Marc Márquez gegen Francesco Bagnaia war das MotoGP™-Battle des Jahres

Die glühende Sonne von Aragón knallte am Wochenende mit voller Power auf die 17 Kurven des MotorLand Aragón im Osten Spaniens und verwandelte die Strecke in eine 45°C-heiße Rutschpartie. Die Fans bekamen einen epischen Kampf zwischen

Nach dem heiß ersehnten Lights-out im spanischen MotorLand erwischte Pole-Position-Mann Bagnaia auf der Werks-Ducati einen perfekten Start und führte das Feld an, während sich der schell gestartete Márquez bereits in der ersten Runde an Kontrahenten Jack Miller vorbeischob. Die Top 3 blieben während der gesamten Anfangsphase des Rennens in dieser Reihenfolge. Weiter hinten fielen vor allem die KTMs von

Der Aragón-Spezialist Márquez setzte Bagnaia weiter unter Druck, während Miller die zweite Werks-Ducati im Auge behielt und früh die schnellste Runde fuhr. Die anderen Spitzenfahrer fuhren in den ersten 10 Runden eher abwartend, versuchten Grip zu finden und die weichen Hinterreifen in der sengenden Hitze zu schonen.

Zu Beginn der letzten 10 Runden lag Bagnaia immer noch vor Márquez in Front, aber der achtfache Champion saß der Ducati bereits im Nacken. Márquez drehte auf der engen und kurvigen Strecke noch einmal voll auf und bereitete sich auf eine späten Angriff in den letzten paar Runden vor.

