MotoGP™ Frankreich: Regenkönig Jack Miller fährt zum 2. Sieg in Folge

auf seiner Ducati am besten zurechtkam. Es gelang ihm souverän, die trockenen, dann feuchten, dann wieder trockenen Verhältnisse zu meistern, zwei Long-Lap-Penalties zu überstehen und sich schlussendlich den Sieg zu krallen. Sein Hunger auf die MotoGP-Krone ist so groß wie eh und je!

Frankreich hatte am Wochenende die wohl herausforderndsten Bedingungen der jüngeren MotoGP-Geschichte parat, mit denen

Das wechselhafte, windige Wetter mischte schon im Qualifying kräftig mit. Am Renntag, als sich die 22 Rider dann auf dem 4,1 Kilometer langen Bugatti Circuit in Le Mans in die Startposition einordneten, setzte sich das Wetter richtig durch. Nach 27 Runden ging Miller schlussendlich als Erster über die Ziellinie, während er den Lokalmatador

, ging von Startplatz drei weg ins Rennen. Er erwischte einen fabelhaften Start auf trockenen Bedingungen, womit er das Feld schon in der Eröffnungsrunde anführte. Gejagt wurde er vom Pole-Starter Fabio Quartararo und Maverick Viñales.

von Honda konnten währenddessen auf die drei Fahrer an der Spitze aufschließen. Zwei Runden später wurde der Niederschlag intensiver, womit die Strecke rutschiger und damit erbarmungsloser wurde.

In Runde drei kam dann der Regen, der zunächst in der Pitlane zu spüren war. Álex Rins von Suzuki und