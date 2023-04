Alex Hofmann: "KTM ist die positive Überraschung der Saison"

Die MotoGP-Saison 2023 "is on": 3 GP-Wochenende und 6 Rennen sind absolviert – und es gibt Fragen: Hat KTM bereits ein siegfähiges Bike? Kann Marc Márquez auch mal weniger Risiko nehmen? Gibt es schon einen Titelfavoriten? Und haben die Sprints die MotoGP wirklich spannender gemacht? Die Antworten hat der frühere MotoGP-Rider und jetzige ServusTV -Experte Alex Hofmann. 👇

Wie viel Freude macht dir im Moment die Leistung von KTM?

Sehr viel! Wir haben vor der Saison gedacht, dass Ducati das Bike sein wird, das es zu schlagen gilt – das hat sich bewahrheitet. Aber wenn man die Leistung aller anderen Team realistisch auseinanderdröselt, dann ist KTM die positive Überraschung der Saison.

Was ist das Geheimnis der guten KTM-Performance?

Ich glaube, dass sie einerseits im Bereich der Wochenend-Analyse schneller auf den Punkt kommen. Das heißt, dass sie schneller herausfiltern können, was funktioniert und was nicht und deshalb stellenweise weniger probieren müssen. Andererseits muss man sagen, dass sowohl Jack Miller als auch die neuen Techniker frischen Wind und neue Ansätze gebracht haben. Speziell Jack fegt mit seiner australischen Art sehr positiv motivierend durch das Team und das merkt man im gesamten Paket.

Jack Miller zu holen war also die völlig richtige Entscheidung?

Ja, diese Entscheidung geht zu 1.000 Prozent auf. Es war ein kleiner Gamble, den zweiten Fahrer von Ducati zu verpflichten, der altersbedingt nicht zwingend ein aufsteigender Fahrer ist, sondern eher Erfahrung hat. Aber genau das bringt Jack eben rein: gute Laune und viel Routine. Er hat mittlerweile alles – vom Fahrwerk bis zur Elektronik – so eingestellt, dass er das Bike spürt und weiß, was es macht. Da hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er hat jetzt das Gefühl, dass er der Chef auf der Rennstrecke ist und nicht das Bike. Damit kommt der Spaßfaktor und das ist fürchterlich wichtig. Ich bin überzeugt, dass diese positive Stimmung auch ein bisschen zu Brad Binder ausstrahlt.

Jack Miller © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

KTM hatte in Austin einen Doppelausfall. Kann ein Grund dafür sein, dass der Druck im Team jetzt größer ist, weil beide Fahrer zu viel wollen?

Austin war einfach Pech – am Ende waren nur noch 14 Fahrer in der Punktewertung. Ich sehe das als Problem mit dem Grip auf der Rennstrecke. Grundsätzlich ist Jack aber ein Fahrer, der gerne "high risk" geht, und Brad ist auch nicht gerade bekannt dafür, risikofrei zu fahren. So ein Wochenende kann also schon mal passieren. Aber ich bin überzeugt, dass sich Brad und Jack respektvoll anspornen. Die beiden tun sich gegenseitig gut und zwei Fahrer, die sich pushen, und auch noch Spaß und Freude dabei haben, sind positiv fürs Team.

Jack Miller hat gemeint, dass in Austin ein Sieg möglich gewesen wäre. Hältst du es für realistisch, dass KTM schon ein Siegerbike hat?

Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger... Was mir aber auffällt ist, dass die RC16 von KTM auf keiner Strecke schlecht performt, ein Platz in den Top 5 ist immer drin. An einem besonderen Tag mit dem berühmten Lucky Punch, so wie wir das beim Sprint in Argentinien erlebt haben, ist auch mal ein Sieg möglich. Aber die Rennen jetzt in Europa werden tendenziell wieder etwas härter für die KTM-Truppe.

Reden wir auch noch über andere Teams. Honda hat in Austin gewonnen – war das ein "One Hit Wonder" oder habe sie was gefunden?

Ich befürchte, dass das in die Kategorie "One Hit Wonder" fällt. Ich bin mir relativ sicher, dass Alex Rins in diesem Jahr das Podium von ganz oben nicht mehr sehen wird. In Austin ist einfach alles für ihn zusammengekommen: die hohe Sturzquote, die Fehler der anderen, die verletzungsbedingten Ausfälle von Marc Marquez bis Enea Bastianini – und das alles auf einer Strecke, die Alex liebt und auf der er immer schnell ist. Für Honda wird sich das in Jerez leider wieder regulieren und sie werden da ganz andere Sorgen haben als noch am Circuit of the Americas.

Hältst du Marc Márquez für "sozialisierbar"? Seine Bereitschaft, über dem Limit zu fahren, scheint ein Risiko für andere Fahrer zu werden...

Eigentlich ist jeder, der auf der Rennstrecke Risiko geht, eine Gefahr für andere Fahrer. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn bei Marc der Helm zugeht, kennt er halt nur eine Herangehensweise und die heißt Vollgas und maximales Risiko. Ich glaube, dass Marc lieber aufhören würde, Rennen zu fahren, statt sich zu ändern. Wenn er sich selbst einen Gefallen tun könnte, würde er jetzt – solange er mit seinem Bike eigentlich nicht gewinnen kann – mal 2 Prozent rauszunehmen. Wenn man ihm einen Vorwurf machen kann, dann dass er noch nicht den richtigen Weg gefunden hat, sich selbst mal einen Knochen zu sparen oder sich einen Sturz zu ersparen.

Kommen wir zu Ducati: Werden sich Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi die WM untereinander ausmachen oder gibts andere Fahrer, die ein Mitspracherecht haben?

Für diese Frage ist noch sehr früh in der Saison. Francesco Bagnaia würde ich auf jeden Fall in dieser Rolle sehen, auch Marco Bezzecchi hat im Moment die Konstanz, in die Top 5 oder sogar Top 3 zu fahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das übers Jahr noch reguliert. Außerdem fehlen im Moment starke Fahrer wie Enea Bastianini, der gleich mal 6 Rennen verpasst hat, aber das kann die anderen auch noch treffen. Jeder Fahrer, der jetzt das Glück hat, dass er gesund ist und gut durchkommt, kann Mitte des Jahres auch mal 3 Rennen ausfallen und spätestens dann relativiert sich alles

Wer sind für dich weitere mögliche Titelanwärter?

Luca Marini wird bei VR46 nicht akzeptieren, dass Marco Bezzecchi die Nr. 1 ist. Bei Pramac Racing will speziell Jorge Martin immer beweisen, dass eigentlich er derjenige ist, der im Werksteam fahren sollte. Und dann gibt's auch noch einen Alex Marquez, der dieses Jahr völlig unbeschwert fährt... Es kann in dieser Saison noch spaßig werden, wir haben noch viele Rennen zu fahren und viele Punkte zu vergeben – anything can happen!

Wer kommt als WM-Führender zum Österreich GP von 18. – 20. August am Red Bull Ring ?

Phuu... ich gehe schon davon aus, dass es Pecco Bagnaia sein wird. Das heißt aber nicht, dass er auch Weltmeister wird.

Wir müssen auch über die Sprints reden. Hat dieses neue Format die MotoGP besser und spannender gemacht?

Das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung... Ist der Sprint spannender als ein Qualifying? Ja natürlich. Es wäre schlimm für die MotoGP, wenn es nicht so wäre. Aber: Ich habe das Gefühl, dass zwei Rennen für viele Fans fast zu viel sind, wenn sie auch Zeit mit Familie und Freunde verbringen wollen. Stellenweise höre ich sogar, dass Fans lieber den Sprint als das Rennen schauen, weil er schneller und kompakter ist. Ich bin noch nicht überzeugt, dass der Sprint auf Dauer das richtige Format ist. Auch weil wir noch nicht wissen, was es für die körperliche und mentale Belastung der Fahrer bedeutet.

Siehst du einen Zusammenhang mit der momentanen Häufung von schweren Verletzungen und den Sprints?

Tatsache ist, dass ein Fahrer jetzt viel mehr Druck-Situationen erlebt. Letztes Jahr hatte ein Rennwochenende vielleicht drei Hochrisiko-Momente, jetzt sind es definitiv mehr. Das Gefährlichste sind immer die ersten zwei, drei Runden im Rennen, da passieren die schlimmsten Sachen. Bei zwei Rennen gibt es zwei Startphasen und damit doppelt so viele Situationen, in denen die Fahrer nicht 100%, sondern 110% geben. Dadurch passieren mehr Stürze und dadurch passieren mehr Verletzungen. Das ist eine logische Konsequenz, da muss man kein Wissenschafter oder Mathematiker sein, um herauszufinden, dass das eine gewisse Verbindung hat.