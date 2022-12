MotoGP 2023: Rückkehrer, Aufsteiger und Durchstarter bei KTM

In einer Saison der Veränderung dürfen natürlich neue Rennstrecken nicht fehlen: Zum einen ist es der Grand Prix von Kasachstan auf dem neu errichteten Sokol International Racetrack in Almaty am 9. Juli. Zum anderen ist es der Grand Prix von Indien auf der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke, dem Buddh International Circuit in Noida, am 24. September. Insgesamt werden im kommenden Jahr 21 Rennen gefahren. Die Saison startet am 26. März in Portimao (Portugal) und endet am 26. November in Valencia (Spanien). Der Österreich GP steht am 20. August auf dem Programm.