Alex Hofmann: „Brad Binder ist kein Tester, sondern eine Rennsemmel“

Am Sonntag, den 26. März, Punkt 16.00 Uhr startet die MotoGP auf Autodromo Internacional do Algarve in Portimão ins Jahr 2023. Die ganze Saison gibt’s übrigens wieder live bei ServusTV zu sehen. Mit dabei ist auch der frühere MotoGP-Fahrer Alex Hofmann. Wir haben den Experten schon jetzt an die Startlinie geschickt, um mit ihm im Interview die kommende Saison zu analysieren. 👇

Servus Alex, starten wir ganz entspannt mit etwas Persönlichem: Wie bereitest du dich als TV-Experte eigentlich auf eine Saison vor?

Viel Fitnesstraining, Salat essen, Fahrradfahren … haha, nein also es ist eher eine Vorbereitung in dem man versucht, im Winter immer mitzubekommen was läuft und bei den Tests nichts zu verpassen. Aber die Winter werden in der MotoGP immer kürzer – das heißt, weniger Testtage und mehr Limitierungen – deshalb wird mein Job immer leichter, weil ich gar nicht mehr so viel verpassen kann. Wirklich wichtig sind für mich die Tage vor dem Rennen, ab Mittwoch habe ich die Möglichkeit, im Fahrerlager mit den wichtigen Leuten ein bisschen zu quatschen und reinzuhören. Da kommt qualitativ etwas Gutes heraus.

1 Min So schön war der AustrianGP: 65 Sekunden zum Genießen 3 Tage Vollgas – auf der Rennstrecke, aber auch rund um den Red Bull Ring. Der AustrianGP war eine der besten PS-Party des Landes und fast 170.000 Fans haben mitgefeiert. Hier das Video.

Wenn du dir jetzt die Abschlusstests anschaust und die Reaktionen von Fahrern und Teams interpretierst – was dürfen wir uns für die Saison 2023 erwarten?

Das Thema ist ganz klar: Alle jagen Ducati bzw. den amtierenden Weltmeister! Das wird die Überschrift sein. Aber es gibt in diesem Jahr extreme Regeländerungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals so viele eklatante Neuerungen eingeführt wurden. Das ist spannend für alle und es wird das Fahrerlager vor neue Herausforderungen stellen, die Arbeitsweisen verändern und die Prioritäten am Renn-Wochenende verschieben. Da gibt es viel zu analysieren und es wird sicher 3 bis 5 Rennen brauchen, bis sich die Teams eine gewisse Routine erarbeitet haben.

Zwischen Platz 1 und Platz 18 war bei den Tests nur 1 Sekunde Zeitunterschied. Da scheint doch alles möglich, nicht nur eine Ducati-interne Meisterschaft mit Beteiligung anderer Teams…

Es ist natürlich schön, wenn zeitlich alles eng beisammen ist, aber eigentlich haben wir uns in den letzten Jahren schon daran gewöhnt, dass alle Werke innerhalb einer Sekunde mit den Besten mitfahren können. Das ist jedem Fahrer zuzutrauen und das ist auch jedem Bike zuzutrauen. Wenn das einmal nicht der Fall ist, läuft etwas nicht nach Plan. Aber diese Tatsache wird nichts ändern, dass Ducati die Referenz ist und bleibt!

Wer ist erster Verfolger?

Nummer 2 ist für mich im Moment Aprilia. Bei Yamaha und Honda ist es auch in diesem Jahr so, dass sie auf eine herausragende Leistung ihrer Fahrer hoffen müssen. Bei KTM muss man abwarten, ob sie es schaffen bei der Aerodynamik einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Aber alle stehen einem Großaufgebot von sehr talentierten Ducati-Fahrern gegenüber und da einen Weg vorbei zu finden wird nicht leicht, speziell weil sie auf den Geraden die schnellsten sind. Ducati wird eine Macht sein!

Welcher Fahrer steht in diesem Jahr am meisten unter Druck?

Der amtierende Weltmeister Francesco Bagnaia. Ich glaube, dass er seinen Titel bestätigen will, das ist meist schwieriger als einen Titel zu erreichen. Der Druck für Pecco ist da, aber er wirkt immer selbstbewusster, weil er weiß, was er kann, und nimmt diese Rolle sicher gerne an. Auch bei Aleix Espargaró gibt es eine hohe Erwartungshaltung, weil er letztes Jahr mit seiner Aprilia lange im Kampf um den Titel mit dabei war. Die ganz große Frage ist aber: Was passiert Ducati intern? Das ist für mich der spannendste Punkt, da steckt ganz viel Konfliktpotenzial zwischen Bagnaia und dem eigenen Teamkollegen Enea Bastianini drin – eventuell auch mit Álex Márquez, der bei Gresini Racing den Bastianini vom letzten Jahr machen wird, einfach unbeschwert fahren und sich freuen kann, dass er eine Ducati unterm Hintern hat. Bei Ducati gibt es genug Möglichkeiten für Stress.

Enea Bastianini – erster Herausforderer des Welmeisters © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Es gibt in diesem Jahr viele neue Fahrerpaarungen, welche ist am stärksten?

Rein von der Erfahrung her sehe ich Marc Márquez und Joan Mir am stärksten. Weil Marc wegen der Honda-Probleme ein bisschen sein Superman-Kostüm abgelegt hat und menschlicher geworden ist, fahren die beiden im Moment sogar auf Augenhöhe.

Die Aerodynamik-Schlacht geht auch in diesem Jahr weiter. Was hältst du von der Entwicklung bei den Winglets?

Aus technischer Sicht ist es faszinierend, auf welche Ideen die Ingenieure bei einem komplexen MotoGP-Bike kommen, das sich ständig von links nach rechts bewegt und den Winkel verändert. Aber als Ex-Fahrer muss ich sagen: Weg damit! Für das Spektakel, für mehr Überholmanöver und auch, um das Talent der Fahrer zu sehen, müssen wir die Winglets wieder runterschrauben – genauso wie das Ride-Height-Device, das gehört meiner Meinung nach auch nicht auf ein MotoGP-Bike.

Kommen wir zum KTM-Werksteam: Was bedeuten die Rundenzeiten von Brad Binder und Jack Miller bei den Tests für das Jahr 2023?

Die Tests von KTM sind meiner Meinung nach nicht besonders aussagekräftig. Alle Teams, die letztes Jahr bei den Zeiten ein bisschen hinterher waren, leiden unter den wenigen Testmöglichkeiten. Wie willst du als Team in 5 Tagen auf 2 Rennstrecken all das testen, was du dir im Winter ausgedacht hast? Da kann keine gute Rundenzeit dabei rauskommen. KTM wird das Testen erst in den ersten Rennen abschließen können. Andere Teams, die ihr Bike schon bei 99% haben, wie zum Beispiel Ducati, sind da klar im Vorteil. Deswegen will ich die Portimão-Zeiten nicht überbewerten. Außerdem wissen wir, dass Brad Binder kein Tester ist, sondern eine Rennsemmel – genauso wie Jack Miller. Wir werden bei den Grand Prix KTM viel stärker sehen als bei den Tests.

Brad Binder und Jack Miller mit ihren KTM-Dienstfahrzeuge 2023 © Philip Platzer / KTM Images / Red Bull Content Pool

Wenn du Teamchef bei KTM wärst, was wäre dein Schwerpunkt bei der Entwicklung des Bikes?

Puh… das ist mittlerweile schon sehr komplex geworden. Aber die größte Herausforderung bei KTM scheint momentan beim mechanischen Grip am Hinterrad zu sein. Mehr Grip heißt zwar nicht automatisch schneller, aber das Bike wird ruhiger und neutraler zu fahren.

Kannst du uns erklären, warum auch die besten Fahrer der Welt, wie zum Beispiel Jack Miller, immer Zeit brauchen, um sich an ein neues Bike zu gewöhnen?

Dafür muss man sich vorstellen, dass es das perfekte Motorrad nicht gibt. Das hat noch niemand gebaut. Der Job eines Rennfahrers ist es also, auf jedem Kilometer und auf jeder Runde um Probleme herumzufahren. Als Fahrer kennst du dein Bike zu 100% und weißt genau, mit welchem Winkel du beschleunigen solltest, wie du anbremst und wann du in die Kurve einlenken musst. Der Fahrer stellt sich auf die Vorteile und vor allem auf die Nachteile seines Bikes ein – und dann kommt ein ganz anderes Konzept, das vielleicht ganz andere Vor- und Nachteile hat. Dann ist alles, was du dir im Laufe der Jahre angewöhnt hast, einfach nichts mehr wert. Das ist das Hauptproblem und die Umstellung braucht Zeit.

Ist die KTM RC16 ein Bike, das leicht zu fahren ist?

Das war sie noch nie und das scheint auch in diesem Jahr nicht der Fall zu sein. Wenn wir eine Skala der Benutzerfreundlichkeit machen, liegt Ducati vor Aprilia und Yamaha, dann erst kommen Honda und KTM.

Apropos Honda... Siehst du bei den aktuellen Problemen irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels?

No, not at all.. Honda hat sich zu lange auf das bestialische Talent von Marc Marquez verlassen und hat nicht ehrlich in den Spiegel geschaut, um zu sehen, dass die Technik nicht mitgewachsen ist. Jetzt macht sich langsam Panik breit und Honda fängt an, Entwicklungen auszulagern. Das heißt: In einem sehr komplex denkenden Unternehmen, werden die Wege jetzt noch länger, während die europäischen Werke immer effizienter und schneller arbeiten. Ich sehe bei Honda kurzfristig keine Lösung, da wird man sich über 3 bis 5 Jahre mit radikalen Änderungen wieder zurückkämpfen müssen.

Marc Marquez in Argentinien: Wie von einer anderen Welt... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Wie lange macht Marc Márquez da noch mit? Steht er vor einem Jahr der Entscheidung?

Ich bin mir sicher, dass sich Marc Márquez ziemlich schnell Gedanken macht, wo er nächstes Jahr fahren könnte. Er ist ein Vollprofi und wird uns das nie ins Gesicht sagen, aber ich gebe ihm jetzt noch die ersten 5 Rennen und dann wird er für sich entscheiden, ob er das noch eineinhalb Jahre weitermacht (Anmerkung: 2024 endet sein Vertrag mit Honda) oder ob er sich in diesem Jahr körperlich und mental fit hält und sich nächstes Jahr auf etwas Neues freut.

Würde jedes Team Marc Márquez nehmen?

Das ist eine gute Frage… alle Teams, die in den letzten Jahren keinen Titel eingefahren haben, sollten ihn mit Kusshand nehmen. Aber am Ende des Tages muss ein Team Marc davon überzeugen, dass er in den nächsten Jahren mindestens 2 Titel holen kann. Das ist sein Ziel, er will die 10 vollmachen und dann ist ihm wahrscheinlich alles egal.

Würde Marc etwas anderes als die Nummer 1-Rolle in einem Team akzeptieren?

Die Frage stellt sich nicht. Bis dato war Marc immer freundlich zu jedem Teamkollegen, aber er hat sie nicht ernst genommen und sie niedergebügelt. Wenn er 100% gibt und bereit ist, grenzwertig zu fahren und hohes Risiko zu gehen, wird kaum jemand eine Chance haben. Marc Márquez ist immer noch das Unangenehmste, was du dir als Teamkollege vorstellen kannst. Den wünscht sich keiner.