Marc Márquez und Pol Espargaró feiern in Misano sensationellen Doppelsieg

Márquez blieb hartnäckig am Gas und setzte sich am Hinterrad von Miller fest, der in der vierten Runde zu viel riskierte und Bekanntschaft mit dem italienischen Asphalt machte. Der Spanier nahm daraufhin den Führenden Bagnaia ins Visier. Nach einem spannenden Fight passierte schließlich auch dem Italiener ein Fehler, der ihn vier Runden vor Schluss in der gleichen Kurve wie Miller von der Strecke beförderte. Der Crash machte aber nicht nur Márquez, sondern auch Fabio Quartararo den Weg frei. Quartararo krönte sich damit frühzeitig zum Weltmeister und bescherte Yamaha den ersten Titel seit Jorge Lorenzo im Jahr 2015.