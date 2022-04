Ein brillanter Bastianini gewinnt die MotoGP™ in Texas

ausgefochten hatte, machte es sich nach Nordamerika auf, um eine neue Runde auf dem klassischen Circuit of the Americas auszutragen. Nach einem Wochenende, an dem Ducati klar dominierte, setzte sich am Ende

Am Ende der Eröffnungsrunde kämpften Miller und Martín um die Führung, was Bastianini wiederum erlaubte, mithilfe seiner Gresini Racing Ducati aufzuschließen. Miller führte die fünf Ducati-Piloten in der Anfangsphase jedoch weiterhin an.

Am Ende der Eröffnungsrunde kämpften Miller und Martín um die Führung, was Bastianini wiederum erlaubte, mithilfe seiner Gresini Racing Ducati aufzuschließen. Miller führte die fünf Ducati-Piloten in der Anfangsphase jedoch weiterhin an.

Am Ende der Eröffnungsrunde kämpften Miller und Martín um die Führung, was Bastianini wiederum erlaubte, mithilfe seiner Gresini Racing Ducati aufzuschließen. Miller führte die fünf Ducati-Piloten in der Anfangsphase jedoch weiterhin an.

Rins auf seiner Suzuki war der erste Rider, dem es gelang, den Ducati-Zug in Runde fünf zu durchbrechen. Er überholte Francesco Bagnaia und ging auch an der Pramac Ducati von

Während Zarco und Rins um Platz vier kämpften, heftete sich Bastianini weiterhin am Führungsduo Miller und Martín fest. Der Podiumskampf war aber noch lange nicht geschlagen und die besten Sechs kämpften um die besten Platzierungen, während Marc Márquez dahinter immer weiter aufholte. Nachdem er in Argentinien nach seinem heftigen Crash in Indonesien aussetzten musste, war unmittelbar zu erkennen, dass Márquez schnell wieder in seine Routine fand.

Während Zarco und Rins um Platz vier kämpften, heftete sich Bastianini weiterhin am Führungsduo Miller und Martín fest. Der Podiumskampf war aber noch lange nicht geschlagen und die besten Sechs kämpften um die besten Platzierungen, während Marc Márquez dahinter immer weiter aufholte. Nachdem er in Argentinien nach seinem heftigen Crash in Indonesien aussetzten musste, war unmittelbar zu erkennen, dass Márquez schnell wieder in seine Routine fand.

Während Zarco und Rins um Platz vier kämpften, heftete sich Bastianini weiterhin am Führungsduo Miller und Martín fest. Der Podiumskampf war aber noch lange nicht geschlagen und die besten Sechs kämpften um die besten Platzierungen, während Marc Márquez dahinter immer weiter aufholte. Nachdem er in Argentinien nach seinem heftigen Crash in Indonesien aussetzten musste, war unmittelbar zu erkennen, dass Márquez schnell wieder in seine Routine fand.