Historischer Sieg: Brad Binder und Red Bull KTM Racing schlagen in Brünn zu

In den ersten Runden holte sich Morbidelli die klare Führung, während sich dahinter das Duell zwischen Binder und Quartararo abspielte. Mit dem Tempo öffnete sich eine Lücke zum viertplatzierten Zarco. Dahinter gelang es den erfahreneren Fahrern wie Dovizioso, Jack Miller , Valentino Rossi und Maverick Viñales nicht, entscheidend in das Renngeschehen einzugreifen.

13 Runden vor Schluss schlug Binder dann zu und setzte sich in Kurve 7 vor Quartararo. Teamkollege Espargaró tat es ihm gleich, doch gelang es ihm nicht, die Podiumsplatzierung bis zum Ende des Rennens zu halten, da er in Kurve 1 mit Zarco zusammentraf und im Schotter landete.

Zu Beginn der letzten Runde fuhr Binder mit einem komfortablen Vorsprung von drei Sekunden vorne weg, während seine KTM nach wie vor sicher und problemlos arbeitete. Damit war ihm der Sieg in Brünn sicher. Ein historischer Erfolg, war das doch erst sein drittes Rennen in der Profi-Klasse und auch KTM atmete auf: Endlich reihte sich das Team in die Liste der MotoGP-Sieger ein. Es ist zudem der erste MotoGP-Sieg für einen Südafrikaner.

Der Portugiese will nach seinen eindrucksvollen Erfolgen in der Moto2 auch in der MotoGP groß auftrumpfen.

