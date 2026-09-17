Die MotoGP live sorgt immer wieder für einzigartige Momente – so etwas hast du noch nie erlebt... Du willst unbedingt dabei sein? Dann hol dir dein Ticket an den Tageskassen am Red Bull Ring! Infos dazu gibt's hier.

Wenn du es diesmal nicht zum Red Bull Ring schaffst, dann überträgt ServusTV alle Sessions live – vom ersten Moto3-Training bis zum Grand Prix von Österreich. Hier findest du den Zeitplan.

01 Knattern statt donnern: Vollgas mit 50 ccm beim MopedGP

Die MotoGP muss warten, am Donnerstag geben traditionell 50 ccm-Mopeds den Ton an am Red Bull Ring. Das bedeutet: Knattern statt donnern oder 50 statt 300 km/h. 🙃 Hunderte Moped-Fans eröffneten gemeinsam mit Pedro Acosta, Alex Márquez, Brad Binder oder Toprak Razgatlıoğlu das Rennwochenende am Red Bull Ring. Schräge Mopeds, schräge Outfits und keine Schräglagen inklusive...

MopedGP – das Abenteuer auf zwei Rädern beginnt © Philip Platzer / Red Bull Ring Die erste Steigung = die erste Herausforderung mit 50 ccm © Philip Platzer / Red Bull Ring Alex Marquez auf Entschleunigungs-Tour am Red Bull Ring © Michael Jurtin / Red Bull Ring Gute Laune und ein bisschen Ehrgzeit am Red Bull Ring © Michael Jurtin / Red Bull Ring Schräge Mopeds? Ja! Schräge Outfits? Auch ja! © Joerg Mitter / Red Bull Ring Alex Marquez hautnah erleben? Geht – beim AustrianGP! © Michael Jurtin Red Bull Ring

02 Pedro Acosta träumt vom perfekten KTM-Wochenende

Pedro Acosta kommt in bullenstarker Form zum KTM-Heimrennen auf den Spielberg: Zweiter in Aragón, Dritter in Misano – in den vergangenen vier Grand Prix haben nur die beiden WM-Leader Marc Márquez und Jorge Martín mehr Punkte gesammelt.

Was dem 22-Jährigen noch fehlt: sein erster MotoGP-Sieg. Und ausgerechnet am Red Bull Ring hätte dieser eine besondere Bedeutung. Denn für Acosta ist es der letzte Austrian GP mit KTM. Nach dieser Saison endet seine lange Verbindung mit dem österreichischen Hersteller, 2027 wechselt er ins Ducati-Werksteam zu Marc Márquez.

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Acosta selbst machte am Donnerstag keinen Hehl daraus, was ihm ein Sieg in Spielberg bedeuten würde. Ein Erfolg beim Heimrennen von KTM wäre für ihn „der beste Abschluss für diese Geschichte“.

Pedro Acosta: Gut gelaunt und bullenstark am Red Bull Ring © Philip Platzer / Red Bull Ring

03 274 zu 274: Mehr Spannung geht vor dem Austrian GP kaum

So eng war es vor dem Austrian GP noch nie: Marc Márquez und Jorge Martín kommen mit exakt gleich vielen WM-Punkten nach Spielberg. 274 zu 274. Erstmals startet damit ein MotoGP-Wochenende am Red Bull Ring mit zwei punktgleichen Fahrern an der Spitze der Weltmeisterschaft.

Dabei sah es vor sieben Rennwochenenden noch völlig anders aus. Márquez lag 102 Punkte zurück. Nach seinem Sieg in Misano ist dieser Rückstand komplett verschwunden. Beide halten nun bei 274 Punkten, Márquez wird aufgrund seiner höheren Zahl an Grand-Prix-Siegen als WM-Leader geführt.

WM-Führender Marc Marquez auf seinem Motorrad #2 © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

102 Punkte in sieben Rennwochenenden

Nach dem Grand Prix von Italien betrug Márquez' Rückstand noch 102 Punkte. Sollte er am Saisonende Weltmeister werden, wäre es das größte Punkte-Comeback der MotoGP-Geschichte. Den bisherigen Rekord hält Francesco Bagnaia, der 2022 einen Rückstand von 91 Punkten auf Fabio Quartararo aufholte.

Und Bezzecchi ist noch dabei

Auf Márquez gegen Martín lässt sich der Titelkampf trotzdem nicht reduzieren. Marco Bezzecchi liegt nur 33 Punkte zurück. Bei noch acht ausstehenden Rennwochenenden bleibt auch er mitten im WM-Rennen. Márquez selbst will deshalb noch nichts von einem Zweikampf wissen: „Dafür ist das Feld an der Spitze noch viel zu eng.“

04 Warm Up: Das war der AustrianGP 2025

Auch bei der MotoGP gilt: Das richtige "Warm Up" ist entscheidend für einen guten Start ins Rennwochenende. Darum zeigen wir dir hier im Video die Highlight vom Austrian GP 2025.

1 Min MotoGP-Video: Das war die schönste PS-Party auf 2 Rädern 🤩