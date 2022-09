Überragender Bastianini triumphiert bei fulminantem Showdown in Spanien

Als sich der Staub nach den Crashes wieder gelegt hatte, behauptete Bagnaia seine Führung vor

von Red Bull KTM Factory Racing, der nach Blitzstart von Startplatz 9 direkt hinter der Spitze lag. In der dritten Runde war es Miller, der an Binder vorbeiging und damit für eine Ducati-Doppelführung sorgte. Zwei Runden später war Bastianini dann an der Reihe. Von Platz 4 aus schob er sich am vor ihm fahrenden Binder vorbei und machte das Ducati-Triple perfekt. Der Kampf ums Podium spitzte sich spürbar zu und nicht weniger als sieben Bikes befanden sich in Schlagdistanz zur Spitze.