwertung hinter dem Ducati-Werksteam.

Sensationeller Beginn, durchwachsene Saisonmitte, ganz starkes Finish – das war das Jahr 2022 für Red Bull KTM Factory Racing in der MotoGP. In Summe darf der Rennstall aus Österreich eine großartige Saison feiern. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Truppe rund um Teamchef Francesco Guidotti beeindruckend zugelegt: 2022 haben Brad Binder und Miguel Oliveira gemeinsam 337 WM-Punkte geholt, 2021 waren es 245. Das bedeutet Platz 2 in der Teamwertung hinter dem Ducati-Werksteam.

Sensationeller Beginn, durchwachsene Saisonmitte, ganz starkes Finish – das war das Jahr 2022 für Red Bull KTM Factory Racing in der MotoGP. In Summe darf der Rennstall aus Österreich eine großartige Saison feiern. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Truppe rund um Teamchef Francesco Guidotti beeindruckend zugelegt: 2022 haben Brad Binder und Miguel Oliveira gemeinsam 337 WM-Punkte geholt, 2021 waren es 245. Das bedeutet Platz 2 in der Teamwertung hinter dem Ducati-Werksteam.