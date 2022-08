MotoGP™ in Großbritannien: Jack Miller fährt sensationell aufs Podium

zeigte in Großbritannien eindrucksvoll, dass seine beiden Siege in Assen und am Sachsenring kein Zufall waren. Er vervollständigte den Hattrick mit einem herausragenden Triumph in der Moto2 für Red Bull KTM Ajo Racing, nachdem er mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden vor Alonso Lopez über die Ziellinie ging. Es ist Fernández' zweiter Sieg in Silverstone. In der Gesamtwertung liegt er mit 171 Punkten auf Platz eins, dicht gefolgt von Ai Ogura mit 158 und Celestini Vitti mit 156 Punkten.