MotoGP-Blog: Rundenrekord für Ducati, Top-Speed für KTM

Francesco Bagnaia fährt am Freitag Rundenrekord am Red Bull Ring

Okay... Ducati ist stark am Red Bull Ring. Sehr stark. Aber KTM ist schnell. Sehr schnell sogar. Es wird also ein spannendes Heimrennen für das Werksteam aus Österreich. Francesco Bagnaia hat bereits am Freitag mit 1:28.508 einen neuen Rundenrekord aufgestellt und die Konkurrenz um fast 3 Zehntel hinter sich gelassen. Aber: Auf den Geraden sind die KTM-Bikes Raketen – Brand Binder ist ex aequo mit Pedro Acosta (GASGAS) den Topspeed gefahren. 314,4 km/h bedeuten 4 km/h mehr als der italienische Weltmeister.

Der 18-jährige Oberösterreicher wird am Red Bull Ring dank einer Wildcard sein erstes Rennen in der Moto3-Klasse fahren.

Jakob Rosenthaler (Husquarna) hofft auf ein gelungenes Debüt. Der 18-jährige Oberösterreicher wird am Red Bull Ring dank einer Wildcard sein erstes Rennen in der Moto3-Klasse fahren.

Mit einem Triumph am Red Bull Ring wäre der Spanier mit 20 Jahren und 85 Tagen knapp der zweitjüngste MotoGP-Sieger in der Geschichte. Der jüngste Sieger ist Marc Marquez mit 20 Jahren und 63 Tagen.

Pedro Acosta (GasGas) hofft einen Fast-Rekord-Sieg. Mit einem Triumph am Red Bull Ring wäre der Spanier mit 20 Jahren und 85 Tagen knapp der zweitjüngste MotoGP-Sieger in der Geschichte. Der jüngste Sieger ist Marc Marquez mit 20 Jahren und 63 Tagen.

Der kommt mit drei Punkten Rückstand auf Jorge Martin nach Österreich, hat aber die letzten beiden Rennen am Red Bull Ring gewonnen und gilt als Top-Favorit für den Sieg am Spielberg.

Francesco Bagnaia (Ducati) hofft auf die Wende im WM-Kampf. Der kommt mit drei Punkten Rückstand auf Jorge Martin nach Österreich, hat aber die letzten beiden Rennen am Red Bull Ring gewonnen und gilt als Top-Favorit für den Sieg am Spielberg.

Die "Postler Harley" mit 50 Kubik hat Tradition in unserem Land. Zu Ehren dieser legendären Fahrzeuge wurde am Red Bull Ring der erste MopedGP gefahren. Neben den begeisterten Fans waren auch viele ebenso begeisterten Stars der MotoGP am Start, wie Brad Binder, Jack Miller, Marc Márquez, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Pedro Acosta oder Augusto Fernández. Hier die Bilder dieses einzigartigen Korsos:

Die "Postler Harley" mit 50 Kubik hat Tradition in unserem Land. Zu Ehren dieser legendären Fahrzeuge wurde am Red Bull Ring der erste MopedGP gefahren. Neben den begeisterten Fans waren auch viele ebenso begeisterten Stars der MotoGP am Start, wie Brad Binder, Jack Miller, Marc Márquez, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Pedro Acosta oder Augusto Fernández. Hier die Bilder dieses einzigartigen Korsos:

Mit 50ccm am Red Bull Ring – was für ein Erlebnis! 🤩