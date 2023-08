Alex Hofmann: "KTM und Marc Marquez? Das kann in Richtung WM-Titel gehen!"

MotoGP 2023: 12 Rennen stehen nach der Sommerpause auf dem Programm – mehr als je zuvor! Im Moment dominiert Ducati, aber werden die Karten im Herbst neu gemischt? Welche Fahrer sollten die Fans in der zweiten Saisonhälfte am Radar haben? Und wie geht's weiter mit Marc Marquez? Viele Fragen, die Alex Hofmann als ServusTV -Experte und MotoGP-Rider außer Dienst im Interview beantwortet.

Servus Alex, die Sommerpause der MotoGP ist vorbei. Was hat sich deines Wissens in der Königsklasse getan?

So weit ich weiß, haben die Fahrer die Sommerpause hauptsächlich genutzt, um zu heiraten und Kinder zu bekommen... 🙃 Tatsächlich sind diese 4 bis 5 Wochen aber extrem wichtig, um endlich wieder schmerzfrei und mit einem ordentlichen Training fit zu werden, aber auch um ein bisschen zu entspannen.

Dürfen die Teams in der Sommerpause ihre Bikes weiterentwickeln oder gilt ein "Arbeitsverbot"?

Es ist nicht alles verboten, aber mittlerweile sind die Regeln so limitiert, dass die Teams nicht allzu viel weiterbringen. Es ist jetzt nicht so, dass ein Team sein Bike neu erfinden kann oder ein großes Updaten bringt wie in der Formel 1. In der MotoGP geht es während der Saison um Kleinigkeiten, da wird an Details gefeilt, aber die Basis steht schon zu Beginn der Saison.

Die Hackordnung wird sich im Herbst also nicht groß ändern?

Im Bereich Technik wird das so sein. Es gibt aber immer wieder Fahrer, die nach der Sommerpause besser und fehlerfreier funktionieren und erst in der zweiten Hälfte ihr Mojo finden. Der Herbst 2023 wird für die MotoGP-Piloten die längste und härteste Abenteuerreise aller Zeiten und da gibt's ein paar Spezialisten, die aufblühen werden.

Pecco Bagnaia: Spielberg-Sieger 2022 und WM-Führender 2023 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Wer zum Beispiel?

Marc Marquez wäre so ein Kandidat, aber den kann man in diesem Jahr vergessen. Aber wir werden Pecco Bagnaia noch stärker erleben, obwohl er die WM schon anführt. Auch Jorge Martin , Marco Bezzecchi und bra zähle ich dazu. Dann gibt's andere wie Aleix Espargaro , bei denen man das Gefühl hat, dass sie in der zweiten Saisonhälfte eher ein bisschen leiden und abfallen.

Ducati ist dominant, das Überholen wird immer schwieriger. Wie geht's weiter mit der Spannung in der MotoGP?

Im Moment kann es tatsächlich passieren, dass sich die Jungs nach 3 oder 4 Runden positioniert haben und dann im Zehntelbereich hintereinander herfahren. Da ist es zwar eng, aber nicht unbedingt spektakulär. Dazu kommt, dass die Fahrer so gut wie keine Fehler mehr machen und wenn sie in eine Lücke reinstechen und sich berühren, dann gibt's sofort eine Strafe von der Rennleitung. Genau da stehen wir jetzt. Ich glaube, dass die Veranstalter und Teams das Problem kapieren, aber solange nur einer sagt, es soll so bleiben, dann bleibt es. Die nächste große technische Änderung soll es fix 2027 geben, soweit ich das gehört habe.

Kommen wir zu KTM. Ist das österreichische Werksteam jetzt endgültig “Best of the Rest“ hinter Ducati?

Klares Ja. KTM hat ein bisschen gebraucht, um in dieses Jahr reinzukommen. Im Winter habe ich mir noch gedacht: ufff... Aber das war kontrolliertes Arbeiten und jetzt klicken die Einzelteile ineinander. KTM hat sich zum unangenehmsten Gegner für Ducati entwickelt.

Jack Miller und seine KTM RC16 © KTM Images Brad Binder feiert Platz 2 in Le Mans (Sprint) © KTM Images

Die Fahrerpaarung von Red Bull KTM Factory Racing performt kurios: Jack Miller ist im Qualifying immer bullenstark und schwächelt im Rennen, bei Brad Binder ist es genau umgekehrt. Kann man als Team hier positiv einwirken?

Man muss das zu 100% versuchen. Wir sehen es ja mit freiem Auge und das Team hat alle Möglichkeiten, das zu analysieren und zu vergleichen. Aber gewisse menschliche Charaktereigenschaften sind nicht so leicht zu durchbrechen. Das ist ein längerer Prozess. Wir sind jetzt noch nicht einmal die Hälfte der Saison gefahren, und die beiden haben schon viel voneinander gelernt. Das wird sich nächstes Jahr noch steigern, weil sich Brad und Jack fahrerisch guttun und das tut dem ganzen Team gut.

Was hast du vom dritten KTM-Team gehört – wird es das geben?

Ich zitiere jetzt einmal die Japaner: "Nichts ist unmöglich”. Die Gespräche müssen stattfinden. Auf der einen Seite geht es darum, Pedro Acosta in der Familie zu halten. Auf der anderen Seite gibt es Marc Marquez, der bei Honda gerade den absoluten Tiefpunkt seiner Karriere erlebt. Meiner Meinung nach will er 10 Titel holen, das ist sein persönliches Ziel, und er hat keine Zeit mehr, nochmal eineinhalb Jahre Entwicklungsfahrer zu sein, Stürze und damit seinen Körper zu riskieren.

Yamaha, Ducati oder Aprilia...

... sind in Wirklichkeit keine Alternativen für Marc Marquez. Zu Yamaha braucht er momentan nicht gehen, das ist Honda 2.0, weil sie ähnliche Probleme haben. Auch Aprilia enttäuscht derzeit ein bisschen. Ducati kann ihn nicht holen, weil das Gift für die Stimmung wäre und vor allem Gift für das Selbstvertrauen von Francesco Bagnaia, den sie über Jahre aufgebaut haben. Bleibt als Option eigentlich nur KTM. Wenn wir hier noch die Red Bull-Connection berücksichtigen, dann ergibt das 1+1. Es hängt meiner Meinung nach eher bei den Anwälten, als dass da sonst große Steine im Weg liegen würden.

33 Min Hoffnung Nach einer verheerenden Verletzung ist für Marc Márquez die größte Herausforderung wieder zu alter Größe aufzusteigen.

Kann Marc Marquez mit KTM Weltmeister werden?

Die Kalkulation von Marc Marquez ist eigentlich recht simpel. Er guckt sich an, was mit dem Motorrad möglich ist, und sieht, dass Brad Binder derzeit auf Platz 4 der WM liegt. Und er weiß, dass er bis dato noch keinen Teamkollegen hatte, der stärker war als er auf einem vergleichbaren Motorrad. Wenn Brad mit der RC16 Rennen gewinnen kann und permanent aufs Podium fährt, dann ist es für Marc eine logische Konsequenz zu denken: "Ich bin besser”. Marc sieht sich also im permanenten Kampf ums Podium und wenn du permanent ums Podium kämpfst und nicht stürzt, dann wirst du zwangsläufig um den WM-Titel fahren.

Deine persönliche Einschätzung dazu?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marc Marquez auf einer RC16 nochmal einen Tick besser ist als das, was die Jungs aus Mattighofen derzeit liefern können. Momentan liegen sie in der WM auf Platz 4. Man muss also kein großer Mathematiker sein, um zu sehen, dass die Reise mit Marc in Richtung WM-Titel gehen kann.

Kommen wir zum Österreich GP von 18. bis 20. August: Was magst du an diesem Rennen?

Ich kann da für das ganze Fahrerlager sprechen: Es ist alle Jahre wieder ein Privileg, auf eine Rennstrecke zu kommen, die zum Teil besser gepflegt ist als der eigene Garten. Das ist der Wahnsinn – eine kitschig schöne Kulisse, mit leckerem Essen, tollen Fans und super Stimmung. Wir haben jetzt auch den Punkt erreicht, dass die Strecke sicher genug ist, viele Überholmöglichkeiten bietet und immer spektakuläre Rennen liefert – inklusive der Wetterkapriolen, die in der Steiermark immer möglich sind. Es ist wie ein Kurzurlaub mit 5 Sterne Superior Programm der MotoGP.

MotoGP am Red Bull Ring: kitschig schöne Kulisse mit tollen Fans © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Wenn du dir ein Ticket kaufen musst, wo würdest du am Red Bull Ring sitzen?

Das ist schwer... das Layout ist genial, an manchen Stellen sieht man 80% der Strecke. Für mich ganz wichtig ist das Thema "Sound". Ich erinnere mich an meine ersten RC16 Testfahrten, wie ich alleine den Berg hochgeknallt bin und meine KTM in diesem Tal hallte. Am Spielberg bekommst du soundtechnisch das Beste geliefert, wie von einem Orchester. Ich bin ein bisschen hin und hergerissen, aber ich würde eine Tribüne zwischen den Kurven 1 und 5 wählen – mit gutem Blick auf die Strecke und gleichzeitig kann man ein bisschen in die Ferne schweifen, das ist schon was Feines.

Der Red Bull Ring ist traditionell Ducati-Land. Siehst du in diesem Jahr einen würdigen Herausforderer?

Ich bin mir sicher, dass KTM alles reinhauen wird und mit der Erfahrung von Dani Pedrosa den "Extra Turbo Boost Button" für den Red Bull Ring finden will, um noch unangenehmer für Ducati zu sein. Die Orangen wollen die Roten von der Tanzfläche dancen, das wird in diesem Jahr das große Thema sein.