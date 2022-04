MotoGP 22 Test: Maximale Schräglage

Die offiziellen MotoGP-Games von Entwickler Milestone konnten in den vergangenen Jahren hinsichtlich der spielerischen und technischen Qualität konstant zulegen. Mit MotoGP 22 präsentieren die Italiener nun ihr bislang bestes und schönstes Spiel zur Motorrad-Weltmeisterschaft.

01 MotoGP 22 Features: Die wichtigsten Neuerungen

MotoGP 22 wartet mit einigen Neuerungen und Verbesserungen auf © Milestone

Nachdem die MotoGP-Serie mit dem letzten Ableger erstmals auf den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S zur Jagd auf den Motorrad-Thron lud, haben die Entwickler für den diesjährigen Ableger ein paar spannende Neuerungen im Schlepptau. Dazu zählen:

Vollständige MotoGP-Lizenz der Saison 2022 (inklusive Moto2 und Moto3)

NINE Season 2009-Modus : Kombination aus Dokumentation und Herausforderungen zur legendären MotoGP-Saison 2009

MotoGP Academy : Medaillenjagd und Stecken-Herausforderungen auf sämtlichen offiziellen Kursen

Neues Fahranalysesystem bietet auf der Piste Informationen dazu, wie ihr euren Fahrstil verbessern könnt

Noch höherer Realismus : Komplette Überarbeitung des Handlings und Fahrverhaltens inklusive Reifenabnutzung, Simulation der Streckenoberflächen, Bremstemperatur uvm.

Splitscreen-Multiplayer für maximal zwei Spielerinnen und Spieler

Verbesserte Grafik-Engine mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde, mehr Details und verbessertem Wetter-System

02 MotoGP 22 Gameplay: Realistischer als je zuvor

MotoGP 22 legt hinsichtlich des Realismus erneut zu © Milestone

Die MotoGP-Saison 2022 ist in vollem Gange, da dürften Fans der Motorrad-WM endlich auch virtuell Vollgas geben und das realistischer als jemals zuvor. MotoGP 22 zieht die Realismus-Schraube einmal mehr an und präsentiert sich als hervorragende Simulation des Sports.

Dass sich so ein Motorrad-Rennspiel komplett anders anfühlt als eine Rennsimulation im Stile von Gran Turismo 7 und Co, macht euch der Racer bereits in den ersten Runden unmissverständlich klar. Kenner der Vorgänger wird es zudem freuen, dass die italienischer Entwickler nochmal spürbar am Handling der Bikes und der Simulation der Streckenoberflächen geschraubt haben.

Neueinsteiger werden zudem im ausgedehnten Tutorial an das MotoGP 22 Gameplay herangeführt und erlenen darin nach und nach die Grundlagen des Motorradsports. Hinzu gesellt sich in diesem Jahr die MotoGP Academy , die das Pendant zur Streckenbeherrschung in Gran Turismo 7 markiert.

Hier könnt ihr die einzelnen Sektoren sämtlicher Rennstrecken im MotoGP-Kalender einzeln trainieren und auf der gesamten Runde um eine Goldmedaille kämpfen.

03 NINE Season 2009: Ein Traum für MotoGP-Fans

Erlebt die MotoGP Saison 2009 hautnah © Milestone

Gefahren wird in MotoGP 22 wahlweise im umfangreichen Karrieremodus , in einzelnen Rennen und Rennwochenenden oder im Multiplayermodus , den es nun auch im 2-Spieler-Splitscreen an einer Konsole gibt. Mit dem neuen Modus NINE Season 2009 gibt es aber auch eine spannende Neuerung, die vor allem langjährigen Fans der Motorrad-WM hervorragend schmecken dürfte.

Dieser Spielmodus thematisiert die legendäre Saison 2009 , die mit dem Vierkampf zwischen Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner und Jorge Lorenzo als vielleicht heißeste MotoGP-Meisterschaft aller Zeiten gilt.

Hier haben die Entwickler satte 50 Minuten Original-Doku-Filmmaterial des Dokumentarfilmers Mark Neale einfließen lassen, der euch die Meisterschaft mitfiebern lässt. Nach und nach schaltet ihr verschiedene Herausforderungen frei, die euch die Saison quasi live miterleben lassen.

04 Riesiger Umfang

Hinsichtlich des Umfangs bleiben keine Wünsche offen © Milestone

Hinsichtlich des Umfangs hat MotoGP 22 ebenfalls einiges zu bieten. Über 120 Fahrer aus den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie einige legendäre Fahrer und mehr als 20 offizielle Strecken stecken zur Wahl.

In der Manager-Karriere erstellt ihr auf Wunsch euren eigenen Rennstall und lenkt sämtliche Geschicke des Teams, um es von der Moto3 bis auf den Thron der Königsklasse zu schaffen. Zusätzlich stattet ihr eure Bikes in den Bereichen Motor, Rahmen, Aerodynamik und Elektronik mit neuen Teilen aus und verbessert so eure Siegchancen.

Wer lieber gegen andere menschliche Spieler antritt, kann dies im brandneuen Splitscreen-Multiplayer oder wahlweise im Online-Modus tun, in dem maximal 12 Spieler gleichzeitig um den Sieg kämpfen. Und das endlich auch Generations-übergreifend innerhalb der PlayStation- oder Xbox-Konsolen. Und solltet ihr es noch ein wenig individueller mögen, dürft ihr sogar eure eigenen Bike- und Anzug-Designs erstellen .

05 MotoGP 22 Technik: Das sieht beeindruckend aus

MotoGP 22 bietet eine beeindruckende Technik © Milestone

Gab es rein aus spielerischer Sicht bereits beim vergangenen Ableger nur wenig zu kritisieren, legt MotoGP 22 vor allem technisch auf den neuen Konsolen nochmals deutlich zu . Die Unreal Engine zaubert eine beeindruckende Grafik auf den Bildschirm, die durch einen hohen Detailgrad punkten kann.

Selbst die Nähte und Muster auf den Leder-Overalls von Marc Marquez , Pol Espargaro , Remy Gardner und Co sind bei genauerer Betrachtung zu erkennen.

Der Detailgrad von MotoGP 22 fällt beeindruckend aus. © Milestone

Zusätzlich haben die Entwickler an den Gesichtern der Profis geschraubt, die ihren Vorbildern nun noch ähnlicher sehen. Neben den detaillierten Bikes und Fahrern wurden zudem die Wettereffekte spürbar verbessert , die in diesem Jahr noch beeindruckender ausfallen.

Die Wettereffekte sehen beeindruckend aus © Milestone Dank neuem Physik-System hat das Wetter Auswirkungen auf das Fahrverhalten © Milestone

Wer sich für die MotoGP interessiert, bekommt mit MotoGP 22 jedenfalls die bislang beste Videospiel-Adaption des Motorradsports an die Hand, die zwar schwer zu erlernen ist, aber mit einem extrem realistischen Gameplay und riesigen Umfang punktet.