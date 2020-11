7 > 5 > 3: KTM ist (auch in Valencia) voll dabei 💪

Pol Espargaró auf Platz 3, Miguel Oliveira auf Platz 5 und Brand Binder auf Platz 7 – der Circuit Ricardo Tormo war auch 2020 wieder ein sehr guter Boden für KTM. 2018 hatte das Werksteam aus Österreich in Valencia den ersten orangen Fahrer am Podium gefeiert...

Zum Start der neuen RBTV-Dokumentation macht Brad Binder deutlich, dass es nur eine Sache gibt, die er in seinem Leben machen will: Rennen fahren! Das ist die Geschichte hinter dem MotoGP-Star.

Beim Qualifying am Samstag war die RC16 das schnellste Bike auf Strecke – Pol holte zum zweiten Mal in dieser Saison Pole. Am Renn-Sonntag musste sich der Spanier nur den beiden Suzuki geschlagen geben und war mit dem 49 Podium seiner Karriere super zufrieden:

Ich war heute absolut am Limit, es war ein richtig harter Kampf gegen die beiden blauen Raketen. Mit Platz 3 bin ich sehr happy, ein Podium fühlt sich immer wieder gut an.

