MotoGP-Fitness-Guide: 5 Tipps von Marc Márquez

Kurven, in denen die Risiken höher sind, solltest du vor dem geistigen Auge immer wieder durchgehen. Auf jeder Strecke gibt es drei, vier Stellen, an denen die Leute üblicherweise crashen. Wenn du es dort also übertreibst, sollten alle Alarmglocken schrillen. Natürlich kann man nicht das gesamte Rennen mit 100prozentiger Aufmerksamkeit und Anspannung fahren, da du dich am Ende auf dem Bike nicht mehr wohlfühlst. Deswegen solltest du vor allem dort Konzentration walten lassen, wo es gefährlich werden kann - und genau das hilft dir manchmal dabei, einen frühzeitigen Ausfall zu vermeiden.